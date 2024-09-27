Страховка ставки от «Леон» по промокоду

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок проведения бонусной программы «Страховка 100% до 3 000 рублей» (далее – «Бонусная программа»), которая проводится в рамках Программы лояльности «Бонусный кошелек» (далее – «Программа лояльности»).

1.2. Организатором Бонусной программы является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834.

1.3. Бонусная программа проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Бонусная программа проводится с 17:00 07/07/2023 г. по 23:59 31/12/2025 г. – время московское.

1.5. Бонусная программа проводится в сети Интернет.

1.6. Бонусная программа не является лотереей, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.7. Номинал каждого фрибета – 100% от суммы ставки, но не более 3 000 (трех тысяч) рублей.

1.8. Фрибет – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику после проверки выполнения условий данной Бонусной программы. Фрибет начисляется или списывается только при идентификации Участника согласно Правилам организации и проведения азартных игр в ООО «Леон». Фрибет не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Фрибет имеет установленный условный номинал и может быть переведен на Лицевой счет Участника только после выполнений условий Отыгрыша фрибета, установленных правилами данной Бонусной программы. После перевода на Лицевой счет сумму Бонуса (Фрибета) можно использовать для совершения одного или несколько Пари согласно Правилам Организатора.

2. Условия участия и проведения Бонусной программы «Страховка 100% до 3 000 рублей»

2.1. К участию (далее – «Участник») в Бонусной программе допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.

2.2. В Бонусной программе принимают участие только те пользователи, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru с бонус-кодом «STRAHOVKA», начиная с 17:00 07/07/2023 г.

2.3. К Бонусной программе допускаются Участники, сделавшие одиночные и/или экспресс-ставки из двух и более LIVE- или прематч-событий. Учитываются только те ставки, в составе которых есть, как минимум, одно событие с коэффициентом от 1.50. Минимальная сумма одиночной или экспресс-ставки – 1 000 (одна тысяча) рублей.

2.4. В Бонусной программе учитываются только те ставки, которые были заключены на разные спортивные события. При ставках на несколько разных видов пари (например, 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т. д.) внутри одного и того же спортивного события учитывается только та ставка, которая была заключена и рассчитана первой. Последующие ставки, относящиеся к одному и тому же спортивному событию, не учитываются.

2.5. Участник Бонусной программы имеет право получить компенсацию в размере 100% от суммы проигрышной ставки, соответствующей п. 2.3 Условий, но не более 2 000 (двух тысяч) (далее – «Фрибет) на Бонусный счет. Компенсируется только та ставка, которая была сделана после подтверждения участия в Бонусной программе и рассчитана как проигрышная первой. Отмененные, пересчитанные с коэффициентом 1.00 или проданные ставки (т. е. ставки с использованием опции «Продажа ставки») не учитываются.

2.6. Для Отыгрыша фрибета Участнику необходимо использовать всю сумму Фрибета для одной одиночной ставки LIVE- или прематч-события с коэффициентом исхода от 1.50 до 2.50. Учитываются только те ставки, которые были заключены в течение 48 часов с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет и рассчитаны в течение 48 часов с момента заключения ставки.

2.7. Если все исходы (события) ставки, соответствующей п. 2.5. условий данной Бонусной программы, оказались выигрышными и не были отменены, проданы или пересчитаны с коэффициентом 1.0, на Бонусный счет Участника поступает чистый выигрыш. Если ставка, заключенная в соответствии с п. 2.5. условий данной Бонусной программы, оказывается проигрышной, сумма Фрибета автоматически списывается с Бонусного счета Участника и повторному получению не подлежит.

2.8. Чистый выигрыш по ставке с использованием Фрибета доступен к переводу с Бонусного счета на Лицевой счет Участника.

2.9. Один Участник может получить не более пяти Фрибетов за весь период проведения Бонусной программы.

2.10. В случае обнаружения факта нарушения Участником настоящих Правил он исключается из Бонусной программы, а заключенные им пари для получения Фрибета не учитываются.

2.11. Одновременное участие в нескольких Бонусных программах:

- Если пользователь участвует в двух и более Бонусных программах одновременно, то все ставки, размещенные Участником, будут проверяться для участия в каждой из Бонусных программ в той же хронологической последовательности, в которой пользователь подтвердил свое участие согласно пунктам 2.2. и 2.3. условий соответствующих Бонусных программ.

2.12. Для участия в Бонусной программе один Участник может использовать только один игровой счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, ставки с таких счетов не будут учитываться при подведении результатов Бонусной программы.

2.13. Участвуя в данной Бонусной программе, Вы автоматически соглашаетесь с основными условиями и положениями ООО «Леон», а также с условиями Бонусной программы.

2.14. Надлежащим уведомлением Участников Бонусной программы о наличии дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте www.leon.ru.

3. Правила начисления фрибетов

3.1. Фрибеты начисляются на Бонусный счет Участника автоматически после получения подтверждения его участия в данной Бонусной программе. Для перевода суммы Фрибета с Бонусного счета на Лицевой счет Участнику необходимо выполнить условия Отыгрыша фрибета, затем перейти в личный кабинет и нажать на кнопку «Обменять» рядом с бонусным балансом.

3.2. Организатор Бонусной программы не несет ответственности:

- за неполучение Участником уведомления о победе в Бонусной программе по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Бонусной программы, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Бонусной программы;

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.3. Участие в Бонусной программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.

4. Порядок обработки персональных данных

4.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Бонусной программы самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.

4.2. Цели обработки персональных данных:

1) проведение Бонусной программы в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;

2) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Бонусной программы по сетям электронной связи;

3) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Бонусная программа.

4.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте leon.ru.

4.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Бонусной программы не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.

4.6. Организатор Бонусной программы осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.

5. Иные положения

5.1. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Бонусной программе, и все вопросы, связанные с получением Фрибета, решаются руководством Организатора. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.