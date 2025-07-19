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19 июля 15:02ГлавнаяНовости

UFC 318, Холлоуэй — Порье, Коста — Копылов: где смотреть, прямая трансляция

Большое шоу с яркими афишами
Руслан Ипполитов
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 20 июля, по московскому времени UFC проведет 318-й номерной турнир. Его примет Нью-Орлеан (штат Луизиана, США).

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Возглавит кард бой в легком весе. Американец Макс Холлоуэй будет защищать символический пояс BMF, на который претендует его соотечественник Дастин Порье. В рейтинге дивизиона спортсмены занимают пятое и шестое места соответственно.

Для Порье бой будет последним в карьере. Ранее он уже дважды побеждал Холлоуэя: сабмишеном в 2012-м и единогласным решением судей в 2019-м.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ХОЛЛОУЭЙ — ПОРЬЕ 3

Во втором по значимости событии вечера выступит россиянин Роман Копылов. Ему будет противостоять бразилец Пауло Коста. Копылов занимает 14-е место в рейтинге среднего дивизиона, его соперник идет строчкой выше.

В предварительном карде выступит уроженец Чечни Ислам Дулатов, представляющий Германию. Он дебютирует в UFC поединком в полусреднем весе с американцем Адамом Фюгиттом.

Также в прелимах запланирован бой казахстанца Николая Веретенникова. Его соперником в рамках полусреднего веса будет аргентинец Франсиско Прадо.

ПРОГНОЗ НА БОЙ КОСТА — КОПЫЛОВ

Турнир UFC 318 пройдет на арене «Smoothie King Center» в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Шоу стартует в воскресенье, 20 июля, в 01:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

Ранее по теме:Клиенты PARI: Порье победит Холлоуэя в своем прощальном поединке

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