Спортинг — Ювентус, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Итальянский «Ювентус» обыграл португальский «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Чем завершится ответная встреча команд в четверг, 20 апреля? Разбираемся в котировках букмекеров и возможных ставках.
Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, второй матч
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Судьи: Франсуа Летексье (главный арбитр, Франция), Сириль Мюнье, Мехди Рахмуни (ассистенты, Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|1
|1
|3
|6-8
|«Ювентус»
|3
|1
|1
|8-6
Последние пять игр «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2023
|«Спортинг»
1:1
«Арука»
Чемпионат Португалии
|13.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Спортинг»
Лига Европы
|09.04.2023
|«Каза Пия»
3:4
«Спортинг»
Чемпионат Португалии
|05.04.2023
|«Жил Висенте»
0:0
«Спортинг»
Чемпионат Португалии
|01.04.2023
|«Спортинг»
3:0
«Санта-Клара»
Чемпионат Португалии
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2023
|«Сассуоло»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|13.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Спортинг»
Лига Европы
|08.04.2023
|«Лацио»
2:1
«Ювентус»
Серия А
|04.04.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|01.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Верона»
Серия А
1/4 финала:
В первой встрече между командами прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия «Спортинга». При этом лиссабонцы выглядели очень симпатично и почти в два раза превзошли соперника по числу ударов, в том числе в створ. Неслучайно именно португальскую команду букмекеры считают фаворитом ответного матча.
Однако и туринцы, и лиссабонцы не смогли выиграть в своих последних встречах. «Ювентус» вовсе потерпел второе подряд поражение в Серии А, причем опять на выезде. В этом сезоне «старая синьора» вообще проиграла 10 из 22 матчей в гостях во всех турнирах.
Исходя из вышесказанного, хотим согласиться с букмекерами и отдать предпочтение «Спортингу». Однако выберем не ставку на исход, а более аккуратный вариант с нулевой форой через хозяев.
Ответные четвертьфинальные встречи Лиги Европы начнутся в одно время, поэтому прямая трансляция игры «Спортинг» - «Ювентус» не будет организована не на федеральном телеканале, а на «Матч! Футбол 1». Также вы можете воспользоваться другими ресурсами:
Потери
«Спортинг»: Браганса, Паулиньо, Кабрал, Сен-Жюст (все - травмы)
«Ювентус»: Погба, де Шильо (оба - травмы), Кин (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«Ювентус»
|Вратарь
|1. Адан
|1. Щенсный
|Защитник
|4. Коатес
|15. Гатти
|Защитник
|2. Рейс
|3. Бремер
|Защитник
|26. Диоманде
|6. Данило
|Полузащитник
|47. Эшгаю
|11. Куадрадо
|Полузащитник
|11. Сантуш
|25. Рабьо
|Полузащитник
|28. Гонсалвеш
|17. Костич
|Полузащитник
|5. Морита
|44. Фаджоли
|Полузащитник
|17. Тринкау
|5. Локателли
|Полузащитник
|15. Угарте
|22. Ди Мария
|Нападающий
|79. Шермити
|9. Влахович
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Массимилиано Аллегри
Букмекеры дают высокие котировки на все три базовых исхода, но наиболее вероятным результатом считают победу «Спортинга».
На телевидении нет. Бесплатно посмотреть игру можно будет на сервисах букмекерской конторы Winline (трансляция доступна зарегистрированным пользователям). Также прямой эфир проведет платный телеканал «Матч! Футбол 1».
Правило выездного гола сейчас не работает, поэтому если «Спортинг» в основное время победит с разницей в один мяч, то встреча перейдет в экстра-тайм. Если и после него общий счет будет равным, то команды проведут серию пенальти.
Решающий матч Лиги Европы состоится 31 мая 2023 года на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).
Наша ставка принесла возврат. Матч завершился вничью со счетом 1:1. На гол Адриена Рабьо «Спортинг» ответил реализованным пенальти от Маркуса Эдвардса.