ФИФА-квартет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за успешные экспрессы на футбол

Принять участие в акции может любой игрок, который выполнит указанные условия:

1. Создайте личный кабинет или войдите в существующий аккаунт на платформе БК «Балтбет».

2. Активируйте участие в промоакции «ФИФА-квартет» через соответствующий раздел.

3. Сделайте 4 экспресс-ставки, каждая из которых должна включать 2 футбольных события.

Игрок получает индивидуальное задание, подробно описанное в карточке мероприятия. Для успешного выполнения необходимо оформить ставки с суммой от 300 рублей и кэфом на каждое событие не ниже 1.40. Время на прохождение заданий — 5 дней.

Если клиент успеет выполнить все условия в отведенный период, он получит фрибет на сумму от 150 рублей. Размер бонуса зависит от активности беттора и указан в карточке.