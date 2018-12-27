Бизнес / Промышленность

«Экономика – это мы с вами»

«Не пеняйте на внешние трудности и не откладывайте инвестиции и трансформацию своих компаний «до лучших времен»
Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Государство, бизнес – большой, средний и малый, большинство граждан России, зарубежные эксперты и конкуренты сходятся в одном – российская экономика способна на большее, чем те скромные 1,5-2% роста, что она показывает сейчас. Мы, бизнесмены, конечно, можем дружно пенять на «внешнего врага», санкции, цены на нефть и курс рубля, ждать, когда государство создаст условия для роста экономики. А можем всерьез заняться эффективностью своих производств – будь то металлургический комбинат или небольшое ИП, чтобы оставаться «на плаву», несмотря на внешние вызовы. А еще – продолжить вкладывать в будущее тех сообществ, частью которых мы являемся. Ведь экономика страны – это не только правительство, ЦБ и администрация президента и даже не курс рубля, это сумма усилий всех субъектов экономической деятельности, а значит, экономика – это мы с вами.

Чтобы оставаться конкурентоспособными сегодня, несмотря на внешние вызовы, необходимо:

● быстро реагировать на меняющиеся запросы общества и потребности клиентов;

● продолжать инвестировать в свои производства и развитие регионов присутствия;

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике