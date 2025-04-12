Седрикес Думас — Михал Олексейчук, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обычно и побеждают, и проигрывают эти спортсмены досрочно. Вот и в этом поединке вполне можно ждать искр. Думас толком не возвысил свой статус за карьеру в UFC, а Олексейчук вовсе на грани увольнения из промоушена. При этом зачастую ситуация, в которой оказался поляк, сковывает атлетов, однако от него можно ждать обратного — по тому принципу, что отступать уже некуда. Да и шанс остаться в лиге Олексейчуку даст яркая победа, ведь именно за зрелищность его ценят.

Резюмируя, ждем досрочную развязку. Коэффициенты заставляют рискнуть с таймингом чуть сильнее, поэтому выбираем ставку на то, что бой продлится менее 12,5 минуты. С высокой вероятностью финал наступит в стойке, так как Думас не слишком любит бороться, а Олексейчук — вообще не про партер.