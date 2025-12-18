БК Winline: розыгрыш фрибетов на 20 000 рублей за участие в киберспортивных играх

Партнерский проект
БК Winline совместно с FACEIT приглашает игроков принять участие в новогоднем этапе соревнований. Призовой фонд включает в себя редкие скины и фрибеты. Для участия достаточно собрать команду из 5 человек и присоединиться к лобби клуба.
Доступ к акции открывается сразу после завершения всех обязательных действий:
1. Пройдите регистрацию в БК Winline (для новых игроков).
2. Свяжите аккаунт Winline с профилем на FACEIT.
3. Соберите команду из 5 человек или воспользуйтесь Party Finder.
4. Запускайте лобби, играйте и продвигайтесь к лидерским позициям
Игры будут продолжаться до 15 января. Призовой фонд сезона включает:
В этом сезоне 50 призовых мест.
Срок активации фрибетов — 30 дней. Ограничения по типу ставок и коэффициентам отсутствуют.
Таблица содержит всю важную информацию об условиях розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (22:00 МСК)
Промо рассчитано на пользователей из России, Казахстана и Беларуси.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой фонд с разнообразными наградами
|➖ Высокий уровень конкуренции
|➕ Фрибеты без ограничений по коэффициентам и видам пари
Акция выделяется редкой механикой. Фрибеты начисляются за игровые сессии, а не за пари. Награды получат 50 лучших участников. Отыгрыш бонусов не вызовет сложностей благодаря простым правилам.