Джессика Андраде — Лупита Годинес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Андраде 33 года — не самый критичный возраст, но спортсменка уже воспринимается по-ветерански. Ей всё сложнее даются победы на топовом уровне и совсем нет уверенности в том, что неудачная серия прервется.

Годинес — не самая опасная, но всё же крепкая и универсальная соперница. Почти все её бои завершались судейскими решениями, и с выносливостью особых проблем не наблюдалось. Мексиканка умеет раскладывать силы на дистанцию и работать рационально. Андраде наверняка вновь попробует навязать жесткий прессинг и взвинтить темп, но её козыри, повторимся, постепенно сходят на нет.

Полагаем, навыков Годинес хватит для того, чтобы справиться с агрессивным натиском соперницы, поэтому бой затянется. Ждем судейское решение и в этот раз.