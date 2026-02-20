Лыжный марафон от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на лыжи

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» приглашает любителей зимних дисциплин принять участие в предложении «Лыжный марафон». Для получения фрибета достаточно заключить 3 ставки на лыжные гонки.
Фрибет ждет тех, кто выполнит базовые условия акции:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» и завершите процедуру верификации.
2. На странице «Лыжного марафона» запустите задание.
3. Сделайте 3 ставки на лыжные заезды с минимальной суммой 200 рублей и коэффициентом от 1.60.
Победа в пари не требуется. Беттор может использовать как одиночные ставки, так и экспрессы. На выполнение задания предоставлено 48 часов.
Фрибет предоставляется с соблюдением стандартных правил БК «Балтбет». Вы можете использовать его для одиночных или комбинированных ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Бонус остается активным в корзине ровно месяц после активации.
В таблице можно изучить все детали и особенности предложения.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Повторные ставки на один и тот же исход в рамках одного события не засчитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Пользователю начисляется бонус независимо от исхода ставок
|➖ Ограниченный срок выполнения
|➕ Участвовать могут все зарегистрированные клиенты БК «Балтбет»
Лыжные гонки на Олимпиаде подарили множество ярких моментов. В последние дни Игр наверняка появятся новые. Промо на лыжи на рынке встречается крайне редко.