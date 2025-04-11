Акция от БК Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

Партнерский проект
БК «Фонбет» начала соревнования для любителей спортивных симуляторов. Каждую неделю среди игроков раздают тысячи фрибетов, главный трофей — 300 000 рублей. Делайте точные прогнозы, выигрывайте и забирайте свою награду.
Для получения бонусных средств достаточно совершить следующие шаги:
1. Войдите в свой аккаунт или создайте его.
2. Пройдите верификацию, если потребуется.
3. Пополните счет.
4. Откройте страницу турнира.
5. Нажмите «Участвовать».
6. Ставьте на любые спортивные симуляторы и зарабатывайте баллы.
Ставки могут быть как одинарными, так и экспрессами. Общий коэффициент должен начинаться с 1.30. В акции принимают участие только пари от 500 рублей и выше.
Победители определяются по количеству набранных баллов. Выше в таблице будут игроки, у которых их больше. За 1 рубль чистого выигрыша от ставок на спортивные симуляторы клиенту начисляется 1 балл. Проигранные пари очков не приносят.
Фрибеты раздаются каждый понедельник апреля (07.04, 14.04, 21.04, 28.04), а также 4 мая 2025 года, в воскресенье. Полное распределение наград можно найти в таблице.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
75 000 ₽
7
65 000 ₽
8
60 000 ₽
9
50 000 ₽
10
45 000 ₽
11-15
40 000 ₽
16-20
35 000 ₽
21-30
30 000 ₽
31-40
25 000 ₽
41-50
20 000 ₽
51-75
15 000 ₽
76-100
12 000 ₽
101-150
10 000 ₽
151-200
8000 ₽
201-300
7000 ₽
301-400
6000 ₽
401-500
5000 ₽
501-750
3500 ₽
751-1000
3000 ₽
1001-1500
2000 ₽
1501-2000
1500 ₽
2001-3000
1000 ₽
Фрибеты используются без ограничений по кэфам. Они действуют в течение 7 дней с момента получения и могут быть применены исключительно на одиночные ставки.
Для получения денег выполните несколько действий:
Процесс вывода выигрыша в БК «Фонбет» прост и удобен, с минимальными требованиями и быстрыми процедурами подтверждения.
Вся информация о предложении приведена в таблице.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.05.2025 (11:59 МСК)
В конкурсе могут участвовать только совершеннолетние.
Во время пандемии COVID-19 многие бетторы начали ставить на спортивные симуляторы. Реальных состязаний и чемпионатов в то время почти не было. Теперь, когда ситуация изменилась, приходит время вспомнить тот опыт.
БК организовала интересный турнир с крупными призами. Это удачный момент для всех любителей пари на виртуальные спортивные события снова погрузиться в игру и заработать хорошие бонусы.
Процесс верификации может затянуться, что затруднит участие в акции. Чтобы не терять время, пройдите процедуру подтверждения личности как можно раньше.
Бонус действует 7 дней. Постарайтесь использовать его в течение этого времени, чтобы не потерять бесплатную ставку.
Бывают случаи, когда технические сбои мешают совершать пари или активировать фрибет. В такой ситуации смело обращайтесь в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Еженедельно разыгрывается много фрибетов
|➖ В рейтинге учитываются только победные пари
|➕ Возможность изучать новые рынки для ставок
Сравнение бонуса Фонбет на 300 000 рублей с бонусами других БК
Собрали для вас еще несколько интересных предложений букмекров.
Условия
Название
Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт
Розыгрыш фрибетов и скинов за ставки и выполнение заданий в CS2 и Dota 2
Турнир на виртуальный спорт
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Индивидуальный
200 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
13 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
—
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Киберфутбол и киберхоккей пока остаются нишевыми направлениями для большого количества бетторов. Но турнир от БК «Фонбет» — замечательный повод открыть для себя эти дисциплины. Интересные форматы и солидные фрибеты делают участие особенно привлекательным. Проходить мимо такого события точно не стоит.
Партнерский проект