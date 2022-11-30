Кудрин не подтвердил переход в «Яндекс»
«Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу. <...> Мы когда выберем, тогда и скажем», — ответил он на вопрос, правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс». Вместе с тем Кудрин сообщил, что пока «не выбрал должность», отвечая о крупных проектах на новой работе.
Сегодня, 30 ноября, Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Кудрина от должности. Накануне, 29 ноября, он подтвердил уход из Счетной палаты. По его словам, после 25 лет работы в госсекторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».
По информации СМИ, Кудрин вскоре может получить новую работу в «Яндексе». Источник ТАСС сообщал, что переход главы Счетной палаты осуществлен в интересах государства и «Яндекса». Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин.
Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Несмотря на это, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время голосования по вопросу досрочного освобождения Кудрина от должности, намекнула на будущее место его работы. «Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Кудрин занимал пост главы Счетной палаты с 2018 г., его полномочия должны были истечь в 2024 г. Кремль не стал анонсировать претендентов на должность главы Счетной палаты. Между тем, как сообщал ранее РБК, кандидатом на этот пост может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты.
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