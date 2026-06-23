Бекзат Алмахан – Жан Мацумото, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде турнира UFC в Баку пройдет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между казахстанцем Бекзатом Алмаханом и бразильцем Жаном Мацумото. Кто сумеет вернуться на победную тропу?
Алмахан
Мацумото
|Казахстан
Страна
Бразилия
|28
Возраст
26
|15
Бои
19
|12 (10 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 6 / 8)
|3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|170
Рост (см)
167,5
|173
Размах рук (см)
174
|96,5
Размах ног (см)
91,5
В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Бился в Alash Pride, UAE Warriors, Octagon и других промоушенах. В марте 2024 г. дебютировал в UFC с поражения от Умара Нурмагомедова единогласным решением судей. Затем нокаутировал Брэда Катону. В последнем поединке в ноябре проиграл Александру Топурии единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель черных поясов по муай-тай и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. Был чемпионом SFT и Fight Pro. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл трижды при двух поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Фариду Башарату раздельным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
На бумаге это довольно конкурентное противостояние, большая часть которого, вероятно, пройдет в стойке. Мацумото – уже довольно опытный боец, который обладает универсальными навыками. Как и Алмахан, он работает в клетке интенсивно, поэтому ключевым фактором может оказаться выносливость.
Казахстанец способен в стойке действовать первым номером. Если получится качественно защищаться от тейкдаунов или проявить себя в партере, его шансы на победу возрастут. Но в любом случае поединок будто обречен продлится всю дистанцию, тем более что у соперников на двоих только одно досрочное поражение.
Для повышения коэффициента рискнем предположить, что решение судей будет единогласным. Соответствующая котировка появится ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ТОПОВЫЙ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Бой Алмахан – Мацумото стоит ожидать не ранее 16:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы