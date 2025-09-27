Мэйси Чиассон — Яна Сантос, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде UFC 320 пройдет рейтинговый поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) с участием Яны Сантос (в девичестве — Куницкая). Соперницей россиянки будет американка Мэйси Чиассон. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Чиассон
Сантос
США
Страна
Россия
34
Возраст
35
14
Бои
25
10 (3 / 3 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (7 / 1 / 8)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (3 / 2 / 3)
0
Без результата
1
5
Место в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC
10
180,5
Рост (см)
167,5
183
Размах рук (см)
174
106,5
Размах ног (см)
101,5
Начала заниматься единоборствами в 19-летнем возрасте после автомобильной аварии. Впоследствии получила коричневые пояса по крав-мага и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В дальнейшем под эгидой промоушена одержала семь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в мае уступила Кетлин Виейре единогласным решением судей.
Уроженка Мурманска, жена бывшего бойца UFC Тиаго Сантоса. Обладательница черного пояса по тхэквондо, смешанными единоборствами начала заниматься в 18 лет. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, в 2013-м объявила о завершении карьеры после рождения ребенка, но в 2016-м вернулась в спорт. В 2017-м завоевала чемпионский пояс Invicta FC в легчайшем весе, после чего перешла в UFC и сразу билась за титул в полулегкой категории, но уступила Крис Сайборг. Всего в сильнейшем промоушене мира выиграла шесть раз и потерпела пять поражений. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае одолела Мишу Тейт единогласным решением судей.
Сантос смогла перезагрузить карьеру и одержала две подряд трудовые победы. Однако букмекеры всё равно не верят в нее на фоне Чиассон. При этом едва ли американка может чем-то удивить россиянку. Представительница США любит активно работать в стойке и искать возможности для перевода в партер. На нижнем этаже она довольно опасна, но часто теряет позиции и упускает контроль.
Полагаем, Сантос прекрасно понимает, что ей нужно максимально подготовиться к борьбе. В стойке же бокс россиянки на бумаге достаточно хорош, чтобы противостоять Чиассон. Вероятно, главной проблемой на верхнем этаже будут габариты американки, к которым непросто адаптироваться.
Резюмируя, не согласимся с букмекерами, что Сантос настолько очевидный аутсайдер. Шансы у россиянки наверняка будут, хотя Чиассон — безусловно, качественная соперница. Ждем конкурентный поединок на все три раунда, тем более что финишировать обеих тяжело. Коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Чиассон — Сантос стоит ожидать не ранее 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы