БК Лига Ставок: розыгрыш фрибетов 4000 рублей за подписку на Telegram-канал

Участие в розыгрыше допускается только при корректном выполнении всех правил:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Лига Ставок» или авторизуйтесь в действующем аккаунте.

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.

3. В публикации с розыгрышем нажмите плашку участия.

Объявление результатов и выдача призов запланированы на 29 декабря. Каждому участнику, выбранному случайным образом, положен фрибет на 4000 рублей.



Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 4000 рублей за участие в конкурсе

Применять фрибет можно на любое одиночное пари независимо от коэффициента. Срок его действия ограничен 7 днями.