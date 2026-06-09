Предскажи лучшего бомбардира от БК Zenit: фрибет 1000 рублей за прогноз в Telegram

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БК «Зенит» запустила в Telegram конкурс прогнозов в рамках подготовки к чемпионату мира 2026. Клиентам компании нужно определить будущего лучшего бомбардира турнира. Среди угадавших разыгрываются по 1000 зенов, которые можно использовать как фрибеты.
Приз предоставляется только при корректном выполнении всех необходимых действий. Требуется:
1. Пройти регистрацию в букмекерской конторе «Зенит».
2. Подписаться на Telegram-канал, посвященный ЧМ-2026.
3. Оставить свой прогноз в комментариях под постом акции до первого забитого мяча.
4. Вписать имя и фамилию потенциального лучшего бомбардира и свой ID аккаунта.
Организатор акции выделяет 3000 зенов, которые представляют собой внутреннюю бонусную валюту и конвертируются во фрибеты в пропорции 1:1. Победителей будет 3, каждый из них получит равную часть — по 1000 зенов.
После начисления фрибет остается активным в течение недели и подходит для ставок на любые спортивные дисциплины и линии.
Ниже изложен порядок участия в розыгрыше.
Минимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.06.2026 (00:01 МСК)
Подведение итогов состоится по завершении всех матчей мундиаля.
Плюсы
Минусы
|➕ Нужно лишь оставить прогноз и указать ID
|➖ Победителей всего 3, а участников может быть очень много
|➕ Бесплатный вход для игроков
«Зенит» заявляет, что конкурс прогнозов на лучшего бомбардира — лишь первая активность к чемпионату мира. Игрокам предлагается сделать прогноз на главного голеадора турнира. Фрибеты будут распределены среди 3 участников.