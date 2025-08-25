ЭйСЕТка от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за выполнение теннисных заданий

После соблюдения всех пунктов бонус автоматически появится на счету:

1. Зарегистрируйтесь в «Балтбет» (если еще не создали аккаунт).

2. Активируйте кнопку «Участвовать» на странице акции «ЭйСЕТка».

3. Заключите 5 лайв-ставок на теннисные встречи.

В акции «ЭйСЕТка» участвуют только ординары с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 650 рублей. У игрока в запасе 2 суток для прохождения задания. За выполнение условий «Балтбет» гарантированно начислит фрибет номиналом до 600 рублей. Точный размер бонуса зависит от игрока и может отличаться у разных участников.