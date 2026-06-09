Предскажи лучшего бомбардира от БК Zenit: фрибет 1000 рублей за прогноз в Telegram

Приз предоставляется только при корректном выполнении всех необходимых действий. Требуется:

1. Пройти регистрацию в букмекерской конторе «Зенит».

2. Подписаться на Telegram-канал, посвященный ЧМ-2026.

3. Оставить свой прогноз в комментариях под постом акции до первого забитого мяча.

4. Вписать имя и фамилию потенциального лучшего бомбардира и свой ID аккаунта.

Организатор акции выделяет 3000 зенов, которые представляют собой внутреннюю бонусную валюту и конвертируются во фрибеты в пропорции 1:1. Победителей будет 3, каждый из них получит равную часть — по 1000 зенов.