Кудрин не подтвердил переход в «Яндекс»

Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Несмотря на это, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время голосования по вопросу досрочного освобождения Кудрина от должности, намекнула на будущее место его работы. «Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).