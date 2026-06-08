Конкурс от БК Фонбет: фрибет до 100 000 рублей за прогноз лучшего бомбардира

Букмекерская контора установила максимально простые требования для участников конкурса. Игрокам следует:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.

2. Подписаться на страницу букмекера в ВК.

3. Написать под постом фамилию лучшего бомбардира и количество голов.

Все комментарии, которые будут отредактированы до 11 июня (21:00 МСК) не допустят к розыгрышу. Среди победителей случайным образом определят 10 счастливчиков, которые заберут по 10 000 рублей. Если количество правильных ответов будет меньше, призовой фонд в 100 000 распределят среди этого круга лиц. Механика акции подразумевает даже награждение 1 беттора бонусом на 100 000 рублей.