27 октября 7:33ГлавнаяБонусы
БК TennisiФрибеты за депозит
logo

БК Tennisi: Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение

500 ₽
Бонус
65 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
забери самый простой бонус Tennisi

Новые игроки Tennisi могут получить 500 рублей за регистрацию и депозит. Акция «Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение» проводится выборочно, в сутки букмекер выдает бонус 300 новичкам.

Как получить бонус БК Tennisi на 500 рублей

Свернуть

Участие в акции открывается новичкам, которых выбрала букмекерская контора:

1. Зайдите на Tennisi и нажмите на «Вход».

2. Перейдите в раздел для регистрации.

3. Зарегистрируйте аккаунт и подтвердите личность.

5. Дождитесь сообщения от оператора.

7. Внесите 500 рублей. 

До депозита игрок должен получить СМС с предложением поучаствовать в акции «Только по промо: 500 ₽ за первое пополнение». Если сообщения не дождаться, участие не подключится.

Ежедневно контора рассылает СМС 300-м игрокам. Условия получения сообщения в правилах не указаны, скорее всего, их выдают первым зарегистрировавшимся бетторам. 

Как отыграть фрибет Tennisi на 500 рублей

Свернуть

Полученный фрибет подходит для ставок на экспресс или ординар в лайве или по линии. Минимальный совокупный коэффициент купона должен начинаться от 1.30. Максимальные ограничения не установлены. На использование бонуса контора отводит 7 суток. По истечении указанного срока акция аннулируется, поставить фрибет повторно не получится. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса Tennisi

Свернуть

В случае победной ставки по фрибету букмекерская контора перечислит чистый выигрыш. Он поступает на основной счет и сразу доступен для использования. Если игрок решит вывести средства, ему потребуется:

  1. Авторизоваться. 
  2. Кликнуть по кошельку.
  3. Перейти во вкладку для вывода.
  4. Ввести сумму снятия и прописать пароль. 
  5. Указать подтверждающий код от ЦУПИСа.

Бетторам разрешено использовать карты, СБП, интернет-кошельки и банковские счета. Контора выводит выигрыши на используемые для пополнения методы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от Tennisi

Свернуть

Редакция собрала все лимиты и ограничения указанной промоакции. 

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Максимальный коэффициент

Без ограничений 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12. 2025 (23:59 МСК)

На проведение акции в Tennisi заложили бюджет 5 000 000 рублей. Если деньги закончатся раньше 31 декабря 2025-го, оператор закроет бонус. 

Ставить на системы нельзя. Также фрибет не получится использовать на быстрых играх. 

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 500 рублей от БК Tennisi

Свернуть

Это одна из самых простых акций на рынке. По большому счету нужно только дождаться сообщения от конторы и внести 500 рублей за 7 суток с регистрации аккаунта. Я справился с заданием быстро и поставил полученный фрибет на футбол с кэфом 2.30. Ставка проиграла, бонус сгорел. 

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Tennisi

Свернуть

Акция без замудренных условий и позволяет начать с малого. Возможных сложностей не так уж и много:

  • не приходит СМС от Tennisi;
  • первый депозит сделан на 499 рублей или меньшую сумму;
  • пополнение выполнено спустя неделю с получения сообщения. 

Скорее всего, контора рассылает фрибеты первым зарегистрированным игрокам. Чтобы повысить шансы на получение сообщения, рекомендуем регистрироваться рано утром. Это не гарантирует подключение аккаунта к акции, но повышает шансы. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы

Минусы

➕ Простые условия➖ К акции подключают не все аккаунты
➕ Отыгрыш без верхнего ограничения по коэффициентам 
➕ Депозит — 500 рублей 

Сравнение бонуса Tennisi на 500 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Букмекерская контора предлагает игрокам максимально простые условия. Акцию оператора логично сравнивать с велком-бонусами ряда букмекеров, устанавливающих легкие требования.

УсловияБалтбетPARIFonbet
НазваниеПриветственный бонусБонус 100% за депозитБонус за регистрацию до 15 000
Максимальный размер бонусаДо 25 000 ₽До 25 000 ₽До 15 000 ₽
Минимальный коэффициент1.601.701.01
Срок отыгрышаДо завершения акции14 дней7 дней
Минимальный депозит300 ₽100 ₽
АктивацияЗабрать ЗабратьЗабрать

Заключение

Свернуть

Условия бонуса БК лояльные и не требуют серьезного игрового опыта. Поэтому фрибет подходит для новичков в беттинге. Главный недостаток — требования по выдаче. Оператор лимитирует количество ежедневных активаций. Если не повезет, беттор останется без подарка. 

Валентин Васильев

