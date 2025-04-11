Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на баскетбол

Партнерский проект
У БК «Фонбет» стартовала акция для настоящих почитателей баскетбола. Размещайте пари на интересующие вас игры, зарабатывайте очки за точные прогнозы и двигайтесь вверх по рейтингу. Победителя ждет солидный фрибет — 250 000 рублей.
Для участия в акции достаточно:
1. Войти в свой аккаунт или зарегистрироваться.
2. При запросе системы пройти идентификацию.
3. Пополнить игровой баланс.
4. Перейти на страницу акции.
5. Нажать кнопку «Участвовать».
6. Ставить на баскетбольные события и зарабатывать баллы.
Пари можно заключать ординаром и экспрессом. Коэффициент — от 1.30. Минимальная сумма ставки — 500 рублей.
Победители определяются по количеству заработанных баллов — чем больше сумма выигрыша, тем выше место в таблице. За каждый рубль чистого выигрыша со ставок на баскетбол начисляется 1 балл. Проигранные пари очков не приносят.
Фрибеты распределяются еженедельно в определенные даты:
Еженедельно призы получают 2000 лучших пользователей. Подробное распределение фрибетов представлено в таблице.
Место
Сумма фрибета
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
35 000 ₽
11-15
25 000 ₽
16-20
20 000 ₽
21-30
15 000 ₽
31-50
12 000 ₽
51-75
8000 ₽
76-100
7000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
4000 ₽
201-300
3500 ₽
301-400
3000 ₽
401-500
2500 ₽
501-750
2000 ₽
751-1000
1500 ₽
1001-1500
1000 ₽
1501-2000
500 ₽
Если участников будет меньше, то общее количество разыгрываемых фрибетов снизится.
БК не ограничивает кэфы для фрибетов. Они действуют 7 дней с момента зачисления и могут быть использованы только на одиночные пари. Один фрибет можно использовать только для одной ставки.
Чтобы забрать свой выигрыш, необходимо:
Мы тщательно изучили все детали предложения и представили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.05.2025 (11:59 МСК)
Беттор может получить только 1 фрибет в каждом периоде турнира.
С детства люблю баскетбол, особенно «Чикаго Буллс» и Майкла Джордана. Сейчас во время трансляций игр НБА или Единой лиги ВТБ делаю ставки, чтобы добавить азарта во время просмотра.
Конкурс от БК «Фонбет» — прекрасная возможность выиграть фрибеты, заключая пари на любимые команды. Все просто: ставь, выигрывай и поднимайся в рейтинге. Участие не доставляет неудобств, а вот призы смотрятся очень круто.
Вот несколько трудностей, с которыми сталкиваются участники турнира:
Перед использованием бонуса внимательно прочитайте условия. Убедитесь, что ставите его на события с подходящими кэфами и типами пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ 2000 победителей каждую неделю
|➖ Баллы начисляют только за успешные ставки
|➕ Акция предназначена для новых и постоянных клиентов
Сравнение бонуса Фонбет на 250 000 рублей с бонусами других БК
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Условия
Название
Бонусы за регистрацию и ставки на Первую лигу по футболу
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Розыгрыш призов за ставки на хоккей
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
6000 ₽
Автомобиль (эквивалентно 5 000 000 ₽)
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
—
Минимальный депозит
10 ₽
1000 ₽
2025 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Если вы настоящий ценитель баскетбола, то обязательно обратите внимание на этот турнир. Он дает шанс конвертировать ваши знания в ощутимые выигрыши. С такой акцией следить за матчами становится интереснее. Каждый прогноз может привести к значительному увеличению вашего банкролла.
Партнерский проект