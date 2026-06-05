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ГлавнаяБонусыПромокод от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за ставку на Ролан Гаррос
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Промокод от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за ставку на Ролан Гаррос

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить промокод BetBoom до 1 000 000 рублей за пари на Ролан Гаррос
  • Как отыграть бонус БетБум до 1 000 000 рублей по акции в Telegram-канале ВВ Теннис
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запускает акцию к финальным встречам Roland Garros с общим призовым фондом 1 000 000 рублей в фрибетах. Для участия необходимо активировать промокод RGFINALS, оформить пари на матч турнира от 1000 рублей и дождаться распределения призов.

Как получить промокод BetBoom до 1 000 000 рублей за пари на Ролан Гаррос

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Чтобы активировать претендовать на награду, нужно выполнить заданные требования:

1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунт ранее не создан.

2. Подписаться на Telegram-канал BB Теннис.

3. Вписать промокод RGFINALS в личном кабинете.

4. Поставить на финальные игры Открытого чемпионата Франции (от 1000 рублей).

Призовой фонд акции фиксирован и составляет 1 000 000 рублей. Он равномерно распределяется между всеми игроками, выполнившими условия до момента окончания акции. 

Как отыграть бонус БетБум до 1 000 000 рублей по акции в Telegram-канале ВВ Теннис

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Бонусный фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с коэффициентами 1.30-3.50. Срок действия составляет 1 неделю с момента зачисления приза на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom

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Таблица содержит краткое изложение всех ключевых условий акции

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

Вручение вознаграждений состоится 8 июня.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Понятная и открытая система начисления наград➖ Чем больше участников, тем меньше номинал подарка на 1 пользователя
➕ Относительно простой вход в промоакцию 

Заключение

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Неплохой способ заработать дополнительный фрибет за обычное пари на 1 из финальных матчей Открытого чемпионата Франции. Промо не отличается сложностью. Итоговое вознаграждение зависит от общего числа участников.

Валентин Васильев

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