БК Балтбет
Лыжный марафон от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на лыжи

200 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Почувствуйте азарт лыжных заездов!

Букмекерская контора «Балтбет» приглашает любителей зимних дисциплин принять участие в предложении «Лыжный марафон». Для получения фрибета достаточно заключить 3 ставки на лыжные гонки.

Как получить бонус от 200 рублей в БК Балтбет в рамках промоакции Лыжный марафон

Фрибет ждет тех, кто выполнит базовые условия акции:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» и завершите процедуру верификации.

2. На странице «Лыжного марафона» запустите задание.

3. Сделайте 3 ставки на лыжные заезды с минимальной суммой 200 рублей и коэффициентом от 1.60.

Победа в пари не требуется. Беттор может использовать как одиночные ставки, так и экспрессы. На выполнение задания предоставлено 48 часов.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию пари на лыжи в БК Балтбет

Фрибет предоставляется с соблюдением стандартных правил БК «Балтбет». Вы можете использовать его для одиночных или комбинированных ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Бонус остается активным в корзине ровно месяц после активации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

В таблице можно изучить все детали и особенности предложения.

 

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Повторные ставки на один и тот же исход в рамках одного события не засчитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Пользователю начисляется бонус независимо от исхода ставок➖ Ограниченный срок выполнения
➕ Участвовать могут все зарегистрированные клиенты БК «Балтбет» 

Заключение

Лыжные гонки на Олимпиаде подарили множество ярких моментов. В последние дни Игр наверняка появятся новые. Промо на лыжи на рынке встречается крайне редко.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
