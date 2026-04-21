Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: промокод до 2000 рублей за пари на NBA и NHL

Партнерский проект
Букмекер «Лига Ставок» проводит промоакцию с призовым фондом 400 000 рублей. Клиенты компании могут заработать фрибет 2000 рублей за ставки на плей-офф NHL и NBA. Для этого требуется активировать промокод DOUBLEWIN и заключить выигрышное пари в live. Вознаграждение получают первые 200 игроков, выполнивших условия.
Для включения в число претендентов на призы игроку нужно:
1. Открыть счет в БК «Лига Ставок».
2. Ввести промокод DOUBLEWIN в профиле игрока.
3. Заключить live-пари на матчи плей-офф NBA или NBA от 2000 рублей с кэфом не ниже 1.80.
4. Дождаться начисления фрибета 2000 рублей.
Общий призовой фонд промо составляет 400 000 рублей и будет распределен между первыми 200 бетторами с выигрышными ставками. Каждый победитель получит фрибет номиналом 2000 рублей.
После начисления фрибет доступен для использования на протяжении 7 дней, затем он автоматически списывается. Применение возможно в ординарных и комбинированных ставках без лимита по коэффициенту.
Ознакомиться с условиями «Двойного выигрыша» можно в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.04.2026 (14:00 МСК)
Участник акции вправе получить не более 1 фрибета за весь период промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Быстрый результат и понятная механика
|➖ Бонус доступен лишь первым 200 участникам
|➕ Пари принимаются на топовые турниры по баскетболу и хоккею
Промо не предусматривает розыгрышей или накопления баллов. Основное условие — промокод и удачная ставка на игры НБА или НХЛ. Первые победители получают приз без дополнительных отборов.