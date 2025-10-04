Ведомости
Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Муж той самой Пейдж Ванзант идет за второй победой в лиге
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Приход Остина Вандерфорда в UFC стал заметным событием. Американец дебютировал с победы, а во втором поединке под эгидой промоушена встретится со своим соотечественником Рамизом Брахимаем. Чем завершится это противостояние в полусреднем весе (до 77,1 кг)?

Статистика

Свернуть

Брахимай

 

Вандерфорд

США

Страна

США

32

Возраст

35

17

Бои

15

12 (1 / 11 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (5 / 3 / 5)

5 (1 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

178

Рост (см)

180,5

183

Размах рук (см)

188

99

Размах ног (см)

101,5

Рамиз Брахимай

Свернуть

Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте. На профессиональном уровне выступает с 2014 года. Большую часть карьеры до перехода в UFC в 2020-м провел в Xtreme Knockout и LFA. В сильнейшем промоушене выиграл четыре раза и уступил трижды. На данный момент идет на серии из двух досрочных побед. В последнем поединке в мае одолел Билли Рэя Гоффа удушающим приемом в первом раунде.

Остин Вандерфорд

Свернуть

Муж бывшего бойца UFC Пейдж Ванзант. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. Половину карьеры провел в Bellator, где бился за пояс в среднем весе, но проиграл. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале дебютировал в UFC и нокаутировал Николая Веретенникова во втором раунде

 Победа БрахимаяПобеда ВандерфордаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,451,331,752,02

Прогноз на бой

Свернуть

Вандерфорд — базовый борец, но в предстоящем поединке главная опасность будет поджидать его как раз в партере. Все-таки Брахимай тоже тяготеет к работе на нижнем этаже, являясь при этом более односторонним бойцом.

Не исключаем, что Вандерфорд сделает ставку на стойку, а свою борьбу подключит уже в том случае, если достаточно измотает и потрясет соперника. В целом у бывшей звезды Bellator больше опций для победы, да и его потенциал гораздо выше, чем у Брахимая. Играем П2 в комбинации с началом второго раунда.

Полный кард, где смотреть бой Брахимай Вандерфорд

Свернуть

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Бой Брахимай Вандерфорд стоит ожидать не ранее 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

