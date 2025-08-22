Салливан Коули — Антонио Карлос Жуниор, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В финале Гран-при PFL 2025 года в полутяжелом весе (до 93 кг) встретятся американец Салливан Коули и бразилец Антонио Карлос Жуниор. Кто заберет титул и 500 тысяч долларов?
Коули
Карлос Жуниор
США
Страна
Бразилия
29
Возраст
35
9
Бои
26
8 (6 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (0 / 12 / 6)
1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (1 / 0 / 5)
0
Без результата
2
185
Рост (см)
188
193
Размах рук (см)
200,5
101,5
Размах ног (см)
106,5
На школьном и университетском уровне соревновался в вольной борьбе, затем участвовал в международных турнирах по тайскому боксу. В профессиональных ММА выступает с 2020 года, всю прежнюю карьеру провел в Bellator. В нынешнем году дебютировал в PFL и выиграл оба боя в Гран-при. В последнем поединке в июне одолел Фила Дэвиса единогласным решением судей. Всего идет на серии из трех побед.
Многократный чемпион мира и обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2014-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC, где бился до 2021-го. Покинул промоушен после трех подряд поражений и перешел в PFL, где в том же году стал чемпионом Гран-при в полутяжелом весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне единогласным решением судей одолел Симеона Пауэлла.
Карлос Жуниор — топовый джитсер, который делает ставку на работу в партере. У него богатый арсенал сабмишенов и прекрасная техника. Однако с возрастом бразилец замедляется и становится всё более предсказуемым. Неслучайно четыре из пяти его последних боев завершились уже не досрочно, а по очкам. Вероятно, в том числе поэтому букмекеры не считают его фаворитом.
Коули действительно достаточно универсален, чтобы качественно защищаться от попыток тейкдаунов. Сам американец вряд ли будет инициировать борьбу — для него логичнее разбивать соперника в стойке. Представитель США моложе, быстрее и вариативнее. Легкой прогулки для него не ждем, но всё же полагаем, что Коули оправдает статус фаворита.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, его откроет именно бой Коули — Карлос Жуниор.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
