18 декабря 10:17
БК Лига СтавокФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Лига Ставок: розыгрыш фрибетов 4000 рублей за подписку на Telegram-канал

4000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Встретьте Новый год с бесплатной ставкой!

Букмекерская контора «Лига Ставок» запускает праздничное промо в Telegram. Случайно выбранные подписчики канала получат фрибеты номиналом 4000 рублей каждый.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 4000 рублей за подписку на телеграм-канал

Свернуть

Участие в розыгрыше допускается только при корректном выполнении всех правил:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Лига Ставок» или авторизуйтесь в действующем аккаунте.

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.

3. В публикации с розыгрышем нажмите плашку участия.

Объявление результатов и выдача призов запланированы на 29 декабря. Каждому участнику, выбранному случайным образом, положен фрибет на 4000 рублей.

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 4000 рублей за участие в конкурсе

Применять фрибет можно на любое одиночное пари независимо от коэффициента. Срок его действия ограничен 7 днями.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Перед началом участия внимательно изучите все детали.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.12.2025 (15:00 МСК)

Подписчики канала L1GA TEAM в Telegram могут присоединиться к еще одному бездепозитному конкурсу от букмекерской компании.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Механика участия не требует внесения депозита➖ Победители выбираются случайным образом, гарантии выигрыша нет
➕ Призовой фонд достаточно большой — 200 000 рублей 

Заключение

Свернуть

Честная схема розыгрыша гарантирует одинаковый фрибет для всех победителей. Включенные уведомления в Telegram помогут не пропустить объявление результатов.
 

Валентин Васильев

