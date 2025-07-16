Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на FISSURE Playground 1

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Winline запускает новый турнир в рамках серии BetRace по CS2. Участникам предстоит заключать пари на матчи соревнования FISSURE Playgraund 1, чтобы побороться за фрибеты на сумму до 150 000 рублей. В акции могут принять участие все пользователи Winline.
Участие в турнире и возможность выиграть фрибеты открываются только после выполнения ряда действий:
1. Войти в личный кабинет на сайте Winline или создать аккаунт, если вы новичок.
2. Перейти в раздел BetRace и выбрать турнир FISSURE Playground 1.
3. Нажать кнопку участия.
4. Делать экспресс-ставки и ординары на матчи FISSURE Playground 1 с коэффициентом от 1.30.
Общий призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей. Он будет поделен между 500 лучших участников. Размер выигрыша зависит от позиции в финальном рейтинге. Лидерборд обновляется в режиме реального времени. Главный приз в размере 150 000 рублей получит тот, кто сделает наибольший объем ставок за время проведения акции. Суммы пари не ограничиваются.
Полученный фрибет активен в течение 30 дней с момента начисления. Им можно воспользоваться при оформлении одиночных или экспресс-ставок на любые спортивные события. Главное условие — минимальный коэффициент должен составлять не менее 1.01.
Подробности участия удобно сгруппированы в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.07.2025 (09:59 МСК)
Пари типа система не входят в зачет турнирной активности.
Плюсы
Минусы
|➕ Щедрый призовой фонд
|➖ Для получения крупного бонуса нужен большой объем ставок
|➕ Простая механика
Лучшие киберспортсмены CS2 встретились в Белграде на турнире FISSURE Playground 1, чтобы определить сильнейшего. Для поклонников ставок это отличный шанс не только прочувствовать атмосферу соревнований, но и получить крупные фрибеты.