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11 апреля 15:59ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

300 000 ₽
Бонус
22 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Забирай бонус за ставки на симуляторы!

БК «Фонбет» начала соревнования для любителей спортивных симуляторов. Каждую неделю среди игроков раздают тысячи фрибетов, главный трофей — 300 000 рублей. Делайте точные прогнозы, выигрывайте и забирайте свою награду.

Как получить бонус БК Фонбет на 300 000 рублей

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Для получения бонусных средств достаточно совершить следующие шаги:

1. Войдите в свой аккаунт или создайте его.

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2. Пройдите верификацию, если потребуется.

3. Пополните счет.

4. Откройте страницу турнира.

5. Нажмите «Участвовать».

6. Ставьте на любые спортивные симуляторы и зарабатывайте баллы.

Ставки могут быть как одинарными, так и экспрессами. Общий коэффициент должен начинаться с 1.30. В акции принимают участие только пари от 500 рублей и выше.

Победители определяются по количеству набранных баллов. Выше в таблице будут игроки, у которых их больше. За 1 рубль чистого выигрыша от ставок на спортивные симуляторы клиенту начисляется 1 балл. Проигранные пари очков не приносят.

Фрибеты раздаются каждый понедельник апреля (07.04, 14.04, 21.04, 28.04), а также 4 мая 2025 года, в воскресенье. Полное распределение наград можно найти в таблице.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

100 000 ₽

5

80 000 ₽

6

75 000 ₽

7

65 000 ₽

8

60 000 ₽

9

50 000 ₽

10

45 000 ₽

11-15

40 000 ₽

16-20

35 000 ₽

21-30

30 000 ₽

31-40

25 000 ₽

41-50

20 000 ₽

51-75

15 000 ₽

76-100

12 000 ₽

101-150

10 000 ₽

151-200

8000 ₽

201-300

7000 ₽

301-400

6000 ₽

401-500

5000 ₽

501-750

3500 ₽

751-1000

3000 ₽

1001-1500

2000 ₽

1501-2000

1500 ₽

2001-3000

1000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет на 300 000 рублей

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Фрибеты используются без ограничений по кэфам. Они действуют в течение 7 дней с момента получения и могут быть применены исключительно на одиночные ставки.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Для получения денег выполните несколько действий:

  1. Войдите в личный кабинет через сайт или приложение.
  2. Перейдите в раздел профиля.
  3. Откройте вкладку с выплатами.
  4. Выберите удобный способ перевода.
  5. Укажите сумму.
  6. Подтвердите операцию через СМС.

Процесс вывода выигрыша в БК «Фонбет» прост и удобен, с минимальными требованиями и быстрыми процедурами подтверждения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 300 000 рублей от Фонбет

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Вся информация о предложении приведена в таблице.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.05.2025 (11:59 МСК)

В конкурсе могут участвовать только совершеннолетние.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 300 000 рублей от БК Фонбет

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Во время пандемии COVID-19 многие бетторы начали ставить на спортивные симуляторы. Реальных состязаний и чемпионатов в то время почти не было. Теперь, когда ситуация изменилась, приходит время вспомнить тот опыт. 

БК организовала интересный турнир с крупными призами. Это удачный момент для всех любителей пари на виртуальные спортивные события снова погрузиться в игру и заработать хорошие бонусы.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Процесс верификации может затянуться, что затруднит участие в акции. Чтобы не терять время, пройдите процедуру подтверждения личности как можно раньше. 

Бонус действует 7 дней. Постарайтесь использовать его в течение этого времени, чтобы не потерять бесплатную ставку.

Бывают случаи, когда технические сбои мешают совершать пари или активировать фрибет. В такой ситуации смело обращайтесь в службу поддержки.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Еженедельно разыгрывается много фрибетов➖ В рейтинге учитываются только победные пари
➕ Возможность изучать новые рынки для ставок 

Сравнение бонуса Фонбет на 300 000 рублей с бонусами других БК

Собрали для вас еще несколько интересных предложений букмекров.

Условия

PARI

BetBoom

ОлимпБет

Название

Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт

Розыгрыш фрибетов и скинов за ставки и выполнение заданий в CS2 и Dota 2

Турнир на виртуальный спорт

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Индивидуальный

200 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

13 дней

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Киберфутбол и киберхоккей пока остаются нишевыми направлениями для большого количества бетторов. Но турнир от БК «Фонбет» — замечательный повод открыть для себя эти дисциплины. Интересные форматы и солидные фрибеты делают участие особенно привлекательным. Проходить мимо такого события точно не стоит.

Валентин Васильев

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