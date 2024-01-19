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19 января 14:20ГлавнаяБонусы
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Подарок от ХК «Ак Барс» за регистрацию в Winline с прокомодом

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Подарок - от слова даром!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline и хоккейный клуб «Ак Барс» приглашают жителей Казани и гостей столицы Татарстана на домашние матчи команды! Приятным дополнением к полученным от игры эмоциями станут памятные призы для новых друзей БК. 

Как получить приз

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Чтобы получить подарок, достаточно зарегистрироваться на Winline с использованием промокода AKBARS и пройти процедуру идентификации. А далее идете на ближайший домашний матч любимого клуба и забираете приз. «Татнефть Арена» расположена по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Чистопольская ул., д. 42.

Для получения приза нужно будет открыть мобильное приложение Winline и предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Плюсы и минусы

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+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета. 

- Предложение актуально только для новых клиентов компании.

Заключение 

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Акция Winline наверняка порадует казанских поклонников хоккея. Главное, что она не требует никаких расходов, кроме денег за билет на матч. 

Обзор букмекерской конторы Winline

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