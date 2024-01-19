Подарок от ХК «Ак Барс» за регистрацию в Winline с прокомодом

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Букмекерская контора Winline и хоккейный клуб «Ак Барс» приглашают жителей Казани и гостей столицы Татарстана на домашние матчи команды! Приятным дополнением к полученным от игры эмоциями станут памятные призы для новых друзей БК.
Чтобы получить подарок, достаточно зарегистрироваться на Winline с использованием промокода AKBARS и пройти процедуру идентификации. А далее идете на ближайший домашний матч любимого клуба и забираете приз. «Татнефть Арена» расположена по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Чистопольская ул., д. 42.
Для получения приза нужно будет открыть мобильное приложение Winline и предъявить документ, удостоверяющий личность.
+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета.
- Предложение актуально только для новых клиентов компании.
Акция Winline наверняка порадует казанских поклонников хоккея. Главное, что она не требует никаких расходов, кроме денег за билет на матч.
Партнерский проект