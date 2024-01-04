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4 января 10:46ГлавнаяБонусы
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Фрибет PARI: до 3000 рублей за участие в новогодней мини-игре

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Простая игра - несложные условия получения фрибета
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI предлагает своим новым и старым друзьям слегка разнообразить свой новогодний досуг участием в несложной интерактивной игре. Разумеется, с призами! О них - ниже. 

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Играть».
  3. Ваша задача — слепить снеговика, скатав три снежных кома один за другим.
     

По итогам каждого из трех уровней клиентам будет предложено получить фрибет на 1000, 2024 и 3000 рублей соответственно.
Кроме того, первая тысяча участников, быстрее всех справившаяся с заданием, получит по 1000 ₽ в виде фрибета.

Использовать призовые деньги можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом выше 1,01. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Простые условия получения и отыгрыша бонуса.

- Ограниченный срок действия акции.

Заключение 

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Мини-игру PARI отличают несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Если решите убедиться в этом сами, стоит поторопиться: срок действия акции ограничен. 

Обзор букмекерской конторы PARI

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