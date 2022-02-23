Курс доллара вновь превысил 80 рублей

На такие меры рынок отреагировал ростом. К 18:40 мск индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 1,4-2%. Рубль продолжил укрепляться на фоне выступления президента США Джо Байдена, который объявил, что США вводят санкции против российского госдолга, госкорпорации ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, российских «элит» и членов их семей, в том числе детей. Как уточнил позже американский минфин, запрет наложен на покупку на вторичном рынке гособлигаций России, выпущенных после 1 марта 2022 г. Речь идет о бумагах Минфина России, Центробанка и Фонда национального благосостояния.