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Кудрин не подтвердил переход в «Яндекс»

Ведомости

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого сегодня досрочно освободили от должности, не стал подтверждать информацию о переходе в «Яндекс», пишет «Интерфакс».

«Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу. <...> Мы когда выберем, тогда и скажем», — ответил он на вопрос, правда ли, что его новым местом работы станет «Яндекс». Вместе с тем Кудрин сообщил, что пока «не выбрал должность», отвечая о крупных проектах на новой работе.

Сегодня, 30 ноября, Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Кудрина от должности. Накануне, 29 ноября, он подтвердил уход из Счетной палаты. По его словам, после 25 лет работы в госсекторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

По информации СМИ, Кудрин вскоре может получить новую работу в «Яндексе». Источник ТАСС сообщал, что переход главы Счетной палаты осуществлен в интересах государства и «Яндекса». Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что у «Яндекса» может появиться новая материнская компания. За принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее именно Кудрин.

Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Несмотря на это, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время голосования по вопросу досрочного освобождения Кудрина от должности, намекнула на будущее место его работы. «Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Кудрин покидает пост главы Счетной палаты спустя 4,5 года работы

Кудрин занимал пост главы Счетной палаты с 2018 г., его полномочия должны были истечь в 2024 г. Кремль не стал анонсировать претендентов на должность главы Счетной палаты. Между тем, как сообщал ранее РБК, кандидатом на этот пост может стать первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. По словам источника издания, он является основным кандидатом, Жукова поддерживает лично Кудрин, но рассматриваются и другие варианты.

25 ноября «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнеса, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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