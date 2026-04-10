Келвин Гастелум – Висенте Люке, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Люке – проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, опасен и в партере благодаря довольно широкому арсеналу сабмишенов. Но обоих этажах у него есть проблемы в защите, что привело к серьезному накопленному урону за карьеру. Похоже, из-за этого уровень бразильца просел, а потому не удивит, если его серия поражений продлится.

Впрочем, и Гастелуму всё тяжелее даются выступления с крепкими и опытными соперниками. Американец чередует победы с поражениями и давно не претендует на возвращение в топ-15. По сути, нас ждет противостояние двух летчиков за статус менее сбитого.

В таких обстоятельствах вряд ли стоит надеяться на досрочное завершение. Соперники, скорее, не будут рисковать, что и показывали в последних боях. Ждем, что поединок дойдет до третьего раунда.