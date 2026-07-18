Гонка. Бельгия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на Формулу-1

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БК BetBoom запускает турнир, посвященный этапу Формулы-1 в Бельгии. Участникам нужно делать ставки на Гран-при и набирать баллы в рейтинговой таблице. Общий призовой фонд акции составляет 300 000 рублей. Сумму распределят между 20 лучшими бетторами.
Чтобы попасть в турнир, нужно:
1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.
2. Отыскать промо «Гонка. Бельгия» и запустить свое участие.
3. Оформлять пари на события Формулы-1 с коэффициентом не ниже 1.30.
Результат ставки на количество баллов не влияет. Учитывается сам факт ее заключения. Начисление зависит от типа пари:
Подведение итогов запланировано на 20 июля, 10:00 по московскому времени.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
10 000 ₽
6-10
5000 ₽
11-15
2000 ₽
16-20
1000 ₽
Полученный фрибет разрешается применить один раз — ординаром или экспрессом. Ставка принимается на любые события с кэфом в диапазоне от 1.30 до 3.50. В экспрессе берется общий коэффициент.
Ключевые параметры турнира — в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (10:00 МСК)
Место в таблице лидеров пересчитывается автоматически после каждой новой ставки участника.
Плюсы
Минусы
|➕ Очки идут в зачет вне зависимости от исхода пари
|➖ Нужны исключительно ставки на F1
|➕ Крупные призы для лидеров таблицы
Рекомендуем тем, кто следит за королевскими автогонками, присмотреться к акции. Главный плюс турнира в том, что итог ставки ни на что не влияет, важен только факт размещения пари. Условия отыгрыша фрибетов достаточно простые.