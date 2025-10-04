Пунахеле Сориано — Николай Веретенников, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде UFC 320 выступит казахстанец Николай Веретенников. Ему предстоит поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Пунахеле Сориано. Кто упрочит свои позиции в промоушене?
Сориано
Веретенников
США
Страна
Казахстан
32
Возраст
35
15
Бои
19
11 (7 / 2 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (9 / 1 / 3)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 1 / 3)
180,5
Рост (см)
185,5
184
Размах рук (см)
188
104
Размах ног (см)
112
Активно занимался борьбой, получил коричневый пояс по дзюдо. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Имеет опыт боев в тяжелой, средней и полусредней категориях. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл пять раз и уступил четырежды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Уроша Медича за 31 секунду.
Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году, активные выступления начал в 2016-м — после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В августе 2024-го на коротком уведомлении дебютировал в UFC и уступил Дэнни Барлоу раздельным решением судей. Затем в феврале также бился на коротком уведомлении и проиграл Остину Вандерфорду техническим нокаутом во втором раунде. В последнем поединке в июле одолел Франсиско Прадо раздельным решением судей.
Веретенников оба поражения в UFC потерпел на коротких уведомлениях, поэтому кредит доверия к нему изначально был относительно высоким. Однако нельзя сказать, что казахстанец на данный момент убедил в своих перспективах в лучшей лиге мира. И предстоящий бой поможет лучше понять истинный уровень Веретенникова.
Сориано — достойная проверка для казахстанца. Американец тоже выделяется качественной ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом у него больше опыта выступлений на высоком уровне, что в том числе обуславливает возложенный букмекерами статус фаворита.
Но мы всё же сохраним веру в андердога Веретенникова, поэтому вместо ставки на исход остановимся на тайминге. Полагаем, есть все основания ожидать затяжное противостояние с акцентом на стойке. Оба хорошо держат удар и умеют работать на длинной дистанции, распределяя силы. Ждем, что бой перевалит за экватор.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Сориано — Веретенников стоит ожидать не ранее 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы