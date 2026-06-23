Бекзат Алмахан – Жан Мацумото, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

На бумаге это довольно конкурентное противостояние, большая часть которого, вероятно, пройдет в стойке. Мацумото – уже довольно опытный боец, который обладает универсальными навыками. Как и Алмахан, он работает в клетке интенсивно, поэтому ключевым фактором может оказаться выносливость.

Казахстанец способен в стойке действовать первым номером. Если получится качественно защищаться от тейкдаунов или проявить себя в партере, его шансы на победу возрастут. Но в любом случае поединок будто обречен продлится всю дистанцию, тем более что у соперников на двоих только одно досрочное поражение.

Для повышения коэффициента рискнем предположить, что решение судей будет единогласным. Соответствующая котировка появится ближе к турниру.