Партнерский проект
БК «Зенит» организует конкурс к ЧМ-2026, где пользователям предлагается угадать лучшего распасовщика соревнований. Участие проходит через Telegram-канал и требует написания вашего варианта и игрового ID. Призовой фонд распределяется между 3 победителями.
Выплата осуществляется только при корректном выполнении всех указанных условий акции:
1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если он у вас отсутствует.
2. Подпишитесь на телеграм-канал букмекера.
3. Укажите в комментарии футболиста, который станет лидером по голевым передачам на ЧМ-2026.
4. Оставьте свой ID для идентификации.
Букмекер заявил призовой фонд в размере 3000 зенов, конвертируемых во фрибеты в соотношении 1 к 1. Среди участников будут определены 3 победителя, которые получат по 1000 зенов каждый.
Начисленный фрибет сохраняет действие в течение недели. Использовать его можно на любые дисциплины и доступные в росписи исходы.
Правила участия изложены в следующем разделе.
Минимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.06.2026 (00:01 МСК)
Параллельно организован турнир с прогнозом на лучшего бомбардира мундиаля.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступность для широкой аудитории
|➖ Призеров мало
|➕ Добавляет интерес к играм чемпионата
Данная активность является частью масштабной кампании букмекера к чемпионату мира. Участникам предлагается угадать лучшего распасовщика соревнований. Награды распределяются между 3 победителями.