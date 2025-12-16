Ведомости
16 декабря
Промокод Винлайн
logo

Промокод БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и Apple iPhone 17 за ставки на АПЛ

5000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на английский футбол вместе с Winline!

БК Winline в коллаборации с «Коммент.Шоу» организует конкурс для любителей английской Премьер-Лиги. По итогам турнира лучшие игроки получают гаджеты и фрибеты. Для участия нужно зарегистрироваться в Winline с промокодом COMMENTSHOW либо авторизоваться через бот и делать ставки от 500 рублей на матчи АПЛ.

Как получить промокод Winline до 5000 рублей за пари на английский футбол

Свернуть

Доступ к участию открывается сразу после выполнения всех обязательных шагов:

1.  Выполните регистрацию в Winline с промокодом COMMENTSHOW либо авторизуйтесь в уже существующем аккаунте.

2. Подпишитесь на Telegram-канал WINLINE Превью.

3. Свяжите свой профиль с официальным ботом акции в Telegram

4. Делайте ставки на матчи английской Премьер-Лиги от 500 рублей с коэффициентом от 1.30 (ординар или экспресс).

Позиция в турнирной таблице формируется по числу совершенных пари. Итоги подведут 26 декабря.

Место

Приз

Описание

1

Apple iPhone 17

Новейший флагманский смартфон

2

Nintendo Switch

Популярная игровая консоль 

3

Майка ФК Барселона

Официальная клубная форма

4

Майка сборной Бразилии

Мерч пятикратных чемпионов мира

5

2 билета класса VIP на матч РПЛ 2025/26

Пропуск на игру с премиальными местами

6-10

Фрибеты по 5000 ₽

 

Как отыграть бонус Winline до 5000 рублей за пари на английскую Премьер-Лигу

Свернуть

Победители получат гаджеты, майки и билеты напрямую, без необходимости дополнительных шагов. Фрибеты будут действительны 30 дней и могут использоваться на любые ставки и коэффициенты.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline

Свернуть

В таблице ниже указаны главные условия розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

26.12.2025 (18:00 МСК)

Участие открыто исключительно для россиян, достигших совершеннолетия.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует сложных шагов➖ Ставить можно только на матчи АПЛ
➕ Гаджеты, эксклюзивный мерч, билеты на VIP-матчи и фрибеты для лучших игроков 

Заключение

Свернуть

В то время как другие европейские лиги делают паузу на рождественские праздники, АПЛ сохраняет высокий темп. Английского футбола в декабре традиционно много. Победителями турнира станут игроки с наибольшим количеством ставок.

Валентин Васильев

