Подарок от ХК «Автомобилист» за регистрацию в Winline с прокомодом

Прежде всего необходимо завести аккаунт на Winline с использованием промокода AVTO и пройти процедуру идентификации. Следующий и заключительный шаг - посетить домашнюю игру “Автомобилиста” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90. Твой подарок ждет тебя в зоне Winline в КРК «Уралец». Для его получения открой мобильное приложение Winline и покажи документ, удостоверяющий личность.