Лотерейное ралли от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 1 500 000 рублей

Промо «Лотерейное ралли» от БК «Фонбет» позволяет игрокам получать фрибеты за выполнение ежедневных заданий. Размер бонуса зависит от количества завершенных миссий. Чтобы участвовать, необходимо покупать лотерейные билеты, указанные в заданиях.
Для присоединения к акции клиент должен следовать ряду правил:
1. Создать аккаунт или войти в существующий на платформе БК.
2. Пройти процедуру подтверждения личности.
3. Пополнить баланс игрового счета.
4. Каждый день проходить миссии в разделе «Лотерея».
Размер призового фонд промоакции — 1 500 000 рублей. Участник имеет шанс получить фрибет в 1 из 3 категорий.
Выполненные задания
Призовой фонд
1-3
200 000 ₽
4–5
400 000 ₽
6-7
900 000 ₽
За выполнение 5 любых заданий игрок получает промокод на фрибет 1000 рублей. Он появится во вкладке «Уведомления». Всего доступно 500 промокодов.
Каждый, кто выполнил условия, делит призовой фонд своей категории поровну.
Фрибет можно использовать в течение 7 дней после его получения. Ограничений по коэффициентам нет. Тип ставок — ординар и экспресс.
Таблица содержит основные положения акции.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽ (Стоимость первой лотереи)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.11.2025 (11:59 МСК)
Следить за заданиями можно в «Уведомлениях» раздела «Лотереи». Обновление происходит ежедневно до 15:00.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы растут с количеством выполненных заданий
|➖ Лотерейные билеты продаются исключительно за деньги
|➕ Дополнительные промокоды на 1000 рублей
Прежде чем участвовать в промо, учтите, что каждая миссия требует определенной суммы денег. При этом каждый лотерейный билет сам по себе может принести выигрыш. Выполнение хотя бы 3 заданий уже обеспечивает пользователю получение фрибета.