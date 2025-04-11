Акция от БК Фонбет: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на настольный теннис

Чтобы попасть в турнир, достаточно совершить несколько действий:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться в БК.

2. Пройти верификацию.

3. Пополнить счет.

4. Перейти на страницу турнира и нажать «Участвовать».

5. Ставить на настольный теннис — ординары или экспрессы от 500 рублей с кэфом от 1.30.

Каждый рубль чистого выигрыша в пари приносит беттору 1 балл в общий зачет. Проигранные ставки не учитываются. Места в рейтинге распределяются по количеству заработанных баллов.

Турнир разделен на пять этапов, каждый длится неделю. Награды участники получат в следующие даты:

7 апреля 2025 года.

14 апреля 2025 года.

21 апреля 2025 года.

28 апреля 2025 года.

4 мая 2025 года.

Еженедельно призы достаются 3000 пользователям, которые получают фрибеты. Их номинал представлен в таблице.

Место Фрибет 1 300 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 80 000 ₽ 6 75 000 ₽ 7 65 000 ₽ 8 60 000 ₽ 9 50 000 ₽ 10 45 000 ₽ 11-15 40 000 ₽ 16-20 35 000 ₽ 21-30 30 000 ₽ 31-40 25 000 ₽ 41-50 20 000 ₽ 51-75 15 000 ₽ 76-100 12 000 ₽ 101-150 10 000 ₽ 151-200 8000 ₽ 201-300 7000 ₽ 301-400 6000 ₽ 401-500 5000 ₽ 501-750 3500 ₽ 751-1000 3000 ₽ 1001-1500 2000 ₽ 1501-2000 1500 ₽ 2001-3000 1000 ₽

Если участников будет меньше, чем заявленных призов, некоторые фрибеты останутся неразыгранными.