Промокод от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за ставку на Ролан Гаррос

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запускает акцию к финальным встречам Roland Garros с общим призовым фондом 1 000 000 рублей в фрибетах. Для участия необходимо активировать промокод RGFINALS, оформить пари на матч турнира от 1000 рублей и дождаться распределения призов.
Чтобы активировать претендовать на награду, нужно выполнить заданные требования:
1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунт ранее не создан.
2. Подписаться на Telegram-канал BB Теннис.
3. Вписать промокод RGFINALS в личном кабинете.
4. Поставить на финальные игры Открытого чемпионата Франции (от 1000 рублей).
Призовой фонд акции фиксирован и составляет 1 000 000 рублей. Он равномерно распределяется между всеми игроками, выполнившими условия до момента окончания акции.
Бонусный фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с коэффициентами 1.30-3.50. Срок действия составляет 1 неделю с момента зачисления приза на счет.
Таблица содержит краткое изложение всех ключевых условий акции
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Вручение вознаграждений состоится 8 июня.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная и открытая система начисления наград
|➖ Чем больше участников, тем меньше номинал подарка на 1 пользователя
|➕ Относительно простой вход в промоакцию
Неплохой способ заработать дополнительный фрибет за обычное пари на 1 из финальных матчей Открытого чемпионата Франции. Промо не отличается сложностью. Итоговое вознаграждение зависит от общего числа участников.