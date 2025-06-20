Чистая победа от БК Балтбет: фрибеты на 750 рублей за выигрышные ординары на футбол

Чтобы стать участником розыгрыша, следуйте установленным правилам:

1. Создайте аккаунт на платформе «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

2. Откройте страницу акции «Чистая победа» и активируйте участие. С этого момента начнется отсчет 3-дневного периода.

3. В течение 72 часов заключайте одиночные live-ставки на футбольные события с установленными минимальными коэффициентами и суммами.

Акция «Чистая победа» доступна каждому клиенту «Балтбет». Минимальная сумма ставки на разных этапах конкурса может быть в диапазоне от 1000 до 5000 рублей.

Каждое следующее пари должно быть сделано на полную сумму выигрыша предыдущей, сама серия пари — непрерывной. Награда — фрибет номиналом 750 рублей.