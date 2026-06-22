Нурсултон Рузибоев – Андрей Пуляев, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рузибоев гораздо опытнее Пуляева. Узбекистанец приходил в UFC очень заметным средневесом, но редкие выступления затормозили его путь в лиге. Вот и сейчас спортсмен возвращается после паузы длительностью больше года. Вероятно, это скажется на кондициях Рузибоева, которому потребуется время, чтобы вновь прочувствовать соревновательный тонус.

Пуляев же в прошлый раз бился в январе. Вот только поединок завершился поражением от Готье, которое подтвердило, что россиянина едва ли можно назвать даже середняком UFC. У Пуляева внушительный размах рук для среднего дивизиона – по этому параметру он превосходит того же Рузибоева. Но с высокой вероятностью это в лучшем случае поможет россиянину навязать конкуренцию в стойке. А вот в клинчах и партере эффективнее должен быть узбекистанец.

Полагаем, вариативность Рузибоева и его гораздо больший опыт боев с качественной оппозицией позволят ему продлить победную серию. Но Пуляеву должно хватить навыков и стойкости, чтобы продержаться хотя бы до второго раунда. Соответствующая комбинация появится у букмекеров ближе к турниру.