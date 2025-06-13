Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на волейбол

Для участия достаточно выполнить пару простых действий:

1. Создайте аккаунт или войдите в свой профиль на сайте «Фонбет».

2. Откройте вкладку с турнирами и найдите «FONBET Кубок: волейбол».

3. Нажмите кнопку «Принять участие», чтобы зарегистрироваться в акции.

4. Ставьте на матчи по волейболу (за исключением пляжного) от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.30 на ординары и экспрессы.

Каждое удачное пари приносит очки равные чистому выигрышу. Чем выше ваш суммарный результат, тем больше шансов попасть в топ-2000. Всего на бонусы от Фонбет выделено 5 000 000 рублей, они будут распределены между лидерами.

Место Сумма фрибета 1 250 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 80 000 ₽ 6 70 000 ₽ 7 60 000 ₽ 8 50 000 ₽ 9 40 000 ₽ 10 35 000 ₽ 11-15 25 000 ₽ 16-20 20 000 ₽ 21-30 15 000 ₽ 31-50 12 000 ₽ 51-75 8000 ₽ 76-100 7000 ₽ 101-150 5000 ₽ 151-200 4000 ₽ 201-300 3500 ₽ 301-400 3000 ₽ 401-500 2500 ₽ 501-750 2000 ₽ 751-1000 1500 ₽ 1001-1500 1000 ₽ 1501-2000 500 ₽

Актуальную позицию в турнирной таблице можно проверить в любое время на сайте БК «Фонбет».