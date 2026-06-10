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ГлавнаяБонусыПредскажи лучшего ассистента от БК Zenit: фрибет 1000 рублей за прогноз на ЧМ-2026
БК ЗенитАкции
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Бонус истек Предскажи лучшего ассистента от БК Zenit: фрибет 1000 рублей за прогноз на ЧМ-2026

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
-
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от Zenit до 1000 рублей за прогноз на лучшего ассистента чемпионата мира по футболу
  • Как отыграть бонус БК Zenit до 1000 рублей по промо Предскажи лучшего ассистента
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Зенит
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Зенит» организует конкурс к ЧМ-2026, где пользователям предлагается угадать лучшего распасовщика соревнований. Участие проходит через Telegram-канал и требует написания вашего варианта и игрового ID. Призовой фонд распределяется между 3 победителями.

Как получить фрибет от Zenit до 1000 рублей за прогноз на лучшего ассистента чемпионата мира по футболу

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Выплата осуществляется только при корректном выполнении всех указанных условий акции:

1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если он у вас отсутствует.

2. Подпишитесь на телеграм-канал букмекера.

3. Укажите в комментарии футболиста, который станет лидером по голевым передачам на ЧМ-2026.

4. Оставьте свой ID для идентификации.

Букмекер заявил призовой фонд в размере 3000 зенов, конвертируемых во фрибеты в соотношении 1 к 1. Среди участников будут определены 3 победителя, которые получат по 1000 зенов каждый.

Как отыграть бонус БК Zenit до 1000 рублей по промо Предскажи лучшего ассистента

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Начисленный фрибет сохраняет действие в течение недели. Использовать его можно на любые дисциплины и доступные в росписи исходы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Зенит

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Правила участия изложены в следующем разделе.

Минимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.06.2026 (00:01 МСК)

Параллельно организован турнир с прогнозом на лучшего бомбардира мундиаля.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Доступность для широкой аудитории➖ Призеров мало
➕ Добавляет интерес к играм чемпионата 

Заключение

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Данная активность является частью масштабной кампании букмекера к чемпионату мира. Участникам предлагается угадать лучшего распасовщика соревнований. Награды распределяются между 3 победителями.

Валентин Васильев

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