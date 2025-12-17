Турнир Киберспорт от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Для турнира по киберспорту букмекер разработал прозрачную систему входа:

1. Регистрация на платформе БК.

2. Принятие условий участия.

3. Размещение ставок на киберспортивные события.

Коэффициент купона начинается от 1.25. Минимальное пари — 100 рублей. В зачет турнира принимаются одиночные и множественные ставки.

Учитываются пари только на киберспортивные соревнования. Лидерборд формируется по сумме чистого выигрыша. Для мотивации игроков введена система множителей, стимулирующая пари на более высокие кэфы.

Коэффициент купона Множитель От 3.00 1.25 От 5.00 1.50 От 7.00 2.00 От 10.00 2.50

Призерами турнира станут 100 бетторов. Размер фрибетов составит от 700 до 20 000 рублей.