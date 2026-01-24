Растопи фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за пари на КХЛ

В мобильном приложении BetBoom стартовала акция для поклонников КХЛ с внушительным фондом в 2 000 000 рублей. Букмекер раздает фрибеты за ставки на матчи Континентальной хоккейной лиги. Чтобы присоединиться к предложению, достаточно заключить пари на игру турнира и выполнить стандартные условия акции.