Растопи фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за пари на КХЛ

Партнерский проект
В мобильном приложении BetBoom стартовала акция для поклонников КХЛ с внушительным фондом в 2 000 000 рублей. Букмекер раздает фрибеты за ставки на матчи Континентальной хоккейной лиги. Чтобы присоединиться к предложению, достаточно заключить пари на игру турнира и выполнить стандартные условия акции.
Механика промоакции включает в себя ряд обязательный действий:
1. Регистрация профиля или вход в личный кабинет BetBoom.
2. Переход к промо «Растопи фрибет» и подтверждение участия.
3. Оформление ставки на игру КХЛ от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.10.
Призовой пул промо равен 2 000 000 рублей. Все участники получают случайные фрибеты разного номинала, включая 500, 700 и 1000 рублей. Начисления производятся мгновенно.
Каждый фрибет рассчитан на 1 ставку. Воспользоваться им можно в течение 7 суток после получения, выбирая события с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
В следующем разделе указаны основные параметры предложения.
Максимальный размер бонуса
от 500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.02.2025 (23:59 МСК)
Промоакция действует лишь для пользователей приложения BetBoom на Android.
Плюсы
Минусы
|➕ Условия участия понятны и не создают сложностей для клиентов
|➖ Сумма акционной ставки составляет 1000 рублей
|➕ Начисление фрибетов происходит в автоматическом режиме
Предложение, где бонусы достаются каждому участнику, на рынке редкость. Раньше подобные промо проводились только на топовые киберспортивные события, теперь акция охватывает и матчи КХЛ.