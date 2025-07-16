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16 июля 6:42ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на FISSURE Playground 1

150000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на CS2 и забирайте до 150 000 рублей фрибетами!

Winline запускает новый турнир в рамках серии BetRace по CS2. Участникам предстоит заключать пари на матчи соревнования FISSURE Playgraund 1, чтобы побороться за фрибеты на сумму до 150 000 рублей. В акции могут принять участие все пользователи Winline.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на FISSURE Playground 1

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Участие в турнире и возможность выиграть фрибеты открываются только после выполнения ряда действий:

1. Войти в личный кабинет на сайте Winline или создать аккаунт, если вы новичок.

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2. Перейти в раздел BetRace и выбрать турнир FISSURE Playground 1.

3. Нажать кнопку участия.

4. Делать экспресс-ставки и ординары на матчи  FISSURE Playground 1 с коэффициентом от 1.30.

Общий призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей. Он будет поделен между 500 лучших участников. Размер выигрыша зависит от позиции в финальном рейтинге. Лидерборд обновляется в режиме реального времени. Главный приз в размере 150 000 рублей получит тот, кто сделает наибольший объем ставок за время проведения акции. Суммы пари не ограничиваются.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на FISSURE Playground 1

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Полученный фрибет активен в течение 30 дней с момента начисления. Им можно воспользоваться при оформлении одиночных или экспресс-ставок на любые спортивные события. Главное условие — минимальный коэффициент должен составлять не менее 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Winline

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Подробности участия удобно сгруппированы в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.07.2025 (09:59 МСК)

Пари типа система не входят в зачет турнирной активности.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Щедрый призовой фонд➖ Для получения крупного бонуса нужен большой объем ставок
➕ Простая механика 

Заключение

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Лучшие киберспортсмены CS2 встретились в Белграде на турнире FISSURE Playground 1, чтобы определить сильнейшего. Для поклонников ставок это отличный шанс не только прочувствовать атмосферу соревнований, но и получить крупные фрибеты. 

Валентин Васильев

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