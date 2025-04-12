Седрикес Думас — Михал Олексейчук, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 314 пройдет поединок, который с высокой вероятностью завершится досрочно. В рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) встретятся американец Седрикес Думас и поляк Михал Олексейчук. Продлит ли представитель США серию поражений соперника?
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Думас
Олексейчук
США
Страна
Польша
29
Возраст
30
12
Бои
29
10 (4 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (14 / 1 / 4)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (1 / 6 / 2)
0
Без результата
1
188
Рост (см)
183
200,5
Размах рук (см)
188
108
Размах ног (см)
101,5
В профессиональных MMA выступает с 2020 года. Благодаря идеальному рекорду на старте карьеры в 2022-м получил шанс выступить в Претендентской серии Дэйны Уайта и одержал победу. Дебютный бой в UFC проиграл, затем одолел двух соперников подряд, но потом уступил Нурсултону Рузибоеву. В последнем поединке в августе единогласным решением судей победил Дениса Тюлюлина.
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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м стал чемпионом TFL в полутяжелом весе. Дважды защитил титул, после чего перешел в UFC. С 2017 года под эгидой промоушена одержал семь побед при стольких же поражениях и одном поединке без результата. На данный момент идет на серии из трех проигрышей. В последнем бою в августе единогласным решением судей уступил Шарабутдину Магомедову, известному как Шара Буллет.
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Обычно и побеждают, и проигрывают эти спортсмены досрочно. Вот и в этом поединке вполне можно ждать искр. Думас толком не возвысил свой статус за карьеру в UFC, а Олексейчук вовсе на грани увольнения из промоушена. При этом зачастую ситуация, в которой оказался поляк, сковывает атлетов, однако от него можно ждать обратного — по тому принципу, что отступать уже некуда. Да и шанс остаться в лиге Олексейчуку даст яркая победа, ведь именно за зрелищность его ценят.
Резюмируя, ждем досрочную развязку. Коэффициенты заставляют рискнуть с таймингом чуть сильнее, поэтому выбираем ставку на то, что бой продлится менее 12,5 минуты. С высокой вероятностью финал наступит в стойке, так как Думас не слишком любит бороться, а Олексейчук — вообще не про партер.
Турнир UFC 314 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Думас — Олексейчук стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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