БК Лига Ставок: розыгрыш фрибетов 4000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская контора «Лига Ставок» запускает праздничное промо в Telegram. Случайно выбранные подписчики канала получат фрибеты номиналом 4000 рублей каждый.
Участие в розыгрыше допускается только при корректном выполнении всех правил:
1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Лига Ставок» или авторизуйтесь в действующем аккаунте.
2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.
3. В публикации с розыгрышем нажмите плашку участия.
Объявление результатов и выдача призов запланированы на 29 декабря. Каждому участнику, выбранному случайным образом, положен фрибет на 4000 рублей.
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 4000 рублей за участие в конкурсе
Применять фрибет можно на любое одиночное пари независимо от коэффициента. Срок его действия ограничен 7 днями.
Перед началом участия внимательно изучите все детали.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.12.2025 (15:00 МСК)
Подписчики канала L1GA TEAM в Telegram могут присоединиться к еще одному бездепозитному конкурсу от букмекерской компании.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика участия не требует внесения депозита
|➖ Победители выбираются случайным образом, гарантии выигрыша нет
|➕ Призовой фонд достаточно большой — 200 000 рублей
Честная схема розыгрыша гарантирует одинаковый фрибет для всех победителей. Включенные уведомления в Telegram помогут не пропустить объявление результатов.