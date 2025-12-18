БК Winline: розыгрыш фрибетов на 20 000 рублей за участие в киберспортивных играх

Ведомости
18 декабря
Месяц активной игры и десятки наград для лучших участников!

БК Winline совместно с FACEIT приглашает игроков принять участие в новогоднем этапе соревнований. Призовой фонд включает в себя редкие скины и фрибеты. Для участия достаточно собрать команду из 5 человек и присоединиться к лобби клуба.

Как получить бонус Winline до 20 000 рублей

Доступ к акции открывается сразу после завершения всех обязательных действий:

1. Пройдите регистрацию в БК Winline (для новых игроков).

2. Свяжите аккаунт Winline с профилем на FACEIT.

3. Соберите команду из 5 человек или воспользуйтесь Party Finder.

4. Запускайте лобби, играйте и продвигайтесь к лидерским позициям

Игры будут продолжаться до 15 января. Призовой фонд сезона включает:

  • Скины на общую сумму свыше 2000 $.
  • Фрибеты в размере 20 000 рублей от Winline для лучших игроков. 
  • 100 000 FACEIT Points. 

В этом сезоне 50 призовых мест.

Как отыграть бонус Winline до 20 000 рублей за участие в играх

Срок активации фрибетов — 30 дней. Ограничения по типу ставок и коэффициентам отсутствуют.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Winline

Таблица содержит всю важную информацию об условиях розыгрыша.

 

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.01.2026 (22:00 МСК)

Промо рассчитано на пользователей из России, Казахстана и Беларуси.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный призовой фонд с разнообразными наградами➖ Высокий уровень конкуренции
➕ Фрибеты без ограничений по коэффициентам и видам пари 

Заключение

Акция выделяется редкой механикой. Фрибеты начисляются за игровые сессии, а не за пари. Награды получат 50 лучших участников. Отыгрыш бонусов не вызовет сложностей благодаря простым правилам.

Валентин Васильев

