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ГлавнаяПрогнозыБекзат Алмахан – Жан Мацумото, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бекзат Алмахан – Жан Мацумото, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Оба проиграли в последних поединках
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Бекзат Алмахан
  • Жан Мацумото
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Алмахан – Мацумото

В предварительном карде турнира UFC в Баку пройдет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между казахстанцем Бекзатом Алмаханом и бразильцем Жаном Мацумото. Кто сумеет вернуться на победную тропу?

Статистика

Алмахан

 

Мацумото

Казахстан

Страна

Бразилия

28

Возраст

26

15

Бои

19

12 (10 / 1 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 6 / 8)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

170

Рост (см)

167,5

173

Размах рук (см)

174

96,5

Размах ног (см)

91,5

Бекзат Алмахан

В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Бился в Alash Pride, UAE Warriors, Octagon и других промоушенах. В марте 2024 г. дебютировал в UFC с поражения от Умара Нурмагомедова единогласным решением судей. Затем нокаутировал Брэда Катону. В последнем поединке в ноябре проиграл Александру Топурии единогласным решением судей.

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Жан Мацумото

Обладатель черных поясов по муай-тай и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Был чемпионом SFT и Fight Pro. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл трижды при двух поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Фариду Башарату раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа АлмаханаПобеда МацумотоТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ2,241,673,001,35

Прогноз на бой

На бумаге это довольно конкурентное противостояние, большая часть которого, вероятно, пройдет в стойке. Мацумото – уже довольно опытный боец, который обладает универсальными навыками. Как и Алмахан, он работает в клетке интенсивно, поэтому ключевым фактором может оказаться выносливость.

Казахстанец способен в стойке действовать первым номером. Если получится качественно защищаться от тейкдаунов или проявить себя в партере, его шансы на победу возрастут. Но в любом случае поединок будто обречен продлится всю дистанцию, тем более что у соперников на двоих только одно досрочное поражение.

Для повышения коэффициента рискнем предположить, что решение судей будет единогласным. Соответствующая котировка появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Алмахан – Мацумото

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Алмахан – Мацумото стоит ожидать не ранее 16:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

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