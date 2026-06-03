Двойной выигрыш от БК Лига Ставок: фрибет 2000 рублей за ставки на волейбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Лига Ставок» добавила в бонусную программу промокод DOUBLEVOLLEY. При его активации вы подключаетесь к акции «Двойной выигрыш на женскую Лигу Наций по волейболу» с возможностью получить фрибет на 2000 рублей. Однако нужно торопиться, ведь букмекер предлагает всего 250 активаций.
Претендовать на бонус могут игроки, выполнившие ряд простых действий. От бетторов требуется:
Бонус начисляется в случае победы по квалификационному пари. Минимальная сумма ставки — 2000 рублей, коэффициент — 1.80. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы.
Первые 250 игроков, выполнивших условие акции, получают фрибет на 2000 рублей. Бонус действует неделю после начисления и отыгрывается ординаром с любым коэффициентом.
Основные сведения об указанном бонусном предложении сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (10:00 МСК)
Стоит понимать, что букмекерская контора может завершить акцию после исчерпания всех активаций.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия по квалификационному пари
|➖ Ограниченное количество активаций
|➕ Максимальный диапазон коэффициентов для отыгрыша фрибетов
|➖ Квалификационная ставка должна победить
Практика ограничения количества активаций — стандартное решение для промокодов букмекерской конторы Liga Stavok. Если вы решили поучаствовать в акции, лучше не медлить и заключать пари максимально быстро. Иначе вы можете не получить причитающийся бонус.