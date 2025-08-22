Салливан Коули — Антонио Карлос Жуниор, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Карлос Жуниор — топовый джитсер, который делает ставку на работу в партере. У него богатый арсенал сабмишенов и прекрасная техника. Однако с возрастом бразилец замедляется и становится всё более предсказуемым. Неслучайно четыре из пяти его последних боев завершились уже не досрочно, а по очкам. Вероятно, в том числе поэтому букмекеры не считают его фаворитом.

Коули действительно достаточно универсален, чтобы качественно защищаться от попыток тейкдаунов. Сам американец вряд ли будет инициировать борьбу — для него логичнее разбивать соперника в стойке. Представитель США моложе, быстрее и вариативнее. Легкой прогулки для него не ждем, но всё же полагаем, что Коули оправдает статус фаворита.