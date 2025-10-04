Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Приход Остина Вандерфорда в UFC стал заметным событием. Американец дебютировал с победы, а во втором поединке под эгидой промоушена встретится со своим соотечественником Рамизом Брахимаем. Чем завершится это противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Брахимай
Вандерфорд
США
Страна
США
32
Возраст
35
17
Бои
15
12 (1 / 11 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (5 / 3 / 5)
5 (1 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
178
Рост (см)
180,5
183
Размах рук (см)
188
99
Размах ног (см)
101,5
Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте. На профессиональном уровне выступает с 2014 года. Большую часть карьеры до перехода в UFC в 2020-м провел в Xtreme Knockout и LFA. В сильнейшем промоушене выиграл четыре раза и уступил трижды. На данный момент идет на серии из двух досрочных побед. В последнем поединке в мае одолел Билли Рэя Гоффа удушающим приемом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Муж бывшего бойца UFC Пейдж Ванзант. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. Половину карьеры провел в Bellator, где бился за пояс в среднем весе, но проиграл. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале дебютировал в UFC и нокаутировал Николая Веретенникова во втором раунде
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Вандерфорд — базовый борец, но в предстоящем поединке главная опасность будет поджидать его как раз в партере. Все-таки Брахимай тоже тяготеет к работе на нижнем этаже, являясь при этом более односторонним бойцом.
Не исключаем, что Вандерфорд сделает ставку на стойку, а свою борьбу подключит уже в том случае, если достаточно измотает и потрясет соперника. В целом у бывшей звезды Bellator больше опций для победы, да и его потенциал гораздо выше, чем у Брахимая. Играем П2 в комбинации с началом второго раунда.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Брахимай — Вандерфорд стоит ожидать не ранее 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы