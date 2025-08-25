ЭйСЕТка от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за выполнение теннисных заданий

Партнерский проект
В «Балтбет» стартует акция «ЭйСЕТка». Каждое пари на теннис приближает игроков к фрибету до 600 рублей.
После соблюдения всех пунктов бонус автоматически появится на счету:
1. Зарегистрируйтесь в «Балтбет» (если еще не создали аккаунт).
2. Активируйте кнопку «Участвовать» на странице акции «ЭйСЕТка».
3. Заключите 5 лайв-ставок на теннисные встречи.
В акции «ЭйСЕТка» участвуют только ординары с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 650 рублей. У игрока в запасе 2 суток для прохождения задания. За выполнение условий «Балтбет» гарантированно начислит фрибет номиналом до 600 рублей. Точный размер бонуса зависит от игрока и может отличаться у разных участников.
Все детали по использованию фрибета игрок найдет в личном кабинете. Бонус активен в течение 1 месяца и подходит для ординаров и экспрессов. Итоговый кэф в купоне должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Все детали участия можно найти в нашей сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
600 ₽
Минимальный депозит
650 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.08.2025 (23:59 МСК)
Акция исключает повторные пари на один и тот же исход.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать может каждый клиент БК «Балтбет»
|➖ Размер ставок многократно превышает сам бонус
|➕ В зачет идут все пари, вне зависимости от результата
Сделать 5 ставок в live-режиме за 2 дня на теннис — задача выполнимая. Особенно в разгар первых раундов US Open, когда матчей очень много. Правда, размер фрибета выглядит достаточно скромно, но для БК «Балтбет» это уже стандартный подход.