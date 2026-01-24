Ведомости
24 января 5:10
Растопи фрибет от БК BetBoom: бонус от 500 рублей за пари на КХЛ

Участвуйте в распределении 2 000 000 рублей!

В мобильном приложении BetBoom стартовала акция для поклонников КХЛ с внушительным фондом в 2 000 000 рублей. Букмекер раздает фрибеты за ставки на матчи Континентальной хоккейной лиги. Чтобы присоединиться к предложению, достаточно заключить пари на игру турнира и выполнить стандартные условия акции.

Как получить бонус BetBoom от 500 рублей за пари на КХЛ

Механика промоакции включает в себя ряд обязательный действий:

1. Регистрация профиля или вход в личный кабинет BetBoom.

2. Переход к промо «Растопи фрибет» и подтверждение участия.

3. Оформление ставки на игру КХЛ от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.10.

Призовой пул промо равен 2 000 000 рублей. Все участники получают случайные фрибеты разного номинала, включая 500, 700 и 1000 рублей. Начисления производятся мгновенно.

Как отыграть бонус BetBoom от 500 рублей по промо Растопи фрибет

Каждый фрибет рассчитан на 1 ставку. Воспользоваться им можно в течение 7 суток после получения, выбирая события с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 500 рублей от BetBoom

В следующем разделе указаны основные параметры предложения.

Максимальный размер бонуса

от 500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.02.2025 (23:59 МСК)

Промоакция действует лишь для пользователей приложения BetBoom на Android.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Условия участия понятны и не создают сложностей для клиентов➖ Сумма акционной ставки составляет 1000 рублей
➕ Начисление фрибетов происходит в автоматическом режиме 

Заключение

Предложение, где бонусы достаются каждому участнику, на рынке редкость. Раньше подобные промо проводились только на топовые киберспортивные события, теперь акция охватывает и матчи КХЛ.

Валентин Васильев

