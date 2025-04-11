Акция от БК Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

Для получения бонусных средств достаточно совершить следующие шаги:

1. Войдите в свой аккаунт или создайте его.

2. Пройдите верификацию, если потребуется.

3. Пополните счет.

4. Откройте страницу турнира.

5. Нажмите «Участвовать».

6. Ставьте на любые спортивные симуляторы и зарабатывайте баллы.

Ставки могут быть как одинарными, так и экспрессами. Общий коэффициент должен начинаться с 1.30. В акции принимают участие только пари от 500 рублей и выше.

Победители определяются по количеству набранных баллов. Выше в таблице будут игроки, у которых их больше. За 1 рубль чистого выигрыша от ставок на спортивные симуляторы клиенту начисляется 1 балл. Проигранные пари очков не приносят.

Фрибеты раздаются каждый понедельник апреля (07.04, 14.04, 21.04, 28.04), а также 4 мая 2025 года, в воскресенье. Полное распределение наград можно найти в таблице.