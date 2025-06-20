Чистая победа от БК Балтбет: фрибеты на 750 рублей за выигрышные ординары на футбол

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БК «Балтбет» запускает футбольную акцию «Чистая победа». Бетторы получают возможность добыть бонусы на 750 рублей за серию выигрышных лайв-ставок.
Чтобы стать участником розыгрыша, следуйте установленным правилам:
1. Создайте аккаунт на платформе «Балтбет», если еще не зарегистрированы.
2. Откройте страницу акции «Чистая победа» и активируйте участие. С этого момента начнется отсчет 3-дневного периода.
3. В течение 72 часов заключайте одиночные live-ставки на футбольные события с установленными минимальными коэффициентами и суммами.
Акция «Чистая победа» доступна каждому клиенту «Балтбет». Минимальная сумма ставки на разных этапах конкурса может быть в диапазоне от 1000 до 5000 рублей.
Каждое следующее пари должно быть сделано на полную сумму выигрыша предыдущей, сама серия пари — непрерывной. Награда — фрибет номиналом 750 рублей.
Фрибет доступен для использования до 31 июля 2025 года. Поставить его можно ординаром или экспрессом (от 1 до 10 событий в купоне). При этом каждый исход должен соответствовать диапазону кэфов — не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Для удобства восприятия все условия акции сведены в наглядную таблицу.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Ставки через окна ППС не учитываются при выполнении условий акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение распространяется на всех клиентов букмекерской конторы
|➖ Размер бонуса сравнительно небольшой
|➖ Сумма каждой новой ставки должна равняться выигрышу из предыдущей
Интересная возможность для любителей футбольных лайв-ставок. Относительно невысокий размер фрибета (750 рублей) может не впечатлить игроков с крупными банкроллами. Если вы все равно намерены делать ставки на футбол, то почему бы не испытать удачу.