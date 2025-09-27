Мэйси Чиассон — Яна Сантос, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сантос смогла перезагрузить карьеру и одержала две подряд трудовые победы. Однако букмекеры всё равно не верят в нее на фоне Чиассон. При этом едва ли американка может чем-то удивить россиянку. Представительница США любит активно работать в стойке и искать возможности для перевода в партер. На нижнем этаже она довольно опасна, но часто теряет позиции и упускает контроль.

Полагаем, Сантос прекрасно понимает, что ей нужно максимально подготовиться к борьбе. В стойке же бокс россиянки на бумаге достаточно хорош, чтобы противостоять Чиассон. Вероятно, главной проблемой на верхнем этаже будут габариты американки, к которым непросто адаптироваться.

Резюмируя, не согласимся с букмекерами, что Сантос настолько очевидный аутсайдер. Шансы у россиянки наверняка будут, хотя Чиассон — безусловно, качественная соперница. Ждем конкурентный поединок на все три раунда, тем более что финишировать обеих тяжело. Коэффициент появится ближе к турниру.