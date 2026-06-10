Выплата осуществляется только при корректном выполнении всех указанных условий акции:

1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если он у вас отсутствует.

2. Подпишитесь на телеграм-канал букмекера.

3. Укажите в комментарии футболиста, который станет лидером по голевым передачам на ЧМ-2026.

4. Оставьте свой ID для идентификации.

Букмекер заявил призовой фонд в размере 3000 зенов, конвертируемых во фрибеты в соотношении 1 к 1. Среди участников будут определены 3 победителя, которые получат по 1000 зенов каждый.