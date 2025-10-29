Лотерейное ралли от БК Фонбет: розыгрыш фрибетов на 1 500 000 рублей

Для присоединения к акции клиент должен следовать ряду правил:

1. Создать аккаунт или войти в существующий на платформе БК.

2. Пройти процедуру подтверждения личности.

3. Пополнить баланс игрового счета.

4. Каждый день проходить миссии в разделе «Лотерея».

Размер призового фонд промоакции — 1 500 000 рублей. Участник имеет шанс получить фрибет в 1 из 3 категорий.

Выполненные задания Призовой фонд 1-3 200 000 ₽ 4–5 400 000 ₽ 6-7 900 000 ₽

За выполнение 5 любых заданий игрок получает промокод на фрибет 1000 рублей. Он появится во вкладке «Уведомления». Всего доступно 500 промокодов.

Каждый, кто выполнил условия, делит призовой фонд своей категории поровну.