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ГлавнаяПрогнозыНурсултон Рузибоев – Андрей Пуляев, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нурсултон Рузибоев – Андрей Пуляев, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дуэль узбекистанца и россиянина в Азербайджане
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Нурсултон Рузибоев
  • Андрей Пуляев
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Рузибоев – Пуляев

В предварительном карде турнира UFC в Баку пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым и россиянином Андреем Пуляевым. Кто окажется сильнее?

Статистика

Рузибоев

 

Пуляев

Узбекистан

Страна

Россия

32

Возраст

28

49

Бои

14

36 (13 / 20 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (6 / 2 / 2)

9 (1 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 0 / 3)

2

Ничьи

0

2

Без результата

0

196

Рост (см)

193

193

Размах рук (см)

199,5

112

Размах ног (см)

105,5

Нурсултон Рузибоев

В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г., был чемпионом Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл пять раз при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае 2025 г. одолел Брайана Баттла единогласным решением судей.

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Андрей Пуляев

В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл один раз при двух поражениях. В последнем поединке в январе уступил Атебе Готье единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа РузибоеваПобеда ПуляеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,412,901,702,08

Прогноз на бой

Рузибоев гораздо опытнее Пуляева. Узбекистанец приходил в UFC очень заметным средневесом, но редкие выступления затормозили его путь в лиге. Вот и сейчас спортсмен возвращается после паузы длительностью больше года. Вероятно, это скажется на кондициях Рузибоева, которому потребуется время, чтобы вновь прочувствовать соревновательный тонус.

Пуляев же в прошлый раз бился в январе. Вот только поединок завершился поражением от Готье, которое подтвердило, что россиянина едва ли можно назвать даже середняком UFC. У Пуляева внушительный размах рук для среднего дивизиона – по этому параметру он превосходит того же Рузибоева. Но с высокой вероятностью это в лучшем случае поможет россиянину навязать конкуренцию в стойке. А вот в клинчах и партере эффективнее должен быть узбекистанец.

Полагаем, вариативность Рузибоева и его гораздо больший опыт боев с качественной оппозицией позволят ему продлить победную серию. Но Пуляеву должно хватить навыков и стойкости, чтобы продержаться хотя бы до второго раунда. Соответствующая комбинация появится у букмекеров ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Рузибоев – Пуляев

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Яхьяев – Уокер стоит ожидать не ранее 17:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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