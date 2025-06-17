Чемпионский спринт от БК Лига Ставок: промокод до 500 000 рублей за выполнение заданий

Для участия в акции потребуется выполнить ряд обязательных требований:

1. Войдите в свою учетную запись на сайте БК или создайте новую.

2. Пройдите идентификацию, если этого не было сделано ранее.

3. В личном кабинете активируйте промокод SUMMERSPRINT и кликните кнопку «Участвую».

4. Выполняйте задания в формате ставок с определенными условиями. Доступ к следующему появляется только после успешного выполнения предыдущего.

Каждый день в 12:00 МСК участникам акции открываются новые задания. Они связаны с крупными спортивными событиями: КЧМ по футболу, волейбольной Лигой наций, Уимблдоном и другими турнирами.

Призовой фонд в 30 000 000 рублей будет распределен между участниками, выполнившими не менее 6 заданий. Размер фрибета зависит от количества успешно выполненных миссий — чем их больше, тем выше награда.

Участники попадают в 1 из 5 категорий с фиксированным фондом — от 2 000 000 до 10 000 000 рублей. Минимальный фрибет — 100 рублей, максимальный — 500 000 рублей.

Количество выполненных заданий Призовой фонд 1-5 Нет 6-10 2 000 000 ₽ 11-16 4 000 000 ₽ 17-21 6 000 000 ₽ 22-26 8 000 000 ₽ 27 10 000 000 ₽

Розыгрыш фрибетов состоится 13.07.2025.