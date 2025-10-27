БК Tennisi: Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение

Новые игроки Tennisi могут получить 500 рублей за регистрацию и депозит. Акция «Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение» проводится выборочно, в сутки букмекер выдает бонус 300 новичкам.
Участие в акции открывается новичкам, которых выбрала букмекерская контора:
1. Зайдите на Tennisi и нажмите на «Вход».
2. Перейдите в раздел для регистрации.
3. Зарегистрируйте аккаунт и подтвердите личность.
5. Дождитесь сообщения от оператора.
7. Внесите 500 рублей.
До депозита игрок должен получить СМС с предложением поучаствовать в акции «Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение». Если сообщения не дождаться, участие не подключится.
Ежедневно контора рассылает СМС 300-м игрокам. Условия получения сообщения в правилах не указаны, скорее всего, их выдают первым зарегистрировавшимся бетторам.
Полученный фрибет подходит для ставок на экспресс или ординар в лайве или по линии. Минимальный совокупный коэффициент купона должен начинаться от 1.30. Максимальные ограничения не установлены. На использование бонуса контора отводит 7 суток. По истечении указанного срока акция аннулируется, поставить фрибет повторно не получится.
В случае победной ставки по фрибету букмекерская контора перечислит чистый выигрыш. Он поступает на основной счет и сразу доступен для использования. Если игрок решит вывести средства, ему потребуется:
Бетторам разрешено использовать карты, СБП, интернет-кошельки и банковские счета. Контора выводит выигрыши на используемые для пополнения методы.
Редакция собрала все лимиты и ограничения указанной промоакции.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Максимальный коэффициент
Без ограничений
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12. 2025 (23:59 МСК)
На проведение акции в Tennisi заложили бюджет 5 000 000 рублей. Если деньги закончатся раньше 31 декабря 2025-го, оператор закроет бонус.
Ставить на системы нельзя. Также фрибет не получится использовать на быстрых играх.
Это одна из самых простых акций на рынке. По большому счету нужно только дождаться сообщения от конторы и внести 500 рублей за 7 суток с регистрации аккаунта. Я справился с заданием быстро и поставил полученный фрибет на футбол с кэфом 2.30. Ставка проиграла, бонус сгорел.
Акция без замудренных условий и позволяет начать с малого. Возможных сложностей не так уж и много:
Скорее всего, контора рассылает фрибеты первым зарегистрированным игрокам. Чтобы повысить шансы на получение сообщения, рекомендуем регистрироваться рано утром. Это не гарантирует подключение аккаунта к акции, но повышает шансы.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия
|➖ К акции подключают не все аккаунты
|➕ Отыгрыш без верхнего ограничения по коэффициентам
|➕ Депозит — 500 рублей
Букмекерская контора предлагает игрокам максимально простые условия. Акцию оператора логично сравнивать с велком-бонусами ряда букмекеров, устанавливающих легкие требования.
|Условия
|Балтбет
|PARI
|Fonbet
|Название
|Приветственный бонус
|Бонус 100% за депозит
|Бонус за регистрацию до 15 000
|Максимальный размер бонуса
|До 25 000 ₽
|До 25 000 ₽
|До 15 000 ₽
|Минимальный коэффициент
|1.60
|1.70
|1.01
|Срок отыгрыша
|До завершения акции
|14 дней
|7 дней
|Минимальный депозит
|300 ₽
|100 ₽
|—
|Активация
|✅ Забрать
|✅ Забрать
|✅ Забрать
Условия бонуса БК лояльные и не требуют серьезного игрового опыта. Поэтому фрибет подходит для новичков в беттинге. Главный недостаток — требования по выдаче. Оператор лимитирует количество ежедневных активаций. Если не повезет, беттор останется без подарка.