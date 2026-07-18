Гонка. Бельгия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на Формулу-1

Чтобы попасть в турнир, нужно:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.

2. Отыскать промо «Гонка. Бельгия» и запустить свое участие.

3. Оформлять пари на события Формулы-1 с коэффициентом не ниже 1.30.

Результат ставки на количество баллов не влияет. Учитывается сам факт ее заключения. Начисление зависит от типа пари:

Ординар — 1 балл за каждую 1000 рублей суммы ставки.

Экспресс — 1 балл за каждые 500 рублей суммы ставки.

Подведение итогов запланировано на 20 июля, 10:00 по московскому времени.