Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вандерфорд — базовый борец, но в предстоящем поединке главная опасность будет поджидать его как раз в партере. Все-таки Брахимай тоже тяготеет к работе на нижнем этаже, являясь при этом более односторонним бойцом.

Не исключаем, что Вандерфорд сделает ставку на стойку, а свою борьбу подключит уже в том случае, если достаточно измотает и потрясет соперника. В целом у бывшей звезды Bellator больше опций для победы, да и его потенциал гораздо выше, чем у Брахимая. Играем П2 в комбинации с началом второго раунда.