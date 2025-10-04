Ведомости
Пунахеле Сориано — Николай Веретенников, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пока у казахстанца отрицательный рекорд в промоушене
Александр Бокулёв
В предварительном карде UFC 320 выступит казахстанец Николай Веретенников. Ему предстоит поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Пунахеле Сориано. Кто упрочит свои позиции в промоушене?

Статистика

Сориано

 

Веретенников

США

Страна

Казахстан

32

Возраст

35

15

Бои

19

11 (7 / 2 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (9 / 1 / 3)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 1 / 3)

180,5

Рост (см)

185,5

184

Размах рук (см)

188

104

Размах ног (см)

112

Пунахеле Сориано

Активно занимался борьбой, получил коричневый пояс по дзюдо. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Имеет опыт боев в тяжелой, средней и полусредней категориях. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл пять раз и уступил четырежды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Уроша Медича за 31 секунду.

Николай Веретенников

Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, активные выступления начал в 2016-м — после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В августе 2024-го на коротком уведомлении дебютировал в UFC и уступил Дэнни Барлоу раздельным решением судей. Затем в феврале также бился на коротком уведомлении и проиграл Остину Вандерфорду техническим нокаутом во втором раунде. В последнем поединке в июле одолел Франсиско Прадо раздельным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа СорианоПобеда ВеретенниковаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,373,201,931,82

Прогноз на бой

Веретенников оба поражения в UFC потерпел на коротких уведомлениях, поэтому кредит доверия к нему изначально был относительно высоким. Однако нельзя сказать, что казахстанец на данный момент убедил в своих перспективах в лучшей лиге мира. И предстоящий бой поможет лучше понять истинный уровень Веретенникова.

Сориано — достойная проверка для казахстанца. Американец тоже выделяется качественной ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом у него больше опыта выступлений на высоком уровне, что в том числе обуславливает возложенный букмекерами статус фаворита. 

Но мы всё же сохраним веру в андердога Веретенникова, поэтому вместо ставки на исход остановимся на тайминге. Полагаем, есть все основания ожидать затяжное противостояние с акцентом на стойке. Оба хорошо держат удар и умеют работать на длинной дистанции, распределяя силы. Ждем, что бой перевалит за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Сориано Веретенников

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Сориано Веретенников стоит ожидать не ранее 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) — Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Муниз (Бразилия). Средний вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Фарид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Даниэль Сантос (Бразилия) — Ю Джу Сан (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Мэйси Чиассон (США) — Яна Сантос (Россия). Женский легчайший вес;
  • Патчи Микс (США) — Якуб Виклаж (Польша). Легчайший вес;
  • Пунахеле Сориано (США) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Рамиз Брахимай (США) — Остин Вандерфорд (США). Полусредний вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) — Броган Уокер (Гуам). Женский наилегчайший вес.

