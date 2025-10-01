Фрибет от Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки на матчи Лиги конференций

Ведомости
Забирайте до 1 000 000 рублей!!!

Букмекерская контора Fonbet раздает фрибеты за верные прогнозы матчей Лиги конференций. Максимум игрок сможет получить 1 000 000 рублей.

Как получить бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за прогноз матчей Лиги конференций

Свернуть

Участнику акции следует:

1. Сделать аккаунт или войти в личный кабинет.

2. Открыть страницу акции, согласиться с участием и оставить прогноз для рынка 1х2 у 7 матчей Лиги конференций.

3. Заключить квалификационное пари.

Учитываются ординары или экспрессы на игры Лиги конференций. Минимальный коэффициент — от 1.50, минимальная сумма — от 1000 рублей. 

Fonbet сформировал призовой фонд из 3 000 000 рублей. Его разделят на 3 категории.

Число точных прогнозов

Призовой фонд

7

1 000 000 ₽

4-6

1 000 000 ₽

1-3

1 000 000 ₽

Каждый миллион распределят поровну между участниками из соответствующей группы. Например, если 2 игрока угадали исход всех матчей, они получат по 500 000 рублей. Если повезло 1 пользователю, он заберет сумму целиком.

Как отыграть бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки и прогнозы на матчи Лиги конференций

Свернуть

Фрибет дается на 7 суток для одиночной ставки с коэффициентом не более 3.00. Если игрок не использует бонус в течение указанного срока, его аннулируют. Возможностей восстановления не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Фонбет

Свернуть

Подробные правила и условия использования фрибета собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

03.10.2025 (14:59)

До окончания акции букмекер распределит призовой фонд между участниками. Однако спрогнозировать матчи и сделать ставку по условиям Fonbet нужно не позднее 02.10.2025 (19:15 МСК).

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Много информации по матчам и командам➖ Фрибет можно использовать только на ординаре
➕ Основной рынок 
➕ Фрибет отыгрывается на коэффициентах от 1.01  
➕ Минимальный коэффициент квалификационного пари от 1.50 
➕ Фрибет дадут даже за выигрыш единственного прогноза 

Заключение

Свернуть

Участие конкурсе — возможность получить почти гарантированный фрибет. Чтобы претендовать на приз, достаточно угадать итог 1 матча из 7. Если вникнуть в игру и глубже разобрать встречи, можно получить гораздо больше. 

Валентин Васильев

