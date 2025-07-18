Клиенты PARI: Порье победит Холлоуэя в своем прощальном поединке

20 июля состоится турнир UFC 318, главным событием которого станет прощальный поединок Дастина Порье. В завершение своей более чем шестнадцатилетней карьеры Бриллиант выбрал старого соперника — легендарного Макса Холлоуэя, который уже дважды проигрывал ему в разных весовых категориях. Букмекерская компания PARI оценила шансы каджуна уйти на победной ноте, а также рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют равные шансы на успех. Ставки на победу обоих бойцов принимаются по коэффициенту 1.92, что соответствует 49% вероятности. Ничья котируется за 50.00, вероятность такого исхода составляет примерно 2%.

Клиенты PARI считают, что победит Порье. 78% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Бриллианта. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу каджуна по коэффициенту 1.85 — на момент публикации этом самое крупное пари на предстоящий бой.

Букмекеры считают, что бой продлится в течение всего заявленного времени, и предлагают поставить на это за 1.82. Если же поединок завершится досрочно, сыграет ставка за 1.93.

Наиболее вероятным исходом считается победа Дастина по очкам. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 3.50. Если же судьи вынесут решение в пользу Холлоуэя, сыграет коэффициент 3.25.

Аналитики не исключают и нокаут — оба ветерана имеют динамит в руках, но при этом уже не держат удар, как в лучшие годы. Поставить на KO\TKO от Дастина Порье можно за 4.10, такую же ставку на Макса Холлоуэя можно сделать за 4.40.

Хотя Бриллиант предпочитает вести бой в стойке, он может быть очень опасен в партере — задушенный Майкл Чендлер не даст соврать. PARI предлагает коэффициент 12.50 на то, что Порье поймает Макса на болевой или удушающий прием. А вот Холлоуэй не побеждал сабмишенами с 2014 года, поэтому его победа приемом котируется за 18.00.

Даже если Дастин не сможет порадовать фанатов в своем последнем поединке, он навсегда останется в истории смешанных единоборств. За время выступлений по ММА Бриллиант успел побывать временным чемпионом в легком весе, десять раз получал премию «Бой вечера», а также по-прежнему удерживает рекорд легкого дивизиона по количеству нокаутов.