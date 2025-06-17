Чемпионский спринт от БК Лига Ставок: промокод до 500 000 рублей за выполнение заданий

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» запускает масштабную акцию «Чемпионский спринт» с внушительным призовым фондом 30 000 000 рублей. Каждый зарегистрированный игрок может побороться за свою долю, выполняя ежедневные задания. Игрокам необходимо делать ставки, набирать серии успешных действий и получать фрибеты. Акция продлится до 11 июля. Новые задания становятся доступны каждый день ровно в 12:00 по московскому времени.
Для участия в акции потребуется выполнить ряд обязательных требований:
1. Войдите в свою учетную запись на сайте БК или создайте новую.
2. Пройдите идентификацию, если этого не было сделано ранее.
3. В личном кабинете активируйте промокод SUMMERSPRINT и кликните кнопку «Участвую».
4. Выполняйте задания в формате ставок с определенными условиями. Доступ к следующему появляется только после успешного выполнения предыдущего.
Каждый день в 12:00 МСК участникам акции открываются новые задания. Они связаны с крупными спортивными событиями: КЧМ по футболу, волейбольной Лигой наций, Уимблдоном и другими турнирами.
Призовой фонд в 30 000 000 рублей будет распределен между участниками, выполнившими не менее 6 заданий. Размер фрибета зависит от количества успешно выполненных миссий — чем их больше, тем выше награда.
Участники попадают в 1 из 5 категорий с фиксированным фондом — от 2 000 000 до 10 000 000 рублей. Минимальный фрибет — 100 рублей, максимальный — 500 000 рублей.
Количество выполненных заданий
Призовой фонд
1-5
Нет
6-10
2 000 000 ₽
11-16
4 000 000 ₽
17-21
6 000 000 ₽
22-26
8 000 000 ₽
27
10 000 000 ₽
Розыгрыш фрибетов состоится 13.07.2025.
Фрибет доступен для использования в течение 7 дней после начисления и применяется однократно в полном объеме. Допустим только тип ставки ординар с максимальным кэфом 5.00. В случае успеха на счет попадает чистый выигрыш без учета суммы фрибета.
Успешное участие предполагает соблюдение всех требований и ограничений, установленных организатором.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.07.2025 (12:00 МСК)
Количество участников не ограничивается, присоединиться может любой зарегистрированный клиент.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Гигантский призовой фонд и солидные фрибеты за выполнение заданий
|➖ Фрибет можно использовать только для ординаров
|➕ Прозрачные требования без лишних сложностей и подвохов
В акции участвуют только самые значимые летние турниры — футбол, волейбол и теннис. Игрокам не придется тратить время на изучение малознакомых соревнований, чтобы пройти в следующий этап. Количество призов впечатляет своим масштабом. Получить фрибет можно исключительно благодаря собственным усилиям — достаточно выполнить установленное число заданий. Все происходит честно и прозрачно, без случайных розыгрышей и сложных условий.