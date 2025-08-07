Ведомости
18 апреля 10:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Спортинг — Ювентус, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Букмекеры считают хозяев фаворитами
Александр Бокулёв

Итальянский «Ювентус» обыграл португальский «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Чем завершится ответная встреча команд в четверг, 20 апреля? Разбираемся в котировках букмекеров и возможных ставках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

20.04.2023, Чт

22:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 2,30

Х - 3,20

П2 - 3,25

Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, второй матч

Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)

Судьи: Франсуа Летексье (главный арбитр, Франция), Сириль Мюнье, Мехди Рахмуни (ассистенты, Франция)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»1136-8
«Ювентус»3118-6

Последние пять игр «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2023«Спортинг»

1:1

«Арука»

Чемпионат Португалии

13.04.2023«Ювентус»

1:0

«Спортинг»

Лига Европы

09.04.2023«Каза Пия»

3:4

«Спортинг»

Чемпионат Португалии

05.04.2023«Жил Висенте»

0:0

«Спортинг»

Чемпионат Португалии

01.04.2023«Спортинг»

3:0

«Санта-Клара»

Чемпионат Португалии

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2023«Сассуоло»

1:0

«Ювентус»

Серия А

13.04.2023«Ювентус»

1:0

«Спортинг»

Лига Европы

08.04.2023«Лацио»

2:1

«Ювентус»

Серия А

04.04.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

01.04.2023«Ювентус»

1:0

«Верона»

Серия А

Турнирная сетка

Свернуть

1/4 финала:

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания). Первый матч - 2:2
  • «Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 1:0
  • «Байер» (Германия) - «Юнион» (Бельгия). Первый матч - 1:1
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

В первой встрече между командами прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия «Спортинга». При этом лиссабонцы выглядели очень симпатично и почти в два раза превзошли соперника по числу ударов, в том числе в створ. Неслучайно именно португальскую команду букмекеры считают фаворитом ответного матча.

Однако и туринцы, и лиссабонцы не смогли выиграть в своих последних встречах. «Ювентус» вовсе потерпел второе подряд поражение в Серии А, причем опять на выезде. В этом сезоне «старая синьора» вообще проиграла 10 из 22 матчей в гостях во всех турнирах.

Исходя из вышесказанного, хотим согласиться с букмекерами и отдать предпочтение «Спортингу». Однако выберем не ставку на исход, а более аккуратный вариант с нулевой форой через хозяев.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BetBoomДо 10% от суммы ставокЕженедельный кэшбек
«Леон»До 10 тысяч рублейЕженедельный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Ответные четвертьфинальные встречи Лиги Европы начнутся в одно время, поэтому прямая трансляция игры «Спортинг» - «Ювентус» не будет организована не на федеральном телеканале, а на «Матч! Футбол 1». Также вы можете воспользоваться другими ресурсами:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПодписка / Платный пакет каналов
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спортинг»: Браганса, Паулиньо, Кабрал, Сен-Жюст (все - травмы)

«Ювентус»: Погба, де Шильо (оба - травмы), Кин (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Ювентус»:

Позиция«Спортинг»«Ювентус»
Вратарь1. Адан1. Щенсный
Защитник4. Коатес15. Гатти
Защитник2. Рейс3. Бремер
Защитник26. Диоманде6. Данило
Полузащитник47. Эшгаю11. Куадрадо
Полузащитник11. Сантуш25. Рабьо
Полузащитник 28. Гонсалвеш17. Костич
Полузащитник5. Морита44. Фаджоли
Полузащитник17. Тринкау5. Локателли
Полузащитник15. Угарте22. Ди Мария
Нападающий79. Шермити9. Влахович
Главный тренерРубен АморимМассимилиано Аллегри

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Спортинга»НичьяПобеда «Ювентуса»
«Лига Ставок»2,393,353,30
BetBoom2,273,283,28
«Леон»2,303,203,25
«Бетсити»2,303,203,40
Winline2,323,303,30

Лучшие букмекеры на матч «Спортинг» - «Ювентус»

Свернуть

Котировками на победу «Спортинга» и ничью в основное время выделяется «Лига Ставок». Если же вы хотите поставить на выигрыш «Ювентуса», то рекомендуем обратиться в «Бетсити».

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Спортинг» - «Ювентус»?

Букмекеры дают высокие котировки на все три базовых исхода, но наиболее вероятным результатом считают победу «Спортинга».

Будет ли бесплатная трансляция?

На телевидении нет. Бесплатно посмотреть игру можно будет на сервисах букмекерской конторы Winline (трансляция доступна зарегистрированным пользователям). Также прямой эфир проведет платный телеканал «Матч! Футбол 1».

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные и высокие коэффициенты на матч «Спортинг» - «Ювентус». С акциями компаний и их другими преимуществами вы можете ознакомиться с помощью нашего рейтинга.

Будет ли серия пенальти?

Правило выездного гола сейчас не работает, поэтому если «Спортинг» в основное время победит с разницей в один мяч, то встреча перейдет в экстра-тайм. Если и после него общий счет будет равным, то команды проведут серию пенальти.

Где и когда пройдет финал Лиги Европы УЕФА?

Решающий матч Лиги Европы состоится 31 мая 2023 года на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка принесла возврат. Матч завершился вничью со счетом 1:1. На гол Адриена Рабьо «Спортинг» ответил реализованным пенальти от Маркуса Эдвардса.

