Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыДвойной выигрыш от БК Лига Ставок: фрибет 2000 рублей за ставки на волейбол
БК Лига СтавокПромокодыПромокод Лига Ставок
logo

Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: фрибет 2000 рублей за ставки на волейбол

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Приятный бонус для всех любителей волейбола!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на волейбол от Liga Stavok на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 2000 рублей по промо Двойной выигрыш
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Лига Ставок» добавила в бонусную программу промокод DOUBLEVOLLEY. При его активации вы подключаетесь к акции «Двойной выигрыш на женскую Лигу Наций по волейболу» с возможностью получить фрибет на 2000 рублей. Однако нужно торопиться, ведь букмекер предлагает всего 250 активаций.

Как получить фрибет за ставки на волейбол от Liga Stavok на 2000 рублей

Свернуть

Претендовать на бонус могут игроки, выполнившие ряд простых действий. От бетторов требуется:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
  2. Активировать промокод DOUBLEVOLLEY.
  3. Поставить на турнир «Лига Наций. Женщины».

Бонус начисляется в случае победы по квалификационному пари. Минимальная сумма ставки — 2000 рублей, коэффициент — 1.80. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. 

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 2000 рублей по промо Двойной выигрыш

Свернуть

Первые 250 игроков, выполнивших условие акции, получают фрибет на 2000 рублей. Бонус действует неделю после начисления и отыгрывается ординаром с любым коэффициентом. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Основные сведения об указанном бонусном предложении сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.06.2026 (10:00 МСК)

Стоит понимать, что букмекерская контора может завершить акцию после исчерпания всех активаций.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные условия по квалификационному пари ➖ Ограниченное количество активаций
➕ Максимальный диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибетов➖ Квалификационная ставка должна победить

Заключение

Свернуть

Практика ограничения количества активаций — стандартное решение для промокодов букмекерской конторы Liga Stavok. Если вы решили поучаствовать в акции, лучше не медлить и заключать пари максимально быстро. Иначе вы можете не получить причитающийся бонус. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer25 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё