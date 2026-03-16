БК Винлайн: фрибет 1000 рублей каждому и техника за посещение игры Спартака

Партнерский проект
БК Winline совместно с футбольным клубом «Спартак» Москва подготовила специальную акцию для болельщиков, которые посетят кубковый матч против московского «Динамо». Зрителей ждет гарантированный фрибет номиналом 1000 рублей, а также розыгрыш более 300 ценных призов, включая PlayStation 5, iPhone и клубную атрибутику. Для участия необходимо прийти на стадион и зачекиниться в мини-приложении, отсканировав QR-код на арене перед началом встречи.
Рассчитывать на получение призов могут только участники, которые выполнят условия акции. От беттора требуется:
1. Пройти регистрацию в Winline, если аккаунт еще не создан.
2. Посетить матч «Спартак»-«Динамо» 18 марта.
3. Войти в Telegram-бот «Играй за Спартак» под своим профилем.
Все болельщики, которые 18 марта авторизуются в приложении, получат фрибет на 1000 рублей. Дополнительно среди участников распределят 300 призов, включая:
Забрать подарки можно исключительно в день матча в кастом-зоне Winline у трибуны B, показав сотрудникам билет на игру и QR-код из приложения.
Точные правила использования фрибетов организаторы пока не представили. Чаще всего подобные бонусы действуют на протяжении месяца и применяются для ординаров и экспрессов с коэффициентами в пределах 1.01-10.00.
Важные нюансы акции представлены в отдельной таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.03.2026 (20:45 МСК)
Минимальная цена билета на игру составляет 1200 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый болельщик, который выполнит условия акции и отметится в приложении на стадионе, заберет фрибет на 1000 рублей
|➖ Посещение матча в Москве является обязательным пунктом
|➕ Помимо бонуса участники получают шанс выиграть ценные подарки
К легендарному противостоянию «Спартака» и «Динамо» подготовлен внушительный фонд призов. Участвовать в конкурсе дистанционно нельзя — каждый участник должен присутствовать на матче лично. Акция особенно интересна жителям Москвы и тем, кто готов приехать на игру.