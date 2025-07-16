Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на FISSURE Playground 1

Участие в турнире и возможность выиграть фрибеты открываются только после выполнения ряда действий:

1. Войти в личный кабинет на сайте Winline или создать аккаунт, если вы новичок.

2. Перейти в раздел BetRace и выбрать турнир FISSURE Playground 1.

3. Нажать кнопку участия.

4. Делать экспресс-ставки и ординары на матчи FISSURE Playground 1 с коэффициентом от 1.30.

Общий призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей. Он будет поделен между 500 лучших участников. Размер выигрыша зависит от позиции в финальном рейтинге. Лидерборд обновляется в режиме реального времени. Главный приз в размере 150 000 рублей получит тот, кто сделает наибольший объем ставок за время проведения акции. Суммы пари не ограничиваются.