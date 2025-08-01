Прогнозы на РПЛ с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

Чтобы стать претендентом на призы, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в «Фонбет».

2. Откройте страницу акции «Прогнозы на РПЛ».

3. Предскажите и сохраните исходы всех 8 матчей тура.

4. Сделайте ставку от 1000 рублей на любой футбольный матч (кроме киберфутбола).

Коэффициент пари должен быть не ниже 1.50. Ставка разрешается типа ординар или экспресс.

Все участники, выполнившие условия акции и сделавшие хотя бы 1 правильный прогноз, получат возможность разделить между собой фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей. Распределение призового фонда происходит по следующей схеме.

Количество правильных прогнозов Призовой фонд 1-4 1 000 000 ₽ 5-6 1 000 000 ₽ 7-8 1 000 000 ₽

Если в одной категории окажется несколько победителей, призовой фонд разделят на равные части между ними.