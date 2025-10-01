Фрибет от Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки на матчи Лиги конференций

Букмекерская контора Fonbet раздает фрибеты за верные прогнозы матчей Лиги конференций. Максимум игрок сможет получить 1 000 000 рублей.
Участнику акции следует:
1. Сделать аккаунт или войти в личный кабинет.
2. Открыть страницу акции, согласиться с участием и оставить прогноз для рынка 1х2 у 7 матчей Лиги конференций.
3. Заключить квалификационное пари.
Учитываются ординары или экспрессы на игры Лиги конференций. Минимальный коэффициент — от 1.50, минимальная сумма — от 1000 рублей.
Fonbet сформировал призовой фонд из 3 000 000 рублей. Его разделят на 3 категории.
Число точных прогнозов
Призовой фонд
7
1 000 000 ₽
4-6
1 000 000 ₽
1-3
1 000 000 ₽
Каждый миллион распределят поровну между участниками из соответствующей группы. Например, если 2 игрока угадали исход всех матчей, они получат по 500 000 рублей. Если повезло 1 пользователю, он заберет сумму целиком.
Фрибет дается на 7 суток для одиночной ставки с коэффициентом не более 3.00. Если игрок не использует бонус в течение указанного срока, его аннулируют. Возможностей восстановления не предусмотрено.
Подробные правила и условия использования фрибета собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.10.2025 (14:59)
До окончания акции букмекер распределит призовой фонд между участниками. Однако спрогнозировать матчи и сделать ставку по условиям Fonbet нужно не позднее 02.10.2025 (19:15 МСК).
Плюсы
Минусы
|➕ Много информации по матчам и командам
|➖ Фрибет можно использовать только на ординаре
|➕ Основной рынок
|➕ Фрибет отыгрывается на коэффициентах от 1.01
|➕ Минимальный коэффициент квалификационного пари от 1.50
|➕ Фрибет дадут даже за выигрыш единственного прогноза
Участие конкурсе — возможность получить почти гарантированный фрибет. Чтобы претендовать на приз, достаточно угадать итог 1 матча из 7. Если вникнуть в игру и глубже разобрать встречи, можно получить гораздо больше.