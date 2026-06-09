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ЧМ-2026



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Предскажи лучшего бомбардира от БК Zenit: фрибет 1000 рублей за прогноз в Telegram

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от Zenit до 1000 рублей за прогноз на лучшего бомбардира ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус БК Zenit до 1000 рублей за комментарий в Telegram-канале
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Зенит
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Зенит» запустила в Telegram конкурс прогнозов в рамках подготовки к чемпионату мира 2026. Клиентам компании нужно определить будущего лучшего бомбардира турнира. Среди угадавших разыгрываются по 1000 зенов, которые можно использовать как фрибеты.

Как получить фрибет от Zenit до 1000 рублей за прогноз на лучшего бомбардира ЧМ-2026

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Приз предоставляется только при корректном выполнении всех необходимых действий. Требуется:

1. Пройти регистрацию в букмекерской конторе «Зенит».

2. Подписаться на Telegram-канал, посвященный ЧМ-2026.

3. Оставить свой прогноз в комментариях под постом акции до первого забитого мяча.

4. Вписать имя и фамилию потенциального лучшего бомбардира и свой ID аккаунта.

Организатор акции выделяет 3000 зенов, которые представляют собой внутреннюю бонусную валюту и конвертируются во фрибеты в пропорции 1:1. Победителей будет 3, каждый из них получит равную часть — по 1000 зенов.

Как отыграть бонус БК Zenit до 1000 рублей за комментарий в Telegram-канале

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После начисления фрибет остается активным в течение недели и подходит для ставок на любые спортивные дисциплины и линии.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Зенит

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Ниже изложен порядок участия в розыгрыше.

Минимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.06.2026 (00:01 МСК)

Подведение итогов состоится по завершении всех матчей мундиаля.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Нужно лишь оставить прогноз и указать ID➖ Победителей всего 3, а участников может быть очень много
➕ Бесплатный вход для игроков 

Заключение

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«Зенит» заявляет, что конкурс прогнозов на лучшего бомбардира — лишь первая активность к чемпионату мира. Игрокам предлагается сделать прогноз на главного голеадора турнира. Фрибеты будут распределены среди 3 участников.

Валентин Васильев

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