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19 января 14:02ГлавнаяБонусы
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Подарок от ХК «Автомобилист» за регистрацию в Winline с прокомодом

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Отличная новость для поклонников хоккея из Екатеринбурга
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline на пару с ХК «Автомобилист» дарит пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» подарки за регистрацию в системе БК.

Как получить приз

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Прежде всего необходимо завести аккаунт на Winline с использованием промокода AVTO и пройти процедуру идентификации. Следующий и заключительный шаг - посетить домашнюю игру “Автомобилиста” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90. Твой подарок ждет тебя в зоне Winline в КРК «Уралец». Для его получения открой мобильное приложение Winline и покажи документ, удостоверяющий личность. 

Плюсы и минусы

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+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета. 

- Предложение актуально только для новых клиентов компании.

Заключение 

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«Клубная» акция Winline наверняка порадует поклонников российского хоккея и, в частности, “Автомобилиста”. Для получения подарка достаточно зарегистрироваться в конторе и прийти на хоккей. 

Обзор букмекерской конторы Winline

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