Акция от БК Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на настольный теннис

Партнерский проект
БК «Фонбет» запускает турнир по настольному теннису. Делай ставки, набирай баллы и поднимайся в рейтинге. Главный приз — фрибет на 300 000 рублей. Читай больше в нашем обзоре.
Чтобы попасть в турнир, достаточно совершить несколько действий:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться в БК.
2. Пройти верификацию.
3. Пополнить счет.
4. Перейти на страницу турнира и нажать «Участвовать».
5. Ставить на настольный теннис — ординары или экспрессы от 500 рублей с кэфом от 1.30.
Каждый рубль чистого выигрыша в пари приносит беттору 1 балл в общий зачет. Проигранные ставки не учитываются. Места в рейтинге распределяются по количеству заработанных баллов.
Турнир разделен на пять этапов, каждый длится неделю. Награды участники получат в следующие даты:
Еженедельно призы достаются 3000 пользователям, которые получают фрибеты. Их номинал представлен в таблице.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
75 000 ₽
7
65 000 ₽
8
60 000 ₽
9
50 000 ₽
10
45 000 ₽
11-15
40 000 ₽
16-20
35 000 ₽
21-30
30 000 ₽
31-40
25 000 ₽
41-50
20 000 ₽
51-75
15 000 ₽
76-100
12 000 ₽
101-150
10 000 ₽
151-200
8000 ₽
201-300
7000 ₽
301-400
6000 ₽
401-500
5000 ₽
501-750
3500 ₽
751-1000
3000 ₽
1001-1500
2000 ₽
1501-2000
1500 ₽
2001-3000
1000 ₽
Если участников будет меньше, чем заявленных призов, некоторые фрибеты останутся неразыгранными.
Букмекер не накладывает ограничений на коэффициенты ставок. Полученные фрибеты активны в течение 7 дней с момента зачисления. Они могут быть использованы только для одиночных пари.
Для вывода выигрыша сделайте следующее:
Мы внимательно разобрали условия и собрали их в таблице.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.05.2025 (11:59 МСК)
Ставки, возвращенные, отмененные или с опцией «Отказ от прогноза», не попадут в расчет акции.
Предложение БК хорошо тем, что привлекает внимание к не самой популярной спортивной дисциплине. При этом почти каждый поединок по настольному теннису полон интриг и неожиданных поворотов.
Быстрое развитие событий делает ставки на пинг-понг максимально привлекательными. Найти хорошие кэфы в таких встречах задача посильная. Большое количество бонусов только подстегивает клиентов внимательнее изучать неизвестные доселе рынки.
Наиболее распространенные затруднения обычно случаются по следующим причинам:
Чтобы избежать проблем, рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупные фрибеты
|➖ В акции участвуют только выигрышные пари
|➕ Розыгрыш призов каждую неделю
Изучите другие акции легальных букмекеров.
Условия
Название
Бонусы за регистрацию и ставки на женский гандбол
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Страховка экспресса на футбольные еврокубки
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
6000 ₽
До 50% от суммы ставки
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
7 дней
Минимальный депозит
10 ₽
1000 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Если хотите попробовать что-то новое в беттинге, то пинг-понг может стать интересным опытом. Быстрые игры и высокие кэфы дают шанс на хороший выигрыш. Большие фрибеты — это дополнительная мотивация для заключения пари.
Партнерский проект