Промокод от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за ставку на Ролан Гаррос

Чтобы активировать претендовать на награду, нужно выполнить заданные требования:

1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунт ранее не создан.

2. Подписаться на Telegram-канал BB Теннис.

3. Вписать промокод RGFINALS в личном кабинете.

4. Поставить на финальные игры Открытого чемпионата Франции (от 1000 рублей).

Призовой фонд акции фиксирован и составляет 1 000 000 рублей. Он равномерно распределяется между всеми игроками, выполнившими условия до момента окончания акции.