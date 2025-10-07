Седьмой мяч от БК Балтбет: 100 рублей за ставки на теннис в лайве

БК «Балтбет» выпустила промоакцию «Седьмой мяч» и дает фрибеты за лайв-пари на теннисные матчи. Для участия нужно победить в 7 играх за установленный букмекером срок.
Для участия в бонусном предложении БК Baltbet беттору необходимо:
1. Зарегистрировать профиль или авторизоваться.
2. Перейти на страницу промоакции, дать согласие на участие.
3. Делать квалификационные лайв-ставки на теннис.
Минимальный кэф — 1.40. Минимальный размер пари — 50 рублей. По условиям конторы игроку нужно победить 7 раз в течение 2 часов. После исполнения требований БК беттору поступит фрибет 100 рублей.
Правила акции не оговаривают условия бонуса. Эту информацию игроку расскажут после начисления бонуса. Букмекер укажет диапазон допустимых коэффициентов и остальные сведения.
Все сведения по акции «Седьмой мяч» представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
09.10.2025
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит для любителей лайва
|➖ Небольшой номинал
|➕ Небольшой минимальный коэффициент
|➖ Отводится 2 часа на задание
Акция подойдет тем, кто готов быстро выполнить условия. Требования по количеству выигрышей достаточно жесткие, но выиграть в лайв 7 раз можно даже в одном теннисном матче. С выбором событий проблем не возникнет, промоакция проходит во время турниров WTA и ATP 1000.