Джессика Андраде — Лупита Годинес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде турнира UFC 319 побьются бразильянка Джессика Андраде и мексиканка Лупита Годинес. Чем завершится рейтинговое противостояние в женском минимальном весе (до 52,2 кг)?
Андраде
Годинес
Бразилия
Страна
Мексика
33
Возраст
31
40
Бои
18
26 (10 / 8 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (1 / 2 / 10)
14 (5 / 5 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
5
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
11
156
Рост (см)
157,5
157,5
Размах рук (см)
155
89
Размах ног (см)
89
В школьные годы начала заниматься дзюдо, позднее освоила бразильское джиу-джитсу и получила черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в UFC — с 2013-го. В 2017-м билась за чемпионский пояс в минимальном весе, но проиграла Йоанне Енджейчик. В 2019 году завоевала этот титул, победив Роуз Намаюнас, однако в первой же защите уступила Вейли Жанг. В 2021-м проиграла Валентине Шевченко в бою за пояс женского наилегчайшего дивизиона. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в мае проиграла Жасмин Ясудавичус удушающим приемом в первом раунде. Также занимает девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.
Обладательница пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Стала чемпионкой BTC и LFA в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC. Под эгидой промоушене выиграла восемь раз и уступила пять. В последнем поединке в марте победила Джулию Поластри единогласным решением судей.
Андраде 33 года — не самый критичный возраст, но спортсменка уже воспринимается по-ветерански. Ей всё сложнее даются победы на топовом уровне и совсем нет уверенности в том, что неудачная серия прервется.
Годинес — не самая опасная, но всё же крепкая и универсальная соперница. Почти все её бои завершались судейскими решениями, и с выносливостью особых проблем не наблюдалось. Мексиканка умеет раскладывать силы на дистанцию и работать рационально. Андраде наверняка вновь попробует навязать жесткий прессинг и взвинтить темп, но её козыри, повторимся, постепенно сходят на нет.
Полагаем, навыков Годинес хватит для того, чтобы справиться с агрессивным натиском соперницы, поэтому бой затянется. Ждем судейское решение и в этот раз.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Андраде — Годинес стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
