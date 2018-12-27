«Не пеняйте на внешние трудности и не откладывайте инвестиции и трансформацию своих компаний «до лучших времен»

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Государство, бизнес – большой, средний и малый, большинство граждан России, зарубежные эксперты и конкуренты сходятся в одном – российская экономика способна на большее, чем те скромные 1,5-2% роста, что она показывает сейчас. Мы, бизнесмены, конечно, можем дружно пенять на «внешнего врага», санкции, цены на нефть и курс рубля, ждать, когда государство создаст условия для роста экономики. А можем всерьез заняться эффективностью своих производств – будь то металлургический комбинат или небольшое ИП, чтобы оставаться «на плаву», несмотря на внешние вызовы. А еще – продолжить вкладывать в будущее тех сообществ, частью которых мы являемся. Ведь экономика страны – это не только правительство, ЦБ и администрация президента и даже не курс рубля, это сумма усилий всех субъектов экономической деятельности, а значит, экономика – это мы с вами.

Чтобы оставаться конкурентоспособными сегодня, несмотря на внешние вызовы, необходимо:

● быстро реагировать на меняющиеся запросы общества и потребности клиентов;

● продолжать инвестировать в свои производства и развитие регионов присутствия;