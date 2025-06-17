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17 июня 10:48ГлавнаяБонусы
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Чемпионский спринт от БК Лига Ставок: промокод до 500 000 рублей за выполнение заданий

500000 ₽
Бонус
23 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Вступай в игру и борись за крупный фрибет!

БК «Лига Ставок» запускает масштабную акцию «Чемпионский спринт» с внушительным призовым фондом 30 000 000 рублей. Каждый зарегистрированный игрок может побороться за свою долю, выполняя ежедневные задания. Игрокам необходимо делать ставки, набирать серии успешных действий и получать фрибеты. Акция продлится до 11 июля. Новые задания становятся доступны каждый день ровно в 12:00 по московскому времени.

Как получить промокод БК Лига Ставок до 500 000 рублей

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Для участия в акции потребуется выполнить ряд обязательных требований:

1. Войдите в свою учетную запись на сайте БК или создайте новую.

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2. Пройдите идентификацию, если этого не было сделано ранее.

3. В личном кабинете активируйте промокод SUMMERSPRINT и кликните кнопку «Участвую».

4. Выполняйте задания в формате ставок с определенными условиями. Доступ к следующему появляется только после успешного выполнения предыдущего.

Каждый день в 12:00 МСК участникам акции открываются новые задания. Они связаны с крупными спортивными событиями: КЧМ по футболу, волейбольной Лигой наций, Уимблдоном и другими турнирами.

Призовой фонд в 30 000 000 рублей будет распределен между участниками, выполнившими не менее 6 заданий. Размер фрибета зависит от количества успешно выполненных миссий — чем их больше, тем выше награда. 

Участники попадают в 1 из 5 категорий с фиксированным фондом — от 2 000 000 до 10 000 000 рублей. Минимальный фрибет — 100 рублей, максимальный — 500 000 рублей.

Количество выполненных заданий

Призовой фонд

1-5

Нет

6-10

2 000 000 ₽

11-16

4 000 000 ₽

17-21

6 000 000 ₽

22-26

8 000 000 ₽

27

10 000 000 ₽

Розыгрыш фрибетов состоится 13.07.2025.

Как отыграть бонус по акции Чемпионский спринт от Лиги Ставок 

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Фрибет доступен для использования в течение 7 дней после начисления и применяется однократно в полном объеме. Допустим только тип ставки ординар с максимальным кэфом 5.00. В случае успеха на счет попадает чистый выигрыш без учета суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Лиги Ставок

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Успешное участие предполагает соблюдение всех требований и ограничений, установленных организатором.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.07.2025 (12:00 МСК)

Количество участников не ограничивается, присоединиться может любой зарегистрированный клиент.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Гигантский призовой фонд и солидные фрибеты за выполнение заданий➖ Фрибет можно использовать только для ординаров
➕ Прозрачные требования без лишних сложностей и подвохов 

Заключение

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В акции участвуют только самые значимые летние турниры — футбол, волейбол и теннис. Игрокам не придется тратить время на изучение малознакомых соревнований, чтобы пройти в следующий этап. Количество призов впечатляет своим масштабом. Получить фрибет можно исключительно благодаря собственным усилиям — достаточно выполнить установленное число заданий. Все происходит честно и прозрачно, без случайных розыгрышей и сложных условий.

Валентин Васильев

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