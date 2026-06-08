Конкурс от БК Фонбет: фрибет до 100 000 рублей за прогноз лучшего бомбардира

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Fonbet выпустил очередной прогнозный конкурс для любителей футбола. Сегодня букмекерская контора предлагает угадать имя лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026. Среди 10 победителей разыграют призовой фонд в 100 000 рублей фрибетами.
Букмекерская контора установила максимально простые требования для участников конкурса. Игрокам следует:
1. Зарегистрироваться в Fonbet.
2. Подписаться на страницу букмекера в ВК.
3. Написать под постом фамилию лучшего бомбардира и количество голов.
Все комментарии, которые будут отредактированы до 11 июня (21:00 МСК) не допустят к розыгрышу. Среди победителей случайным образом определят 10 счастливчиков, которые заберут по 10 000 рублей. Если количество правильных ответов будет меньше, призовой фонд в 100 000 распределят среди этого круга лиц. Механика акции подразумевает даже награждение 1 беттора бонусом на 100 000 рублей.
Fonbet сообщит условия отыгрыша в индивидуальном порядке. Однако обычно букмекерская контора дает фрибет на неделю с отыгрышем ординарами при кэфах 1.01-3.00.
Собранная ниже таблица содержит полную информацию о бонусе.
Максимальный размер бонуса
до 100 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
11.06.2026 (21:00 МСК)
Букмекерская контора подведет итоги конкурса после завершения турнира. Однако прокомментировать запись нужно не позднее 21:00 МСК 11 июня.
Плюсы
Минусы
|➕ Может участвовать любой клиент Fonbet
|➖ Прогнозы принимаются до начала чемпионата
|➕ При определенных обстоятельствах можно получить до 100 000 рублей
Спрогнозировать точное количество голов у лучшего бомбардира невероятно сложно, поэтому указанная акция больше рассчитана на удачливых игроков. Это уравнивает шансы профи и новичков.