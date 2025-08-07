Спортинг — Ювентус, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

В первой встрече между командами прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия «Спортинга». При этом лиссабонцы выглядели очень симпатично и почти в два раза превзошли соперника по числу ударов, в том числе в створ. Неслучайно именно португальскую команду букмекеры считают фаворитом ответного матча.

Однако и туринцы, и лиссабонцы не смогли выиграть в своих последних встречах. «Ювентус» вовсе потерпел второе подряд поражение в Серии А, причем опять на выезде. В этом сезоне «старая синьора» вообще проиграла 10 из 22 матчей в гостях во всех турнирах.

Исходя из вышесказанного, хотим согласиться с букмекерами и отдать предпочтение «Спортингу». Однако выберем не ставку на исход, а более аккуратный вариант с нулевой форой через хозяев.