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1 июля 15:30ГлавнаяБонусы
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ФИФА-квартет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за успешные экспрессы на футбол

150 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получи фрибет от 150 рублей за ставки на футбол!

Букмекерская компания «Балтбет» приглашает активных игроков принять участие в предложении «ФИФА-квартет» и получить фрибет от 150 рублей. В рамках акции пользователям необходимо оформить 4 экспресс-пари на футбольные матчи.

Как получить бонус Балтбет от 150 рублей за футбольные экспрессы

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Принять участие в акции может любой игрок, который выполнит указанные условия:

1. Создайте личный кабинет или войдите в существующий аккаунт на платформе БК «Балтбет».

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2. Активируйте участие в промоакции «ФИФА-квартет» через соответствующий раздел.

3. Сделайте 4 экспресс-ставки, каждая из которых должна включать 2 футбольных события.

Игрок получает индивидуальное задание, подробно описанное в карточке мероприятия. Для успешного выполнения необходимо оформить ставки с суммой от 300 рублей и кэфом на каждое событие не ниже 1.40. Время на прохождение заданий — 5 дней. 

Если клиент успеет выполнить все условия в отведенный период, он получит фрибет на сумму от 150 рублей. Размер бонуса зависит от активности беттора и указан в карточке.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей в рамках акции ФИФА-квартет

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Полученный фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля включительно. Бонус можно применять для одиночных ставок и экспрессов, в которых допускается от 1 до 10 событий. Главное условие — все исходы в купоне должны иметь коэффициенты в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Вся ключевая информация по акции доступна в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

06.07.2025 (23:59 МСК)

В акции не учитываются пари, заключенные через окно оператора в наземных клубах.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Все клиенты Балтбет имеют право принять участие в акции➖ Для выполнения условий требуется выиграть сразу 4 экспресс-ставки
➕ Правила участия понятны даже новичкам 

Заключение

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«ФИФА-квартет» — привлекательная возможность для любителей футбола. Несмотря на ряд ограничений, таких как минимальная сумма ставки и жесткие временные рамки, предложение мотивирует игроков быть более активными и внимательными к выбору событий. Акция «ФИФА-квартет» способна заинтересовать опытных бетторов и новичков.

Валентин Васильев

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