Фрибеты и призы от «Фонбет»: именная линия Александра Овечкина

1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

1.1. Общий срок проведения Мероприятия – с 01.08.2023 по 31.12.2024.

1.1.1. Общий срок совершения последовательности действий, направленных на участие в Мероприятии, указанных в пункте 1.3 Правил, – с 00 ч. 00 мин. 01.08.2023 до 23 ч. 59 мин. 31.12.2024.

1.1.2. Срок определения и объявления обладателей Призов и Бонусов в рамках Мероприятия:

1.1.2.1. В отношении Призов, указанных в пункте 2.1 Правил, – 14.11.2023, 12.12.2023, 09.01.2024, 27.02.2024, 26.03.2024, 23.04.2024, 27.05.2024, 28.06.2024, 26.07.2024, 26.08.2024, 25.09.2024, 25.10.2024, 27.11.2024, 27.12.2024.

1.1.2.2. В отношении Призов, указанных в пункте 2.2.2 Правил, обладатели которых определяются в порядке, указанном в пункте 2.7 Правил, – в течение 2 (двух) календарных дней с даты, когда Александр Овечкин забил очередную круглую (кратную десяти) шайбу согласно пункту 1.9 Правил.

1.1.2.3. В отношении Призов, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 Правил, предоставление которых осуществляется согласно пунктам 1.11, 1.12 и 1.15 Правил, а также Бонусов (Фрибетов), указанных в пунктах 2.3.2 и 2.3.3 Правил, предоставление которых осуществляется согласно пунктам 1.12 и 1.13 Правил, – по окончании проведения каждой дополнительной активности согласно пунктам 1.11, 1.12, 1.13 и 1.15 Правил.

1.1.2.4. В отношении Бонусов (Фрибетов) Мероприятия, указанных в пункте 2.3.1 Правил, обладатели которых определяются в порядке, указанном в пункте 2.8 Правил, – каждые две недели проведения Мероприятия начиная с 16.11.2023 по вторникам, следующим за окончанием таких каждых двух недель проведения Мероприятия.

1.1.3. Срок предоставления Призов и Бонусов Мероприятия:

1.1.3.1. Срок предоставления Призов, указанных в пунктах 2.1, 2.2.1 и 2.2.2. Правил, – не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с момента предоставления Участником Организатору всей информации, необходимой для вручения Приза согласно пункту 3.2 Правил.

1.1.3.2. Срок предоставления Бонусов (Фрибетов), указанных в пункте 2.3 Правил, – не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента определения обладателя соответствующего Бонуса (Фрибета) в порядке, указанном в пунктах 2.8, 2.9, 2.10 Правил.

1.1.3.3. Срок предоставления Приза, указанного в пункте 2.2.3 Правил, – не позднее даты проведения съемки согласно пункту 1.15 Правил.

1.2. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет и принявшие Правила проведения Мероприятия в полном объеме.

Для участия в Мероприятии необходимо прохождение процедуры регистрации и идентификации в Букмекерской конторе FONBET на Сайте.

Правила регистрации и идентификации в Букмекерской конторе FONBET определяются Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правилами азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенными на Сайте.

1.3. Для участия в Мероприятии лицам, соответствующим указанным в пункте 1.2 Правил требованиям, в течение срока проведения Мероприятия, указанного в пункте 1.1.1 Правил, необходимо:

1.3.1. Посетить страницу Мероприятия на Сайте по адресу https://www.fon.bet/promo/thegr8chase (далее – «Страница Мероприятия»), пройти процедуру регистрации на Странице Мероприятия и принять условия участия в Мероприятии.

За прохождение регистрации в Мероприятии Участнику начисляется 1000 стартовых баллов Мероприятия.

1.3.2. В течение срока Мероприятия, указанного в пункте 1.1.1 Правил, осуществлять накопление баллов Мероприятия путем совершения Прогнозов на Сайте согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» и следующему требованию:

события для совершения Прогнозов – хоккейные матчи хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги 2023/24 и плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24, а также Прогнозы на личные показатели и статистику Александра Овечкина в регулярном сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги 2023/24 и плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24.

За каждый совершенный согласно требованиям Правил Прогноз Участнику начисляются баллы Мероприятия в зависимости от размера Прогноза из расчета 1 Игровой купон = 1 балл.

Начисление баллов Мероприятия осуществляется Организатором один раз каждую календарную неделю проведения Мероприятия, а именно: баллы за прошедшую календарную неделю начисляются с понедельника по вторник следующей календарной недели.

Накопление баллов Мероприятия осуществляется Участниками в течение всего срока Мероприятия, указанного в пункте 1.1.1 Правил.

1.4. Совершая действия, направленные на участие в Мероприятии и указанные в пункте 1.3 Правил, лица становятся Участниками Мероприятия, а также подтверждают, что они ознакомились с Правилами, принимают их условия, согласны с ними и обязуются их соблюдать в полном объеме.

1.5. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в Мероприятии неограниченное количество раз.

1.6. В рамках Мероприятия Участникам также предоставляется возможность посещения закрытых мероприятий с участием Александра Овечкина, проводимых в течение общего срока Мероприятия на территории Российской Федерации. Информация о закрытых мероприятиях и условиях их посещения размещается Организатором заблаговременно на Странице Мероприятия.

Для посещения закрытых мероприятий Участнику необходимо пройти регистрацию на соответствующее мероприятие при помощи специальной регистрационной формы на Странице Мероприятия. Количество Участников, имеющих возможность регистрации на каждое из закрытых мероприятий, ограничено и устанавливается на усмотрение Организатора. Регистрация на мероприятие закрывается с момента достижения максимального количества зарегистрированных на мероприятие Участников.

Транспортные и любые иные расходы, необходимые для посещения мероприятий (включая расходы на проживание, питание и т. п., в случае проживания или нахождения Участника не в регионе проведения мероприятия), оплачиваются Участниками самостоятельно.

Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Участника, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих его, которые могут возникнуть в связи с посещением мероприятий.

Организатор также не несет ответственности в случае невозможности посещения Участником мероприятия, на которое зарегистрировался Участник, по любым иным причинам не по вине Организатора.

При посещении закрытых мероприятий Участники обязуются соблюдать правила их посещения, установленные Организатором и иными лицами, принимающими участие в организации и проведении мероприятий.

Регистрируясь на закрытые мероприятия, Участник, при условии посещения им мероприятия, предоставляет Организатору согласие на фото- и видеосъемку Участника во время проведения соответствующего мероприятия, использование имени, изображения (в том числе видеоизображения), голоса гражданина в любых рекламных и маркетинговых целях Организатора и дальнейшее использование фото- и видеоматериалов, полученных в результате таких съемок на закрытых мероприятиях и содержащих изображение Участника (далее – «Контент»), следующими способами:

воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, осуществление публичного исполнения и публичного показа изображения Участника, содержащегося в Контенте (в котором Участник изображен полностью или фрагментарно, в цвете или нет), с правом передачи прав на Контент с изображением и именем Участника любым третьим лицам;

использование Контента любыми вышеуказанными способами, в том числе путем размещения на страницах в сети Интернет, включая сайт www.fon.bet, социальные сети, мобильное приложение «Фонбет – ставки на спорт», в рекламных продуктах, корпоративных блогах, аккаунтах, пунктах приема ставок FONBET, внутренних корпоративных порталах, офисах и филиалах Организатора;

обработка изображения, голоса Участника любыми способами, в том числе путем ретуширования, затемнения, искажения и изменения изображения и голоса в процессе подготовки окончательного варианта Контента.

Предоставление права на использование имени, изображения и голоса гражданина осуществляется на безвозмездной и бессрочной основе с даты проведения соответствующего мероприятия, на котором осуществлялась фото- и/или видеосъемка.

1.7. Организатор вправе предоставлять Участникам дополнительные баллы за регистрацию в закрытых мероприятиях, указанных в пункте 1.6 Правил, а также за участие в дополнительных активностях, проводимых Организатором в рамках Мероприятия, информация о которых размещается Организатором на Странице Мероприятия.

1.8. Дополнительная активность «Квизы». На Странице Мероприятия регулярно в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, публикуются квизы (тесты с несколькими вариантами ответов). Принять участие в активности путем прохождения одного и того же варианта квиза каждый из Участников может не более одного раза. За каждый правильный ответ в рамках прохождения квиза Участнику начисляются 100 баллов Мероприятия. Начисление баллов за верные ответы в квизах осуществляется Организатором в течение 7 (семи) календарных дней с момента прохождения Участником квиза.

1.9. Дополнительная активность «Когда Александр Овечкин забьет очередную круглую шайбу?». На Странице Мероприятия с 16.10.2023 размещается дополнительная активность с возможностью указания Участниками даты, когда Александр Овечкин забьет очередную (следующую после указания Участником даты) круглую (кратную десяти) шайбу в регулярном сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги 2023/24. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в активности путем указания даты не более одного раза в период с момента указания Участником даты до момента наступления очередной даты, когда Александр Овечкин забил очередную круглую (кратную десяти) шайбу. В рамках каждой очередной забитой Александром Овечкиным круглой шайбы 3 (три) Участника имеют возможность получить Призы Мероприятия, а 7 (семь) Участников имеют возможность получить по 1000 (одной тысяче) баллов Мероприятия каждый в порядке, указанном в пункте 2.7 Правил. Начисление баллов в рамках активности осуществляется Организатором в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента определения обладателей баллов (достижения Александром Овечкиным очередной круглой шайбы).

1.10. Дополнительная активность «Раздача баллов „Великая погоня“». На Странице Мероприятия периодически в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, осуществляется раздача баллов Мероприятия. Для участия в активности и получения баллов Участнику необходимо своевременно нажать кнопку получения специального промокода для получения баллов на Странице Мероприятия.

Количество предоставляемых в рамках каждой такой активности промокодов ограничено. Количество предоставляемых баллов определяется на усмотрение Организатора. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в активности и получить баллы Мероприятия не более одного раза в рамках каждой такой отдельной активности. Начисление баллов в рамках каждой активности осуществляется Организатором в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента завершения раздачи промокодов.

1.11. Дополнительная активность «Раздача мерча „Великая погоня“». На Странице Мероприятия периодически в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, осуществляется раздача Призов Мероприятия в виде брендированной продукции, указанной в пункте 2.2 Правил. Для участия в активности и получения Приза Участнику необходимо своевременно нажать кнопку участия в раздаче Призов на Странице Мероприятия. Количество предоставляемых в каждой такой активности Призов ограничено. Количество и вид предоставляемых Призов определяется на усмотрение Организатора. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в активности и получить 1 (один) Приз Мероприятия не более одного раза в рамках каждой такой отдельной активности.

1.12. Дополнительная активность «Шайба Овечкина». На Странице Мероприятия периодически в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, осуществляется распределение Призов и Бонусов Мероприятия, указанных в пунктах 2.2 и 2.3.2 Правил. Для Участия в активности и получения Приза, Бонуса или баллов Мероприятия Участнику необходимо своевременно нажать кнопку участия в распределении Призов и Бонусов, размещенную на Странице Мероприятия в виде изображения шайбы. Количество предоставляемых в каждой такой активности Призов и Бонусов ограничено и определяется на усмотрение Организатора. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в активности и получить 1 (один) Приз или 1 (один) Бонус Мероприятия не более одного раза в рамках каждой такой отдельной активности. Каждому из Участников, принявших участие в активности, но не получивших право на Призы и Бонусы Мероприятия в порядке их распределения, указанном в пункте 2.9 Правил, предоставляется 1000 (одна тысяча) баллов Мероприятия.

1.13. Дополнительная активность «Прогноз на плей-офф». На Странице Мероприятия в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, проводится специальная активность в виде прогнозирования победителя в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24, в рамках которой осуществляется распределение Бонусов (Фрибетов), указанных в пункте 2.3.3 Правил, и баллов Мероприятия. Для участия в активности Участнику необходимо своевременно выбрать победителя из двух команд-участниц матча плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24, нажав кнопку выбранной команды в каждом этапе турнира плей-офф. Участнику необходимо выбрать 8 команд из ⅛ плей-офф, 4 команды из ¼ плей-офф, 2 команды из ½ плей-офф и 1 команду из финала плей-офф. В каждом из указанных этапов турнира плей-офф Участнику необходимо угадать всех победителей. Если Участник отгадывает всех победителей не менее чем в одном этапе турнира плей-офф, ему начисляются 10 000 (десять тысяч) баллов Мероприятия. Если Участник угадывает всех победителей каждого из этапов турнира плей-офф (⅛, ¼, ½, финал), то такой Участник имеет право на участие в распределении Бонусов (Фрибетов), указанных в пункте 2.3.3 Правил, в порядке, указанном в пункте 2.10 Правил.

1.14. Дополнительная активность «Угадай счет матча плей-офф». На Странице Мероприятия в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, проводится специальная активность в виде прогнозирования точного счета в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24, в которых участвует команда «Вашингтон Капиталз», в рамках которой осуществляется распределение баллов Мероприятия. Участнику необходимо указать в поле свободного ввода рядом с командами-участницами плей-офф на определенные матчи турнира точный счет исхода соответствующего матча. Если Участник отгадывает точный счет, ему начисляются 10 000 (десять тысяч) баллов «Великой погони».

1.15. Дополнительная активность «Вопрос мечты». На Странице Мероприятия в сроки, определяемые на усмотрение Организатора, проводится специальная активность в формате опроса с целью получения лучшего вопроса от болельщика, который адресуется Александру Овечкину. Участнику необходимо в срок с 16.05.2024 по 24.05.2024 указать свой вопрос Александру Овечкину в специальном поле свободного ввода в блоке «Вопрос мечты» на Странице Мероприятия. Автору лучшего вопроса, определенному Организатором в порядке, указанном в пункте 2.11 Правил, предоставляется возможность принять участие в съемах прямой трансляции с участием Александра Овечкина. Даты, место (город) и иные условия проведения съемок прямой трансляции определяются Организатором. Предварительная дата проведения съемки – 30.05.2024 (может быть изменена на усмотрение Организатора).

2. ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В рамках Мероприятия предусмотрено распределение 10 (десяти) Призов по итогам каждого календарного месяца проведения Мероприятия, а именно:

2.1.1. 3 (трех) Призов, каждый из которых представляет собой 1 (одно) брендированное джерси «OVECHKIN x FONBET».

2.1.2. 3 (трех) Призов, каждый из которых представляет собой 1 (один) брендированный свитшот «OVECHKIN x FONBET».

2.1.3. 2 (двух) Призов, каждый из которых представляет собой 1 (одну) брендированную кепку «OVECHKIN x FONBET».

2.1.4. 2 (двух) Призов, каждый из которых представляет собой 1 (одну) брендированную шапку «OVECHKIN x FONBET».

2.2. В рамках дополнительных активностей Мероприятия предусмотрено распределение следующих Призов:

2.2.1. В рамках дополнительных активностей «Когда Александр Овечкин забьет очередную круглую шайбу?» и «Раздача мерча „Великая погоня“», указанных в пунктах 1.9 и 1.11 Правил, в течение Мероприятия предусмотрено распределение Призов в виде брендированной продукции, а именно:

брендированной шапки – всего 50 (пятьдесят) Призов;

брендированного худи, серого – всего 15 (пятнадцать) Призов;

брендированного худи, черного – всего 35 (тридцать пять) Призов;

брендированного джерси – всего 110 (сто десять) Призов;

брендированного джерси «GREAT8 x FONBET», белого – всего 10 (десять) Призов;

брендированного лонгслива, белого – всего 45 (сорок пять) Призов;

брендированной кепки, красной или черной – всего 30 (тридцать) Призов;

брендированной футболки, белой – всего 40 (сорок) Призов.

2.2.2. В рамках каждой дополнительной активности «Шайба Овечкина», указанной в пункте 1.12 Правил, предусмотрено распределение Призов в виде брендированной продукции, а именно:

брендированного хоккейного джерси «Alexander Ovechkin x FONBET» – всего 20 (двадцать) Призов;

брендированного худи «Alexander Ovechkin x FONBET», черного – всего 5 (пять) Призов;

брендированной кепки «Alexander Ovechkin x FONBET» – всего 5 (пять) Призов;

брендированной шапки «Alexander Ovechkin x FONBET» – всего 10 (десять) Призов.

2.2.3. В рамках дополнительной активности «Вопрос мечты», указанной в пункте 1.15 Правил, предусмотрено предоставление 1 (одного) Приза, включающего в себя материальную и денежную части, а именно:

2.2.3.1. Материальная часть Приза представляет собой предоставление возможности участия в съемках прямой трансляции с участием Александра Овечкина (далее – «Съемки»), а также обеспечение трансфера для Участника до места проведения съемок в городе Российской Федерации, определенном на усмотрение Организатора, общей стоимостью не более 150 000,00 руб. (ста пятидесяти тысяч рублей 00 копеек), включая:

авиаперелет из города проживания Участника на территории Российской Федерации до города проведения Съемок (примечание: предоставляется в случае, если Участник проживает или пребывает в дату проведения Съемок не в городе проведения Съемок);

трансфер аэропорт-отель-аэропорт в городе проведения Съемок (примечание: при необходимости, в случае предоставления авиаперелета);

трансфер отель-место проведение Съемок (примечание: трансфер место Съемок-отель по окончании Съемок обеспечивается Участником самостоятельно; в случае проживания или пребывания Участника на дату проведения Съемок в городе проведения Съемок трансфер может быть заменен на трансфер из места проживания или пребывания Участника на усмотрение Организатора);

проживание в отеле с включенным завтраком в течение 1 (одной) ночи.

Даты, место (город) и иные условия проведения Съемок определяются Организатором.

Транспортные и иные расходы, необходимые для совершения поездки и участия в Съемках и прямо не указанные в настоящем пункте Правил, оплачиваются Участником самостоятельно.

Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Участника, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с совершением Участником поездки и посещением Съемок.

Организатор также не несет ответственности в случае невозможности совершения поездки или посещения Съемок Участником по любым причинам, не связанным с виновными действиями или бездействием Организатора.

Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств третьими лицами, которые участвуют в предоставлении услуг, являющихся частью Приза.

При посещении Съемок Участник обязуется соблюдать правила присутствия и участия в Съемках, установленные их организатором или организаторами.

Принимая участие в Съемках, Участник предоставляет Организатору согласие на фото- и видеосъемку Участника, использование имени, изображения (в том числе видеоизображения), голоса гражданина в любых рекламных и маркетинговых целях Организатора и дальнейшее использование фото- и видеоматериалов, полученных в результате Съемок и содержащих изображение Участника (далее – «Контент»), следующими способами:

воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, осуществление публичного исполнения и публичного показа изображения Участника, содержащегося в Контенте (в котором Участник изображен полностью или фрагментарно, в цвете или нет), с правом передачи прав на Контент с изображением и именем Участника любым третьим лицам;

использование Контента любыми вышеуказанными способами, в том числе путем размещения на страницах в сети Интернет, включая сайт www.fon.bet, социальные сети, мобильное приложение «Фонбет – ставки на спорт», в рекламных продуктах, корпоративных блогах, аккаунтах, пунктах приема ставок FONBET, внутренних корпоративных порталах, офисах и филиалах Организатора;

обработка изображения, голоса Участника любыми способами, в том числе путем ретуширования, затемнения, искажения и изменения изображения и голоса в процессе подготовки окончательного варианта Контента.

Предоставление права на использование имени, изображения и голоса гражданина осуществляется на безвозмездной и бессрочной основе с даты проведения Съемок.

2.2.3.2. Денежная часть Приза представляет собой: денежные средства в сумме не более 80 769,00 руб. (восьмидесяти тысяч семисот шестидесяти девяти рублей 00 копеек) для налоговых резидентов Российской Федерации или не более 64 286,00 (шестидесяти четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести рублей 00 копеек) для налоговых нерезидентов Российской Федерации. Итоговая сумма денежной части Приза определяется Организатором в зависимости от итоговой фактической общей стоимости материальной части Приза после ее закупки.

2.3. В рамках Мероприятия предусмотрено распределение следующих Бонусов (Фрибетов):

2.3.1. Каждые 2 (две) недели проведения Мероприятия – Бонусы (Фрибеты) условным номиналом 10 000 (десять тысяч) Игровых купонов каждый – всего 10 (десять) Бонусов (Фрибетов).

2.3.2. В рамках каждой дополнительной активности «Шайба Овечкина» – Бонусы (Фрибеты) условным номиналом 1000 (одна тысяча) Игровых купонов каждый – всего 500 (пятьсот) Бонусов (Фрибетов).

2.3.3. В рамках дополнительной активности «Прогноз на плей-офф» – Бонусы (Фрибеты) условным номиналом 10 000 (десять тысяч) Игровых купонов каждый – всего 5 (пять) Бонусов (Фрибетов).

2.4. Призы вручаются в том виде, как они описаны, и могут не соответствовать ожиданиям Участников. Любые характеристики Призов, прямо не указанные в Правилах, определяются на усмотрение Организатора.

Замена Призов на денежный или иной эквивалент по инициативе Участников не осуществляется. Организатор вправе по своему усмотрению заменить любой Приз иным равнозначным по мнению Организатора призом или бонусом.

Стоимость каждого из Призов Мероприятия, указанных в пунктах 2.1, 2.2.1 и 2.2.2 Правил, не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей. При этом Организатор сообщает Участникам, что в случае превышения в налоговом периоде (календарном году) совокупной суммы полученных Участником доходов в виде любых выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 4000 (четырех тысяч) рублей согласно пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации такие доходы в части превышения облагаются НДФЛ по ставке, установленной в пункте 2 или 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

В отношении дохода Участника, полученного в виде Приза, указанного в пункте 2.2.3 Правил, Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из суммы указанной денежной части Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Денежная часть Приза на руки Участнику не выдается.

2.5. Бонус (Фрибет) – виртуальная условная единица, начисляемая Участнику по итогам Мероприятия в порядке, определенном Программой лояльности Организатора, правила которой размещены на Сайте, по основаниям, установленным Правилами. Бонусы (Фрибеты) начисляются или списываются только при идентификации клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР».

Бонусы не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Бонусы (Фрибеты), начисленные в рамках Мероприятия, могут быть использованы Участником для совершения Прогноза любого типа и вида, за исключением Прогнозов типа «Система», согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае положительного результата такого Прогноза Участника расчет Прогноза осуществляется исходя из условного номинала Бонуса (Фрибета) согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом условного номинала использованного Бонуса (Фрибета). Один Бонус (Фрибет) установленного Организатором условного номинала можно использовать для совершения одного Прогноза.

Бонусы (Фрибеты), указанные в пункте 2.3.2 Правил и полученные Участниками в рамках дополнительной активности «Шайба Овечкина» согласно пункту 1.12 Правил, могут быть использованы только для совершения одного Прогноза типа «Одинар» с коэффициентом не более 3.00.

Бонус (Фрибет) отражает активность клиентов в приобретении услуг Организатора и не подлежит налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок действия Бонуса (Фрибета), начисленного в рамках Мероприятия, – 7 (семь) календарных дней с даты начисления Бонуса (Фрибета). Если Участник не использовал начисленный в рамках Мероприятия Бонус в указанный срок, то такой Бонус аннулируется без предоставления какой-либо компенсации со стороны Организатора.

Для использования Бонуса (Фрибета), полученного в рамках Мероприятия, Организатор вправе потребовать прохождения процедуры полной идентификации в Букмекерской конторе FONBET согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» и Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае если Участник был зарегистрирован в Букмекерской конторе FONBET с использованием возможности прохождения процедуры упрощенной идентификации, то Бонусы (Фрибеты), полученные таким Участником в рамках Мероприятия, могут быть заблокированы Организатором для использования до момента прохождения таким Участником процедуры полной идентификации.

2.6. По итогам каждого месяца проведения Мероприятия в отдельности в сроки, указанные в пункте 1.1.2.1 Правил, Организатор формирует общую базу претендентов на получение Призов Мероприятия, указанных в пункте 2.1 Правил, с присвоением каждому Участнику в базе порядкового номера согласно количеству баллов, набранных Участником в течение прошедшего месяца Мероприятия, где первое место будет занимать Участник, набравший наибольшее количество баллов в рамках прошедшего месяца проведения Мероприятия. В случае если у двух и более Участников одинаковое количество набранных баллов, то более высокую позицию (место) в базе претендентов всегда занимает Участник, набравший соответствующее количество баллов раньше по времени относительно других Участников с таким же количеством набранных баллов.

Каждый из Участников, занявших с 1-го по 3-е места в базе претендентов, признается обладателем 1 (одного) Приза, указанного в пункте 2.1 Правил.

Каждый из Участников, занявших с 4-го по 6-е места в базе претендентов, признается обладателем 1 (одного) Приза, указанного в пункте 2.2 Правил.

Каждый из Участников, занявших 7-е и 8-е места в базе претендентов, признается обладателем 1 (одного) Приза, указанного в пункте 2.3 Правил.

Каждый из Участников, занявших 9-е и 10-е места в базе претендентов, признается обладателем 1 (одного) Приза, указанного в пункте 2.4 Правил.

2.7. В рамках дополнительной активности «Когда Александр Овечкин забьет очередную круглую шайбу?», проводимой согласно пункту 1.9 Правил, Организатор в сроки, указанные в пункте 1.1.2.2 Правил, формирует из Участников, которые приняли участие в активности, базу претендентов на получение Призов и баллов Мероприятия с присвоением каждому Участнику в базе претендентов порядкового номера согласно приближенности указанной Участником даты к верной дате, в которую Александр Овечкин забил очередную круглую шайбу. При этом если несколько Участников указали при участии в активности одну и ту же дату, то более высокую позицию (место) в базе занимает Участник, указавший такую дату раньше по времени.

Каждый из Участников, занявших с 1-го по 3-е места в сформированной базе претендентов, имеет право на получение одного из Призов Мероприятия, указанных в пункте 2.2.1 Правил, на усмотрение Организатора. Каждый из Участников, занявших с 4-го по 10-е места в сформированной базе претендентов, имеет право на получение 1000 (одной тысячи) баллов Мероприятия.

2.8. По итогам каждых 2 (двух) недель проведения Мероприятия начиная с 16.11.2023 (далее в целях настоящего пункта Правил – «этап») Организатор формирует реестр совершенных в рамках этапа Прогнозов согласно пункту 1.3.2 Правил с присвоением каждому Прогнозу порядкового номера согласно хронологии совершения Прогноза. Каждый вторник, следующий за окончанием каждого из этапов, Организатор определяет из сформированного по итогам соответствующего этапа реестра Прогнозов 10 (десять) Участников, каждый из которых имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.3.1 Правил, по следующему алгоритму:

2.8.1. Первый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

N = X ∕ 10, где

N – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

X – общее количество зарегистрированных Прогнозов в реестре Прогнозов за соответствующий этап.

В случае если N – не целое число, оно округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).

2.8.2. Второй Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 2, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.3. Третий Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 3, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.4. Четвертый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 4, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.5. Пятый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 5, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.6. Шестой Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 6, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.7. Седьмой Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 7, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.8. Восьмой Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 8, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.9. Девятый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 9, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

2.8.10. Десятый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y= N × 10, где

Y – порядковый номер Прогноза Участника в реестре Прогнозов;

N – порядковый номер Прогноза в реестре Прогнозов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.8.1 Правил.

Один и тот же Участник имеет право получить в рамках каждого этапа не более 1 (одного) Бонуса (Фрибета).

2.9. По окончании срока проведения каждой дополнительной активности «Шайба Овечкина» Организатор формирует общую базу претендентов на получение Призов, Бонусов и баллов Мероприятия с присвоением каждому Участнику порядкового номера в базе претендентов согласно хронологии совершения Участниками действий, необходимых для участия в дополнительной активности, указанных в пункте 1.12 Правил.

Организатор последовательно определяет из базы претендентов 40 (сорок) Участников, имеющих право на получение Призов Мероприятия, указанных в пункте 2.2.2 Правил, при помощи генератора случайных чисел, отобранного на усмотрение Организатора. После чего каждый Участник, получивший право на Приз Мероприятия, исключается из базы претендентов.

Из оставшейся базы претендентов Организатор определяет 500 (пятьсот) Участников, имеющих право на получение Бонусов (Фрибетов) Мероприятия, указанных в пункте 2.3.2 Правил, в следующем порядке:

первый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

N = X ∕ 10, где

N – порядковый номер Участника в базе претендентов;

X – общее количество Участников в базе претендентов.

В случае если N – не целое число, оно округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).

Каждый последующий Участник (со второго по пятисотый), имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × Х, где

Y – порядковый номер Участника в базе претендентов;

N – порядковый номер первого Участника, получившего право на Бонус (Фрибет) Мероприятия в указанном выше порядке;

X – последовательный номер определяемого Организатором Участника из базы претендентов, имеющего право на получение Бонуса (Фрибета) Мероприятия (от 2 до 500, соответственно).

Каждый из Участников в базе претендентов, не получивших право на Призы и Бонусы Мероприятия в указанном порядке их распределения, имеет право на получение 1000 (одной тысячи) баллов Мероприятия.

2.10. По окончании срока проведения каждой дополнительной активности «Прогноз на плей-офф» Организатор формирует общую базу претендентов на получение Бонусов Мероприятия из Участников, которые угадали всех победителей каждого из этапов турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023/24 (⅛, ¼, ½, финал), с присвоением каждому из таких Участников порядкового номера в базе претендентов согласно хронологии завершения Участниками прогнозирования (выбора победителей каждого из матчей всех этапов плей-офф) согласно пункту 1.13 Правил.

Организатор в срок, указанный в пункте 1.1.2.3 Правил, определяет из сформированной базы претендентов 5 (пять) Участников, каждый из которых имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.3.3 Правил, по следующему алгоритму:

2.10.1. Первый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

N = X ∕ 10, где

N – порядковый номер Участника в базе претендентов;

X – общее количество Участников в базе претендентов.

В случае если N – не целое число, оно округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).

2.10.2. Второй Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 2, где

Y – порядковый номер Участника в базе претендентов;

N – порядковый номер в базе претендентов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.10.1 Правил.

2.10.3. Третий Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 3, где

Y – порядковый номер Участника в базе претендентов;

N – порядковый номер в базе претендентов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.10.1 Правил.

2.10.4. Четвертый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 4, где

Y – порядковый номер Участника в базе претендентов;

N – порядковый номер в базе претендентов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.10.1 Правил.

2.10.5. Пятый Участник, имеющий право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), определяется по формуле:

Y = N × 5, где

Y – порядковый номер Участника в базе претендентов;

N – порядковый номер в базе претендентов первого Участника, имеющего право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета) согласно пункту 2.10.1 Правил.

2.11. По окончании проведения дополнительной активности «Вопрос мечты» Организатор определяет 1 (одного) Участника, являющегося автором лучшего вопроса на Странице Мероприятия согласно пункту 1.15 Правил. Лучший вопрос определяется специальной комиссией, состоящей из 3 (трех) представителей Организатора, на основании критериев: оригинальность, остроумность, уместность и актуальность, познавательность. Решение принимается комиссией на основании субъективной оценки членов комиссии и с учетом указанных критериев. Решение комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру или оспариванию со стороны Участников.

2.12. Организатор в течение срока проведения Мероприятия осуществляет объявление обладателей Призов и Бонусов (Фрибетов) Мероприятия на Странице Мероприятия, а также в официальном сообществе Организатора в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/fonbet.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Начисление Бонусов по итогам Мероприятия осуществляется путем фиксации в учетной записи Участника в Системе учета бонусов на Сайте Организатора в срок, указанный в пункте 1.1.3.2 Правил.

Дополнительного информирования Участников о начислении Бонусов не осуществляется.

3.2. Организатор в максимально короткие сроки с момента определения Участника, имеющего право на получение Приза Мероприятия, информирует такого Участника о порядке получения Приза любым доступным способом (в частности, уведомлением посредством мобильной связи по номеру мобильного телефона или электронной почты Участника, зарегистрированных в учетной записи на Сайте и в Мобильном приложении).

Обладатель Приза Мероприятия обязан выполнить все условия и соблюсти в полном объеме порядок получения Приза согласно информации от Организатора, а также по запросу Организатора в указанный срок предоставить необходимые для передачи Приза сведения и документы, в том числе персональные данные, а также подписать необходимые документы, подтверждающие передачу Приза.

При выполнении Участником требований, указанных в настоящем пункте Правил, передача ему Приза, указанного в пункте 2.1, 2.2.1 или 2.2.2 Правил, осуществляется Организатором в срок, указанный в пункте 1.1.3.1 Правил, одним из следующих способов на усмотрение Организатора: лично в руки по адресу, указанному Организатором, или путем отправки Почтой России или транспортной компанией по адресу, указанному Участником, или в пункты доставки, согласованные с Участником. Приз, указанный в пункте 2.2.3 Правил, передается Участнику путем направления приглашения на Съемки и документов по поездке в электронной форме по адресу электронной почты, указанному Участником, при выполнении Участником всех требований получения Приза, указанных Организатором, в срок, указанный в пункте 1.1.3.3 Правил.

В случае передачи Приза путем отправки Почтой России или транспортной компанией Организатор считается исполнившим обязанности по передаче Приза Участнику с даты отправления Приза в адрес Участника или адрес пункта доставки, согласованный с Участником.

Передача Приза лично в руки осуществляется только при предъявлении Участником оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорта Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина).

3.3. Во всех случаях отказа Участника от получения Приза или Бонуса, невыполнения Участником условий и требований, необходимых для получения Приза или Бонуса, указанных Организатором, невозможности предоставления Приза или Бонуса Участнику, возникшей не по вине Организатора, в том числе невозможности связаться с Участником по любым причинам, такие Призы и Бонусы признаются невостребованными и используются Организатором по своему усмотрению.

Организатор в том числе вправе на свое усмотрение предоставить невостребованный Приз или Бонус иному Участнику Мероприятия, определенному любым доступным способом.

3.4. Организатор вправе в целях объявления Участников, имеющих право на получение Призов и Бонусов Мероприятия, осуществить публикацию информации о таких Участниках любыми способами и в любых материалах, в том числе в сети Интернет, включая Сайт.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Организатор вправе:

4.1.1. Проверять достоверность данных, указанных Участниками при регистрации.

4.1.2. Изменять Правила в течение всего срока проведения Мероприятия. В случае изменения Правил информация об этом будет размещена Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.

4.1.3. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Мероприятии или отстранить Участника от участия в Мероприятии, признать недействительными любые действия Участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Мероприятии (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Мероприятии, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:

а) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц;

б) в случае выявления факта предоставления Участником сведений, не соответствующих действительности;

в) если Участник действует в нарушение Правил.

В случае нарушения Участником Правил Мероприятия Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Мероприятии и не лишать его возможности получения Приза или Бонуса Мероприятия, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.

4.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Мероприятия (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Мероприятия, приостановить или совсем прекратить проведение Мероприятия, разместив соответствующее уведомление на Сайте.

4.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники Мероприятия вправе:

4.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Мероприятия, в том числе из Правил.

4.2.2. Требовать предоставления Призов и Бонусов Мероприятия, указанных в Правилах, в случае признания соответствующего Участника имеющим право на получение такого Приза или Бонуса Мероприятия в соответствии с Правилами.

4.2.3. Отказаться от участия в Мероприятии, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Мероприятия.

4.3. Участники обязаны:

4.3.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Мероприятии и необходимые для получения и использования Призов и Бонусов, самостоятельно.

4.3.2. В целях их идентификации и участия в Мероприятии предоставить Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для регистрации в Букмекерской конторе FONBET и участия в Мероприятии.

4.3.3. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации в Мероприятии и/или на Сайте, предоставив запрошенные документы. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе на Сайт и в дальнейшем участии каким-либо образом в Мероприятии данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.

4.4. Организатор не несет ответственности за:

технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником;

невозможность связаться с Участником по причине предоставления Участником неточных или недостоверных данных, за невозможность в связи с этим, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора, предоставления Приза или Бонуса Участнику;

качество работы и действия третьих лиц, участие которых необходимо для предоставления Призов или Бонусов Мероприятия, а также использования Призов или Бонусов Участниками;

какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Мероприятии, ожидания Участников в отношении проведения Мероприятия, и/или Призов, или Бонусов, прямо не указанные в Правилах.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Принимая участие в Мероприятии, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Мероприятии информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, в целях, указанных в пункте 5.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).

5.2. Предоставленные Участником в целях участия в Мероприятии персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.

5.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

5.4. Факт участия в Мероприятии является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.

Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом способами и предоставление таких данных для целей, указанных в Правилах.

5.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Мероприятия;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до предоставления Приза или Бонуса автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Мероприятии и делает невозможным получение им Приза или Бонуса.

5.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных для участия в Мероприятии в порядке, установленном Правилами, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по предоставлению Приза или Бонуса такому Участнику.

Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

5.9. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Мероприятие не является лотереей или тотализатором.

6.2. Мероприятие проводится только в указанные Правилами сроки.

6.3. Не допускается участие в Мероприятии лиц, не достигших возраста 18 лет.

6.4. Не могут принимать участие в Мероприятии сотрудники Организатора Мероприятия и/или аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Мероприятия, а также члены их семей.

6.5. В спорных ситуациях, допускающих неоднозначное толкование Правил, и/или при возникновении вопросов, не урегулированных Правилами, решение о таком толковании и/или разъяснении принимается уполномоченными лицами Организатора Мероприятия на свое усмотрение и является окончательным.