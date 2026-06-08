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Конкурс от БК Фонбет: фрибет до 100 000 рублей за прогноз лучшего бомбардира

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 100 000 рублей от БК Фонбет за правильный прогноз лучшего бомбардира
  • Как отыграть бонус до 100 000 рублей от БК Фонбет за прогноз лучшего бомбардира
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Fonbet выпустил очередной прогнозный конкурс для любителей футбола. Сегодня букмекерская контора предлагает угадать имя лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026. Среди 10 победителей разыграют призовой фонд в 100 000 рублей фрибетами. 

Как получить фрибет до 100 000 рублей от БК Фонбет за правильный прогноз лучшего бомбардира

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Букмекерская контора установила максимально простые требования для участников конкурса. Игрокам следует:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.  

2. Подписаться на страницу букмекера в ВК

3. Написать под постом фамилию лучшего бомбардира и количество голов.

Все комментарии, которые будут отредактированы до 11 июня (21:00 МСК) не допустят к розыгрышу. Среди победителей случайным образом определят 10 счастливчиков, которые заберут по 10 000 рублей. Если количество правильных ответов будет меньше, призовой фонд в 100 000 распределят среди этого круга лиц. Механика акции подразумевает даже награждение 1 беттора бонусом на 100 000 рублей.

Как отыграть бонус до 100 000 рублей от БК Фонбет за прогноз лучшего бомбардира

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Fonbet сообщит условия отыгрыша в индивидуальном порядке. Однако обычно букмекерская контора дает фрибет на неделю с отыгрышем ординарами при кэфах 1.01-3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от БК Фонбет

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Собранная ниже таблица содержит полную информацию о бонусе. 

Максимальный размер бонуса

до 100 000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

Индивидуально

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

11.06.2026 (21:00 МСК)

Букмекерская контора подведет итоги конкурса после завершения турнира. Однако прокомментировать запись нужно не позднее 21:00 МСК 11 июня. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Может участвовать любой клиент Fonbet➖ Прогнозы принимаются до начала чемпионата
➕ При определенных обстоятельствах можно получить до 100 000 рублей 

Заключение

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Спрогнозировать точное количество голов у лучшего бомбардира невероятно сложно, поэтому указанная акция больше рассчитана на удачливых игроков. Это уравнивает шансы профи и новичков.

Валентин Васильев

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