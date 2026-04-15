L1GA TEAM DOTA CUP от БК Лига Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за победу в киберспортивном чемпионате

Партнерский проект
Стартует второй сезон киберспортивного турнира по Dota 2 от БК «Лига Ставок». Команды будут сражаться за призовые места и фрибеты до 20 000 рублей. Для борьбы за награды требуется подать заявку на L1GA TEAM DOTA CUP и попасть в число 128 участников основного этапа.
Все команды и игроки обязаны придерживаться действующего регламента турнира:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК Liga Stavok, если его еще нет.
2. Сформируйте состав команды из 5 игроков: капитан и 4 основных участника.
3. Заполните заявку на участие в турнире
4. Укажите в форме название команды, логотип, ФИО и Telegram-контакт капитана.
Соревнования длятся 2 дня и проводятся по системе плей-офф. В основной сетке может участвовать до 128 команд.
Место
Призовой фонд
Максимальный фрибет
3
25 000 ₽
5000 ₽
2
50 000 ₽
10 000 ₽
1
100 000 ₽
20 000 ₽
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 20 000 рублей за участие в турнире L1GA TEAM DOTA CUP
Бесплатная ставка действует исключительно на одиночные пари и может быть применена к любому коэффициенту в линии букмекера. Срок действия фрибета составляет 7 дней, поэтому важно успеть использовать его вовремя.
Внимательно изучайте информацию перед активацией и использованием фрибета.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.04.2026 (18:00 МСК)
Решающее противостояние турнира будет доступно в прямом эфире на Twitch.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие в киберспортивном чемпионате с крупным призовым банком
|➖ Высокая конкуренция за призовые места
|➕ Без необходимости совершать денежные вложения
Редкая промоакция, где все зависит исключительно от ваших навыков в Dota 2 и умения играть в команде. Фрибеты не начисляются через случайные розыгрыши и по обороту ставок. Призовой фонд делят между собой сильнейшие коллективы, попавшие в топ-3.