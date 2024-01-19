Подарок от ХК «Ак Барс» за регистрацию в Winline с прокомодом

Чтобы получить подарок, достаточно зарегистрироваться на Winline с использованием промокода AKBARS и пройти процедуру идентификации. А далее идете на ближайший домашний матч любимого клуба и забираете приз. «Татнефть Арена» расположена по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Чистопольская ул., д. 42.



Для получения приза нужно будет открыть мобильное приложение Winline и предъявить документ, удостоверяющий личность.