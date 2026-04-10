Келвин Гастелум – Висенте Люке, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бразилец идет на серии из двух поражений
Александр Бокулёв
У бразильца Висенте Люке был запланирован бой с американцем Кайлом Даукаусом на UFC 327. Но представитель США получил поединок на турнире в Белом доме, поэтому снялся. На замену вышел его соотечественник Келвин Гастелум. Чем завершится новое противостояние в среднем весе (до 83,9 кг)?

Гастелум

 

Люке

США

Страна

Бразилия

34

Возраст

34

31

Бои

36

20 (6 / 5 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (11 / 9 / 3)

10 (0 / 3 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

12 (2 / 3 / 7)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

175

Рост (см)

180,5

181,5

Размах рук (см)

192

100,5

Размах ног (см)

96,5

Келвин Гастелум

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2013-м выиграл шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Главного достижения добился в 2019-м, подравшись за временный пояс в среднем весе, но уступив Исраэлю Адесанье. Всего в промоушене одержал 13 побед при десяти поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в сентябре провалил весогонку, но одолел Дастина Штольцфуса единогласным решением судей.

Висенте Люке

В трехлетнем возрасте начал заниматься карате, затем освоил тайским боксом и бразильским джиу-джитсу, в котором получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2009 г. В 2015-м уступил в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал 16 побед и семь раз проиграл. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в октябре уступил Йоэлю Альваресу единогласным решением судей.

 Победа Гастелума / Победа Люке / ТМ (2,5) / ТБ (2,5)
PARI1,363,262,281,59

Прогноз на бой

Люке – проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, опасен и в партере благодаря довольно широкому арсеналу сабмишенов. Но обоих этажах у него есть проблемы в защите, что привело к серьезному накопленному урону за карьеру. Похоже, из-за этого уровень бразильца просел, а потому не удивит, если его серия поражений продлится.

Впрочем, и Гастелуму всё тяжелее даются выступления с крепкими и опытными соперниками. Американец чередует победы с поражениями и давно не претендует на возвращение в топ-15. По сути, нас ждет противостояние двух летчиков за статус менее сбитого.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит надеяться на досрочное завершение. Соперники, скорее, не будут рисковать, что и показывали в последних боях. Ждем, что поединок дойдет до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Гастелум – Люке

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Гастелум – Люке стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

