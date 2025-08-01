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1 августа 9:56ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозит

Прогнозы на РПЛ с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

1000000 ₽
Бонус
128 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите свою долю из призового фонда в 3 000 000 рублей!

«Фонбет» приглашает поклонников футбола испытать удачу в акции «Прогнозы на РПЛ». Игрокам необходимо сделать ставку и прогнозировать исходы 8 игр тура. После этого пользователь автоматически войдет в борьбу за долю от внушительного призового фонда 3 000 000 рублей в виде фрибетов. 

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на РПЛ

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Чтобы стать претендентом на призы, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в «Фонбет».

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2. Откройте страницу акции «Прогнозы на РПЛ».

3. Предскажите и сохраните исходы всех 8 матчей тура.

4. Сделайте ставку от 1000 рублей на любой футбольный матч (кроме киберфутбола).

Коэффициент пари должен быть не ниже 1.50. Ставка разрешается типа ординар или экспресс.

Все участники, выполнившие условия акции и сделавшие хотя бы 1 правильный прогноз, получат возможность разделить между собой фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей. Распределение призового фонда происходит по следующей схеме.

Количество правильных прогнозов

Призовой фонд

1-4

1 000 000 ₽

5-6

1 000 000 ₽

7-8

1 000 000 ₽

Если в одной категории окажется несколько победителей, призовой фонд разделят на равные части между ними.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на РПЛ

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Фрибет предназначен исключительно для ординаров с кэфом до 3.00. Он действует в течение 7 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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В этом разделе отражены все основные детали розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.12.2025 (14:30 МСК)

Каждый участник может выполнить условия акции и получить бонус только 1 раз за тур.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Огромная сумма призовых — 3 000 000 рублей➖ При большом числе победителей номинал бонуса сокращается
➕ Чтобы получить фрибет, достаточно угадать хотя бы 1 из 8 исходов тура 

Заключение

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Заранее определить точный размер фрибета невозможно, ведь количество победителей может быть очень большим, особенно в категории с 1-4 верными прогнозами. Игроки, которые угадают 5-6 или 7-8 исходов, имеют прекрасные шансы добыть солидные призы. Участие в акции «Прогноз на РПЛ» не требует сложных действий и обещает увлекательный опыт с возможностью выиграть достойные бонусы.

Валентин Васильев

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