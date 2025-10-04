Пунахеле Сориано — Николай Веретенников, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Веретенников оба поражения в UFC потерпел на коротких уведомлениях, поэтому кредит доверия к нему изначально был относительно высоким. Однако нельзя сказать, что казахстанец на данный момент убедил в своих перспективах в лучшей лиге мира. И предстоящий бой поможет лучше понять истинный уровень Веретенникова.

Сориано — достойная проверка для казахстанца. Американец тоже выделяется качественной ударной техникой и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом у него больше опыта выступлений на высоком уровне, что в том числе обуславливает возложенный букмекерами статус фаворита.

Но мы всё же сохраним веру в андердога Веретенникова, поэтому вместо ставки на исход остановимся на тайминге. Полагаем, есть все основания ожидать затяжное противостояние с акцентом на стойке. Оба хорошо держат удар и умеют работать на длинной дистанции, распределяя силы. Ждем, что бой перевалит за экватор.