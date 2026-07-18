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ГлавнаяБонусыГонка. Бельгия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на Формулу-1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Гонка. Бельгия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на Формулу-1

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках промо Гонка. Бельгия
  • Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за победу в промоакции Гонка. Бельгия
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom запускает турнир, посвященный этапу Формулы-1 в Бельгии. Участникам нужно делать ставки на Гран-при и набирать баллы в рейтинговой таблице. Общий призовой фонд акции составляет 300 000 рублей. Сумму распределят между 20 лучшими бетторами.

Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках промо Гонка. Бельгия

Чтобы попасть в турнир, нужно:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.

2. Отыскать промо «Гонка. Бельгия» и запустить свое участие.

3. Оформлять пари на события Формулы-1 с коэффициентом не ниже 1.30.

Результат ставки на количество баллов не влияет. Учитывается сам факт ее заключения. Начисление зависит от типа пари:

  • Ординар — 1 балл за каждую 1000 рублей суммы ставки.
  • Экспресс — 1 балл за каждые 500 рублей суммы ставки.

Подведение итогов запланировано на 20 июля, 10:00 по московскому времени.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

10 000 ₽

6-10

5000 ₽

11-15

2000 ₽

16-20

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за победу в промоакции Гонка. Бельгия

Полученный фрибет разрешается применить один раз — ординаром или экспрессом. Ставка принимается на любые события с кэфом в диапазоне от 1.30 до 3.50. В экспрессе берется общий коэффициент.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Ключевые параметры турнира — в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (10:00 МСК)

Место в таблице лидеров пересчитывается автоматически после каждой новой ставки участника.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Очки идут в зачет вне зависимости от исхода пари➖ Нужны исключительно ставки на F1
➕ Крупные призы для лидеров таблицы 

Заключение

Рекомендуем тем, кто следит за королевскими автогонками, присмотреться к акции. Главный плюс турнира в том, что итог ставки ни на что не влияет, важен только факт размещения пари. Условия отыгрыша фрибетов достаточно простые.

Валентин Васильев

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