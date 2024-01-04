Фрибет PARI: до 3000 рублей за участие в новогодней мини-игре

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI предлагает своим новым и старым друзьям слегка разнообразить свой новогодний досуг участием в несложной интерактивной игре. Разумеется, с призами! О них - ниже.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
По итогам каждого из трех уровней клиентам будет предложено получить фрибет на 1000, 2024 и 3000 рублей соответственно.
Кроме того, первая тысяча участников, быстрее всех справившаяся с заданием, получит по 1000 ₽ в виде фрибета.
Использовать призовые деньги можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Простые условия получения и отыгрыша бонуса.
- Ограниченный срок действия акции.
Мини-игру PARI отличают несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Если решите убедиться в этом сами, стоит поторопиться: срок действия акции ограничен.
Партнерский проект