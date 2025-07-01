ФИФА-квартет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за успешные экспрессы на футбол

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Букмекерская компания «Балтбет» приглашает активных игроков принять участие в предложении «ФИФА-квартет» и получить фрибет от 150 рублей. В рамках акции пользователям необходимо оформить 4 экспресс-пари на футбольные матчи.
Принять участие в акции может любой игрок, который выполнит указанные условия:
1. Создайте личный кабинет или войдите в существующий аккаунт на платформе БК «Балтбет».
2. Активируйте участие в промоакции «ФИФА-квартет» через соответствующий раздел.
3. Сделайте 4 экспресс-ставки, каждая из которых должна включать 2 футбольных события.
Игрок получает индивидуальное задание, подробно описанное в карточке мероприятия. Для успешного выполнения необходимо оформить ставки с суммой от 300 рублей и кэфом на каждое событие не ниже 1.40. Время на прохождение заданий — 5 дней.
Если клиент успеет выполнить все условия в отведенный период, он получит фрибет на сумму от 150 рублей. Размер бонуса зависит от активности беттора и указан в карточке.
Полученный фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля включительно. Бонус можно применять для одиночных ставок и экспрессов, в которых допускается от 1 до 10 событий. Главное условие — все исходы в купоне должны иметь коэффициенты в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Вся ключевая информация по акции доступна в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
06.07.2025 (23:59 МСК)
В акции не учитываются пари, заключенные через окно оператора в наземных клубах.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Все клиенты Балтбет имеют право принять участие в акции
|➖ Для выполнения условий требуется выиграть сразу 4 экспресс-ставки
|➕ Правила участия понятны даже новичкам
«ФИФА-квартет» — привлекательная возможность для любителей футбола. Несмотря на ряд ограничений, таких как минимальная сумма ставки и жесткие временные рамки, предложение мотивирует игроков быть более активными и внимательными к выбору событий. Акция «ФИФА-квартет» способна заинтересовать опытных бетторов и новичков.