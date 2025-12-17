Турнир Киберспорт от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» проводит турнир по киберспорту. Для начисления баллов учитываются ординары и экспрессы на любые киберспортивные события. По итогам рейтинга участники получают фрибеты до 20 000 рублей.
Для турнира по киберспорту букмекер разработал прозрачную систему входа:
1. Регистрация на платформе БК.
2. Принятие условий участия.
3. Размещение ставок на киберспортивные события.
Коэффициент купона начинается от 1.25. Минимальное пари — 100 рублей. В зачет турнира принимаются одиночные и множественные ставки.
Учитываются пари только на киберспортивные соревнования. Лидерборд формируется по сумме чистого выигрыша. Для мотивации игроков введена система множителей, стимулирующая пари на более высокие кэфы.
Коэффициент купона
Множитель
От 3.00
1.25
От 5.00
1.50
От 7.00
2.00
От 10.00
2.50
Призерами турнира станут 100 бетторов. Размер фрибетов составит от 700 до 20 000 рублей.
Фрибет выдается в виде 1 купона. На его использование выделятся 7 суток. За это время купон нужно проставить ординаром с любым коэффициентом.
Детали акции приведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.12.2025 (12:00 МСК)
Ставки с использованием фрибета не засчитываются для формирования рейтинга.
Плюсы
Минусы
|➕ Награды для 100 лучших бетторов
|➖ В зачет идут только киберспортивные пари
|➕ Прозрачная система начисления баллов
Если вы регулярно следите и делаете ставки на турниры по CS2 и Dota 2, новая промоакция от БК Liga Stavok будет вам интересна. Условия простые, порог входа невысокий.