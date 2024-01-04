Фрибет PARI: до 3000 рублей за участие в новогодней мини-игре

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI . На промо-странице нажмите кнопку «Играть». Ваша задача — слепить снеговика, скатав три снежных кома один за другим.



По итогам каждого из трех уровней клиентам будет предложено получить фрибет на 1000, 2024 и 3000 рублей соответственно.

Кроме того, первая тысяча участников, быстрее всех справившаяся с заданием, получит по 1000 ₽ в виде фрибета.

Использовать призовые деньги можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.