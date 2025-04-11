Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на баскетбол

Для участия в акции достаточно:

1. Войти в свой аккаунт или зарегистрироваться.

2. При запросе системы пройти идентификацию.

3. Пополнить игровой баланс.

4. Перейти на страницу акции.

5. Нажать кнопку «Участвовать».

6. Ставить на баскетбольные события и зарабатывать баллы.

Пари можно заключать ординаром и экспрессом. Коэффициент — от 1.30. Минимальная сумма ставки — 500 рублей.

Победители определяются по количеству заработанных баллов — чем больше сумма выигрыша, тем выше место в таблице. За каждый рубль чистого выигрыша со ставок на баскетбол начисляется 1 балл. Проигранные пари очков не приносят.

Фрибеты распределяются еженедельно в определенные даты:

7 апреля 2025.

14 апреля 2025.

21 апреля 2025.

28 апреля 2025.

5 мая 2025.

Еженедельно призы получают 2000 лучших пользователей. Подробное распределение фрибетов представлено в таблице.

Место Сумма фрибета 1 250 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 80 000 ₽ 6 70 000 ₽ 7 60 000 ₽ 8 50 000 ₽ 9 40 000 ₽ 10 35 000 ₽ 11-15 25 000 ₽ 16-20 20 000 ₽ 21-30 15 000 ₽ 31-50 12 000 ₽ 51-75 8000 ₽ 76-100 7000 ₽ 101-150 5000 ₽ 151-200 4000 ₽ 201-300 3500 ₽ 301-400 3000 ₽ 401-500 2500 ₽ 501-750 2000 ₽ 751-1000 1500 ₽ 1001-1500 1000 ₽ 1501-2000 500 ₽

Если участников будет меньше, то общее количество разыгрываемых фрибетов снизится.