Фрибет от Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки на матчи Лиги конференций

Участнику акции следует:

1. Сделать аккаунт или войти в личный кабинет.

2. Открыть страницу акции, согласиться с участием и оставить прогноз для рынка 1х2 у 7 матчей Лиги конференций.

3. Заключить квалификационное пари.

Учитываются ординары или экспрессы на игры Лиги конференций. Минимальный коэффициент — от 1.50, минимальная сумма — от 1000 рублей.

Fonbet сформировал призовой фонд из 3 000 000 рублей. Его разделят на 3 категории.

Число точных прогнозов Призовой фонд 7 1 000 000 ₽ 4-6 1 000 000 ₽ 1-3 1 000 000 ₽

Каждый миллион распределят поровну между участниками из соответствующей группы. Например, если 2 игрока угадали исход всех матчей, они получат по 500 000 рублей. Если повезло 1 пользователю, он заберет сумму целиком.