Нурсултон Рузибоев – Андрей Пуляев, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде турнира UFC в Баку пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым и россиянином Андреем Пуляевым. Кто окажется сильнее?
Рузибоев
Пуляев
|Узбекистан
Страна
Россия
|32
Возраст
28
|49
Бои
14
|36 (13 / 20 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (6 / 2 / 2)
|9 (1 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 0 / 3)
|2
Ничьи
0
|2
Без результата
0
|196
Рост (см)
193
|193
Размах рук (см)
199,5
|112
Размах ног (см)
105,5
В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г., был чемпионом Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл пять раз при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае 2025 г. одолел Брайана Баттла единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл один раз при двух поражениях. В последнем поединке в январе уступил Атебе Готье единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Рузибоев гораздо опытнее Пуляева. Узбекистанец приходил в UFC очень заметным средневесом, но редкие выступления затормозили его путь в лиге. Вот и сейчас спортсмен возвращается после паузы длительностью больше года. Вероятно, это скажется на кондициях Рузибоева, которому потребуется время, чтобы вновь прочувствовать соревновательный тонус.
Пуляев же в прошлый раз бился в январе. Вот только поединок завершился поражением от Готье, которое подтвердило, что россиянина едва ли можно назвать даже середняком UFC. У Пуляева внушительный размах рук для среднего дивизиона – по этому параметру он превосходит того же Рузибоева. Но с высокой вероятностью это в лучшем случае поможет россиянину навязать конкуренцию в стойке. А вот в клинчах и партере эффективнее должен быть узбекистанец.
Полагаем, вариативность Рузибоева и его гораздо больший опыт боев с качественной оппозицией позволят ему продлить победную серию. Но Пуляеву должно хватить навыков и стойкости, чтобы продержаться хотя бы до второго раунда. Соответствующая комбинация появится у букмекеров ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ТОПОВЫЙ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Яхьяев – Уокер стоит ожидать не ранее 17:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы