Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на волейбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Фонбет» проводит турнир с общим призовым фондом 5 000 000 рублей. Каждую неделю 2000 участников, которые делали ставки на волейбол, получают фрибеты номиналом до 250 000 рублей. Акция доступна как новым, так и уже зарегистрированным пользователям.
Для участия достаточно выполнить пару простых действий:
1. Создайте аккаунт или войдите в свой профиль на сайте «Фонбет».
2. Откройте вкладку с турнирами и найдите «FONBET Кубок: волейбол».
3. Нажмите кнопку «Принять участие», чтобы зарегистрироваться в акции.
4. Ставьте на матчи по волейболу (за исключением пляжного) от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.30 на ординары и экспрессы.
Каждое удачное пари приносит очки равные чистому выигрышу. Чем выше ваш суммарный результат, тем больше шансов попасть в топ-2000. Всего на бонусы от Фонбет выделено 5 000 000 рублей, они будут распределены между лидерами.
Место
Сумма фрибета
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
35 000 ₽
11-15
25 000 ₽
16-20
20 000 ₽
21-30
15 000 ₽
31-50
12 000 ₽
51-75
8000 ₽
76-100
7000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
4000 ₽
201-300
3500 ₽
301-400
3000 ₽
401-500
2500 ₽
501-750
2000 ₽
751-1000
1500 ₽
1001-1500
1000 ₽
1501-2000
500 ₽
Актуальную позицию в турнирной таблице можно проверить в любое время на сайте БК «Фонбет».
Фрибеты действительны 7 суток с момента зачисления. Использовать бонус можно для одиночной ставки, при этом ограничений по коэффициенту нет.
Для получения выигрыша достаточно выполнить несколько несложных действий:
Отслеживать статус запроса и все предыдущие транзакции можно в разделе «История выплат».
Все ключевые моменты удобно сгруппированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (11:59 МСК)
Долго искал что-то интересное среди менее популярных спортивных дисциплин, ведь большинство БК все время предлагают ставки только на хоккей и футбол. Однако и волейбольном мире столько интересного: и чемпионат мира, и Лига наций, и российская Суперлига. Событий настолько много, что подобрать подходящий матч не составит труда.
В волейболе зачастую сложно предугадать фаворита, поэтому неожиданные исходы не редкость. Это значит, что у букмекеров можно найти много выгодных коэффициентов.
Турнир от Fonbet впечатляет большим числом фрибетов, которые разыгрываются каждую неделю. Попасть в число призеров реально даже без ежедневного участия. Это удачный момент, чтобы попробовать себя в волейбольных пари и получить приятные бонусы.
Важно внимательно следить за требованиями к минимальным суммам ставок и коэффициентам, чтобы пари засчитывались в турнир. Ошибки при регистрации могут также привести к отказу в начислении бонуса.
Кроме того, использование фрибетов имеет свои временные ограничения. Если не успеть сделать ставку в отведенный срок, бонус сгорит.
|Плюсы
|Минусы
|➕ 2000 игроков станут обладателями призов
|➖ Только выигрышные пари учитываются для участия в акции
|➕ Прозрачные условия участия
Сравнение бонуса Фонбет на 250 000 рублей с бонусами других БК
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Условия
Название
Кибер разгон
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Бонусы за ставки на волейбол
Максимальный размер бонуса
400 000 ₽
6000 ₽
150 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
30 дней
3 дня
30 дней
Минимальный депозит
500 ₽
1000 ₽
50 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
В мире беттинга волейбол часто остается в тени. Букмекеры не слишком балуют его фанатов. Но сейчас появился особый случай. Призов в акции от Fonbet действительно много, а значит возможность выиграть есть у каждого.