Промокод от БК Фонбет: до 50 000 рублей за пари на поединки IEM Cologne 2026

Партнерский проект
Предложение IEM Bonus Drop от «Фонбет» создано для любителей киберспорта и предлагает фрибеты до 50 000 рублей. Чтобы забрать бонус, нужно ввести промокод IEM и оформить ставку от 1000 рублей на соревнование по CS2. Размер фрибета определяется случайным образом.
Активация специального кода выполняется по понятной инструкции:
1. Авторизуйтесь в системе «Фонбет» и откройте раздел с акционными предложениями.
2. Введите код IEM в специальное поле.
3. Поставьте от 1000 рублей на киберспортивные события с коэффициентом от 1.50.
4. После расчета пари кликните «Крутить» и получите фрибет.
Среди возможных выигрышей — фрибеты от 300 до 50 000 рублей в фиксированных номиналах.
Фрибет доступен к использованию на протяжении 7 дней с момента получения. С его помощью можно сделать ординарную ставку на любой вид спорта без ограничений по рынкам и коэффициентам. Если пари сыграло, то на основной счет поступает только чистый выигрыш.
Для лучшего понимания правил участия мы подготовили таблицу.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.06.2026 (09:59 МСК)
Большие фрибеты встречаются редко. Основная часть бонусов приходится на малые и средние номиналы.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс заработать до 50 000 рублей даже при проигрышной ставке
|➖ Высокое влияние случайного алгоритма на итог
|➕ Вход в промо упрощенный, процесс активации занимает минимум времени
Бесплатная ставка начисляется всем без исключения. Приз максимального номинала получает строго 1 участник из 14 546. Остальным игрокам чаще выпадают фрибеты меньшего размера.